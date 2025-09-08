Počeo je kao student i uskoro dobio ugovor za stalno: 'Ovdje se trud i zalaganje cijene'

Studentske dane s razlogom smatraju najopuštenijima u životu. Osobito oni studenti koji životne troškove ne moraju pokrivati sami. Prema posljednjim istraživanjima, takvih je studenata u Hrvatskoj sve manje.

Kad govorimo o demografskoj slici studentske populacije u Republici Hrvatskoj, treba reći da djevojke čine dominantni udio studentske populacije u većini naših sveučilišta. U vezi s tim, kad je riječ o većim gradovima, odskače jedino Split, gdje većinski studiraju muškarci.

Što se tiče izbora zanimanja, situacija se i u Lijepoj Našoj polako mijenja - s naglaskom na polako. Prema dostupnim podacima, u Hrvatskoj još prevladavaju određeni rodni stereotipi kad je posrijedi zvanje. Tako su žene iznadprosječno (više od 56%, koliko im je opći udio u studentskoj populaciji) zastupljene u pet područja: obrazovanje, umjetnost i humanistika, društvene znanosti, novinarstvo i informacije, poslovanje, administracija i pravo te medicina i socijalna skrb. Muškarci su iznadprosječno zastupljeni u drugih pet područja: prirodne znanosti, matematika i statistika, informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo, agrikultura, šumarstvo, ribarstvo, veterina i usluge.

Još jedna zanimljivost vezana uz našu studentsku populaciju je podatak da studenti čiji su roditelji umirovljeni mnogo vjerojatnije studiraju na javnim sveučilištima, a djeca samozaposlenih roditelja većinski će izabirati studije na privatnim učilištima. Možda će vas iznenaditi i to što samo 3% studenata nastavlja karijeru kročeći stopama oca i majke.

Ključna pretpostavka uspjeha mladih

Prema najnovijem istraživanju nadležnog ministarstva, u pogledu radnog statusa gotovo trećina studenata zaposlena je u Hrvatskoj tijekom cijele godine. Povremeno ih radi oko 20%. Oko polovice studenata u Hrvatskoj još studira (i živi) o trošku roditelja. Usporedbe radi, u Nizozemskoj radi gotovo 80% studentske populacije, a tradiciju ovisnosti o roditeljima više nego naši njeguju irski, gruzijski i srpski studenti.

Istraživanje koje je prošle godine provela Zaklada "Friedrich Ebert" pokazuje zašto je pronalazak kvalitetnog poslodavca već tijekom studija možda čak i ključna pretpostavka uspjeha mladih nakon faksa. Broj mladih izvan tržišta rada "eksplodirao" je s 1,4% 2018. na čak 27% 2024., pri čemu je aktivna nezaposlenost porasla s 0,7% na 11,4%, a neaktivna s 0,7% na 15,5% - alarmantan znak nesigurnosti. Istodobno, udio mladih sa stalnim ugovorom pao je s 47,8% na 40,9%, što potvrđuje sve teži ulazak u standardne oblike zaposlenja. A pad stabilnog zapošljavanja i rast samozapošljavanja (1,8 → 5,4%) sugeriraju kako dio mladih ostaje bez ikakvog posla ili se okreće nužnom poduzetništvu.

Od studentskog posla do stalnog zaposlenja

Upravo je zato primjer Ivana Borovca, koji je prije deset godina preko studentskog posla za blagajnom na Petrolu odškrinuo vrata ozbiljnoj karijeri. Ivan je, naime, danas poslovođa prodajnog mjesta Dugopolje – jug.

- Kao student radio sam dvije sezone na lokaciji, a u ožujku 2016. primili su me u stalni radni odnos u tvrtki Petrol d.o.o., u kojoj sam nakon nekoliko godina napredovao u zamjenika poslovođe na lokaciji Mosor. Nakon integracije Crodux derivata u Petrol prihvatio sam ponudu za daljnje napredovanje te postao poslovođa prodajnog mjesta Dugopolje – jug - počinje Ivan.

Iako priznaje da mu to na početku nije bio posao iz snova, zaposlio se jer mu je kao studentu trebao novac. Plaća je bila pristojna, radno mjesto blizu, a prilika za napredovanje napretek. Kolege su bili genijalni, što ujedno smatra prekretnicom zbog koje je s razine sezonca prešao u kadar stalno zaposlenih.

- Vrlo dobro se sjećam svojeg prvog radnog dana, početkom srpnja, u vrijeme velike gužve na autoputnoj postaji, a iz današnje perspektive iznenađen sam koliko je protekao pozitivno. Najviše su tome pridonijeli kolege i šef, koji su unatoč vlastitim obavezama odvojili vrijeme da me upute u posao i objasne što se od mene očekuje - prisjeća se.

Kako tvrdi, na poslu mu nikad nije dosadno. Rad s ljudima, uz sve prednosti i nedostatke, barem to uvijek jamči.

- Rad s ljudima uvijek predstavlja najveći izazov u ovom poslu, bilo da je riječ o radu sa strankama ili o kolegijalnim odnosima unutar organizacijske jedinice. Tehnički dio posla relativno se brzo nauči ako si zainteresiran. Međutim, svaki dan trebamo iznova pronalaziti rješenja pristupa kupcima te nema jedinstvenog obrasca kako možemo pristupiti bilo kojem čovjeku. Trebamo uvijek iznova pronalaziti adekvatna rješenja na obostranu korist, što je zapravo isto kao na početku moje karijere, a vjerujem da će to uvijek biti izazov - ističe Ivan.

Ako i "zaškripi" s klijentima, tvrdi, tu je uvijek ekipa, koja će izvući situaciju. Atmosferu, kaže, uvijek održavaju pozitivnom, a dojučerašnji kolege iz Petrola već će vam sutra postati najbolji prijatelji u koje se možete uvijek pouzdati.

Poslodavac kod kojeg se trud i zalaganje cijene

Ivan najtoplije preporučuje Petrol kao poslodavca svima onima koje privlače mogućnost kontinuiranog usavršavanja i napredovanja, relativno dobar financijski aspekt, radna atmosfera i dinamičnost posla te radnog okruženja.

- Volio bih da sam znao koliku širinu ovaj posao nosi. Većina ljudi, kad vidi prodavača na benzinskoj postaji, misli da taj čovjek jedino mora naplatiti gorivo, cigarete i poneki sok ili grickalicu. Takav sam dojam imao i ja dok nisam došao raditi na postaju, gdje sam se potpuno razuvjerio u stavu da je to poprilično dosadan, monoton i ponavljajući posao. Svaki dan susrećemo se s nečim novim, prilagođavamo se potrebama tržišta i nastojimo biti najbolji u svojem poslu, što zahtijeva predanost i spremnost na učenje - napominje.

Uloženi se trud, kaže Ivan, u Petrolu uvijek isplati.

- Tvrtka podržava rast zaposlenika kroz edukacije u edukacijskom centru ili e-učilici te natjecanja koja nagrađuju stečeno znanje, a svatko se može prijaviti na otvorena radna mjesta ako ima potrebne vještine. Vrlo sam zadovoljan napretkom u Petrolu jer se trud i zalaganje prepoznaju te postoji mogućnost daljnjeg usavršavanja i razvoja. Što se tiče financijskog dijela, smatram da je Petrol konkurentan u odnosu na ostale tvrtke u istoj djelatnosti - zaključuje Ivan Borovac.