Anketa pokazala da su žene zadovoljnije od muškaraca

Koliko često čujete od drugih "Nemam vremena", ili vi sami to kažete u nekom kontekstu? Mnogi se od nas sve češće žale na manjak slobodnog vremena, naročito za one važne stvari i osobe koje nas usrećuju. Je li problem u tome što zaista nemamo dovoljno slobodnog vremena ili samo ne znamo dobro upravljati njime?

Ovisni o ekranima

Psiholog Adam Alter prošle je godine održao predavanje na platformi TED upravo na temu vremena kojim raspolažemo tijekom dana i ekrana koji nam većinu tog vremena kradu. Istaknuo je da najviše vremena "trošimo" na spavanje, posao i putovanje (na posao i s posla), potom na preživljavanje (ispunjavanje osnovnih ljudskih potreba) te nam na kraju ostaje određen dio slobodnog vremena koje možemo potrošiti na ostale potrebe (hobiji, druženje s bliskim ljudima i slično). Međutim, zanimljiva je činjenica da najveći dio tog slobodnog vremena zapravo trošimo gledajući u ekrane mobitela, tableta, laptopa i televizije. Dok smo prije 11 godina na ekrane trošili manje od pola svog slobodnog vremena, danas na njih trošimo gotovo sve slobodno vrijeme. Za razliku od knjiga, novina i časopisa, ekrani nemaju "prirodni završetak" odnosno posljednju stranicu, već se stranice i programi nastavljaju unedogled. Upravo zbog toga nismo svjesni činjenice da se u određenom trenutku trebamo odmaknuti od ekrana i raditi nešto drugo. Iako nas oni na mnogo načina povezuju s drugim ljudima i s ostatkom svijeta, istovremeno nas i otuđuju jer zaboravljamo biti prisutni tamo gdje trenutno fizički bivamo.

Na što odvajamo vrijeme?

Potaknuti predavanjem Adama Altera, odlučili smo saznati kako čitatelji 24sata troše svoje vrijeme, raspolažu li uopće s dovoljno slobodnog vremena te koliko su zapravo sretni. Anketa je provedena na ukupno 1420 čitatelja, od čega je 73,4% žena i 26,6% muškaraca. Pokazalo se da ispitanici najviše vremena posvećuju poslu, zatim partneru i obitelji, a tek onda prijateljima, hobijima i edukaciji. Međutim, upravo bi za hobije, obitelj i prijatelje htjeli imati više vremena.

Takvi rezultati slažu se s percepcijom stranaca koji su se skrasili u Hrvatskoj. Jedan od njih je Cody McClain Brown, američki politolog i autor bestsellera "Propuh, papuče i punica" koji u knjizi, ali i na svom blogu, ističe kako su Hrvati izrazito društven narod. Amerikanac i, samoprozvani, "splitski zet", u svojim blogovima često piše o uvijek prisutnim društvenim vezama među Hrvatima te ovdašnjim dugim i trajnim prijateljstvima, ali i odlascima na kavu koji su zapravo puno više od "kave". Štoviše, za "splitskog zeta", odlasci na kavu najugodniji su vid ovdašnjeg života.

S obzirom na takav mentalitet Hrvata, ne čudi činjenica da želimo posvetiti više vremena upravo "odlascima na kavu", odnosno svojim bližnjima. To su potvrdili i rezultati ankete prema kojoj bi i žene (njih 63%) i muškarci (njih 68%) htjeli više vremena posvetiti svojim partnerima i obitelji, te prijateljima (63% žena i 51% muškaraca). Osim toga, i žene i muškarci u podjednakoj bi mjeri htjeli više vremena posvetiti i svojim hobijima (72% žena i 69% muškaraca). Na što još trošimo vrijeme, a za što bismo ga htjeli imati više, vidljivo je u grafikonima.

Foto: 24ContentHaus

Foto: 24ContentHaus

Jesmo li zadovoljni životom?

Provedenom smo anketom, između ostalog, htjeli saznati i koliko ste sretni. Čini se da je, unatoč situaciji u zemlji, većina ispitanika zadovoljna svojim životom te se općenito smatraju sretnima. Međutim, žene (55%) su ipak zadovoljnije životom od muškaraca (46%). Povrh toga, više žena nego muškaraca misli da su uspjele u svemu što im je važno u životu, stoga ne čudi da bi više muškaraca nego žena mijenjalo nešto u životu kada bi to mogli. Od ukupno 56% ispitanika koji se smatraju sretnima, žene su te koje su sretnije. Na konkretno pitanje "Što vas čini sretnim?" dobili smo zanimljive odgovore, a evo nekoliko najinteresantnijih:

Ispijanje jutarnje kave, igranje s djetetom, vježbanje joge, šetnja sa psom, čitanje knjiga, šoping

Sretnim me čini kada putujem sa suprugom bilo kamo i druženje s prijateljima kada uhvatim vremena

Putovanja, istraživanje novih stvari, čitanje knjiga, ukratko - dovoljno vremena za sebe

Ispijanje jutarnje kave na sunčanoj terasi, doručak u krevetu, putovanja, chillanje i gledanje dobrih filmova

Buđenja vikendom bez alarma, ispijanje jutarnje kave vikendom, druženje s djecom, kuhanje, pečenje kolača, druženje s obitelji i prijateljima, ljubimci, šetnja, dobra glazba

Foto: 24ContentHaus

Što možemo zaključiti?

Budući da većina ispitanika želi više vremena posvetiti sebi, svojim hobijima, prijateljima te partneru i obitelji, potrebno je naći ravnotežu između toga i onoga na što nam vrijeme zaista odlazi, a to su posao i druge obaveze. No, tu su i ekrani čijeg prisustva u našem svakodnevnom životu nismo ni svjesni, a oduzimaju nam vrijeme koje možemo kvalitetnije provesti. Stoga, nađite vremena za sebe i svoje bližnje, za one male svakodnevne stvari koje vas čine sretnima, jer to je ono što je važno i čemu trebamo težiti - malim trenutcima u danu koji će učiniti naš život ispunjenijim i sretnijim.