Pitate se u što se najviše isplati ulagati u vrijeme kriza? Opcija je nekoliko, ali ova je najbolja

Ulaganje u nekretnine oduvijek se smatralo sigurnom investicijom: nešto što je „opipljivo“, stabilno i nešto što u konačnici drži svoju vrijednost. U okolnostima kakvima svjedočimo, a koje karakteriziraju visoka stopa inflacije, nestabilnosti na burzama dionica i vrijednosnih papira te rekordno niske kamatne stope na štednju, ulaganje u nekretnine doživljava se kao opcija koja predstavlja najmanji rizik i mudru investiciju u budućnost.

Što kaže struka

- Smatram da je štednja u banci najjednostavniji, ali najmanje dohodovan oblik prihoda koje čovjek može imati od svoje imovine, a pogotovo je u ovim inflacijskim vremenima to zapravo malo suicidalno. Uz inflaciju koja je u Hrvatskoj viša od 12 posto, sa štednjom u bankama ako su 1 posto, to znači da godišnje gubite 10 posto u vrijednosti svoje imovine, a to nije baš najinteligentnije”, izjavio je naš poznati financijski stručnjak za Poslovni dnevnik.

Dugoročno gledano, smatra ovaj financijski ekspert, tržište i ulaganje na tržištu kroz indekse, ETF-ove, dionice, fondove…, neusporedivo je bolji oblik investiranja i štednje. Malo je rizičnije, kaže, ali ključno je da u takvom tipu investicija ulagač nije kratkoročno izložen. Naime, dugoročno je tržište kapitala uvijek pobjednik nad svim krizama i nad inflacijom, ali, uvjerava ugledni stručnjak, postoje i drugi oblici ulaganja. U Hrvatskoj su to, ističe, tradicionalno nekretnine, koje ljudima daju sigurnost.

A kako se čini, vrijeme za investiranje nikad nije bilo bolje budući da su krize u pravilu izrazito pogodna razdoblja za ulaganje. Osobito kad uzmemo u obzir da struka uvjerava kako je najbolje vrijeme za ulaganje u proteklih 15-ak godina bilo u rujnu 2008. godine, kad je Lehman Brothers bankrotirao i kad su svi globalni indeksi pali, te u ožujku 2020. godine, odnosno u početku epidemije i lockdowna, kad je sve potonulo.

Luksuzna vila u Rogoznici

U tom kontekstu, svima koji planiraju veću investiciju u luksuznu nekretninu na moru preporučujemo ovu prekrasnu kamenu vilu u zaleđu Rogoznice. Ova ljepotica nudi spoj tradicije i moderne gradnje, potpunu privatnost i mir, a nalazi se samo nekoliko minuta vožnje od Rogoznice.

Foto: Promo

Ova vila ima stambenu površinu od 100 m2 i sastoji se od kuhinje s blagovaonicom, dnevnog boravka, hodnika te tri spavaće sobe, od kojih svaka ima zasebnu kupaonicu, a sjajna je vijest i ta što svaka prostorija u kući posjeduje vlastiti klima-uređaj. Još jedna prednost ove vile je njezina lijepo uređena okućnica od 800 m2.

Šarmantna kuća za odmor u Mošćeničkoj Dragi

A ako tražite udobnu kuću za odmor s bazenom koja zrači specifičnim autohtonim šarmom, na pravom ste mjestu! Jedna takva, koja je trenutačno u fazi adaptacije, nalazi se u mirnijem dijelu Mošćeničke Drage.

Foto: Dogma nekretnine

U prizemlju kuće smještena je velika natkrivena terasa za opuštanje i druženje, na prvom katu nalaze se kuhinja i blagovaonica s prostranim dnevnim boravkom te jedna spavaća soba, a na posljednjem, drugom katu, tri su dodatne spavaće sobe s dvije kupaonice. Kuća ima podno grijanje, pa je prikladna i za boravak tijekom zime.

Apartmani u Šibeniku

Malo južnije na našoj obali, u naselju Brodarica, u predgrađu Šibenika, grade se moderni i luksuzno opremljeni apartmani, smješteni samo 250 metara od plaže. Cijeli stambeni objekt u ponudi sastoji se od ukupno šest apartmana, a apartman A1 u prizemlju objekta sastoji se od kuhinje, blagovaonice, dnevnog boravka, dvije spavaće sobe, natkrivene terase i dvorišta.

Foto: San Patrik nekretnine

Apartman je smješten u mirnijem dijelu naselja, pa omogućava potpunu privatnost i relaksaciju, u blizini je lijepa novouređena plaža, a od središta Šibenika udaljen je samo tri kilometra.

Stanovi u Zagrebu

Ako razmišljate o investiciji u nekretninu u glavnom gradu, odličan su izbor stanovi u izgradnji u četvrti Gornja Dubrava, točnije u naselju Poljanice. Riječ je o moderno projektiranoj stambenoj zgradi koja se proteže na osam etaža, s tim da zgrada ima podzemnu garažu te prizemlje i šest katova.

Foto: San Patrik nekretnine

U ponudi su stanovi s dvije, tri i četiri spavaće sobe, a posebna prednost, osobito s obzirom na sve oštriji rast cijene energenata, je ta što se u sve stanove ugrađuje podno grijanje putem dizalica topline Samsung ClimateHub, koja ima vlastitu regulaciju grijanja i potrošnje. To u prijevodu znači da je samo na grijanju moguće ostvariti uštedu i do 25 posto.

Više informacija i ostalu ponudu nekretnina možete pogledati na shopaj.hr.