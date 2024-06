Prebacite fokus sa smanjenja masnog tkiva na povećanje mišićne mase – to je bolji smjer

Iako nas sa svih strana danas napadaju naslovi o brzim i čudesnim mršavljenjima pomoću sve većeg broja dijeta ili proizvoda, a ako smo samo jednom probali jedan od načina, pali na tom testu i svjedočili povratku kilogramima na staru razinu... Možda je došlo vrijeme da promijenimo percepciju prema hrani, tijelu i mišićima?

Mišići za tijelo i um

Dvoje znanstvenika, Preethi Srikanthan, docentica na odjelu endokrinologije na Sveučilištu u Kaliforniji, i Arun Karlmangla, profesor na odjelu za gerijatriju na Geffenovoj školi za medicinu u Los Angelesu, pozabavili su se ovim pitanjem te nam ponudili zaključke nad kojima se svakako treba zapitati.

Gledajući cjelokupnu mišićnu masu, rezultati su pokazali da je ona bolji prediktor prerane smrti nego što je indeks tjelesne mase, a tom prilikom je dr. Karlmangla izjavio:

- Većom mišićnom masom smanjujemo rizik od smrti, a umjesto brige o težini ili popularnom indeksu tjelesne mase, trebali bismo više brinuti o povećanju mišića.

U spomenutom istraživanju mehanika mjerenja se kretala u dva smjera, a naknadnim ispitivanjem (10 godina nakon prvobitnog istraživanja), rezultati su pokazali da je ukupna smrtnost bila znatno niža kod sudionika s većom mišićnom masom nego kod onih koji nisu imali kvalitetnu mišićnu masu.

Osim fizičke dobrobiti, kvalitetan trening snage i otpora dobro će učiniti i za vaše kognitivne sposobnosti. Jedno drugo istraživanje, ono odrađeno na Sveučilištu u Sydneyu, pokazalo je da samo šest mjeseci treninga snage može dobro utjecati na pojavljivanje ili progresivnost Alzheimerove bolesti.

Održite mišićnu masu kvalitetnom

Znamo da je predanost vježbanju teška sama po sebi, a u to još ubaciti i odlaske u teretanu – nekad se čini kao nemoguća misija u realnom životu. Ako vam mogućnosti ne dopuštaju svakodnevne odlaske na trening kako biste svoje mišiće dobro izgradili i u konačnici održali – i kod kuće postoji način da svoje mišiće držite aktivnima. Slavni trener Don Saladino stručnjak je za vježbe snage i izdržljivosti, a trenirao je mnoge holivudske zvijezde. On ima dva savjeta kad govorimo o održavanju mišićne mase:

1. Forma, a ne što veći broj ponavljanja!

Kako biste bili ustrajni u svojoj namjeri, izaberite tjelovježbu u kojoj uživate, s vremenom ćete dodati otpor i fokusirajte se na formu. Ovaj trener stalno ponavlja da se ne treba fokusirati na ideju da što prije napravimo zadani broj ponavljanja jer postoji velika šansa da ćemo zbog brzine početi pogrešno izvoditi vježbe. Dobar primjer vježbe koja radi na vašoj snazi i otporu su sklekovi i plank (izdržaj). Kako kaže Don: "Bolje je napraviti kvalitetnih 10 nego brzih 20 samo da zadovoljimo konačni broj ponavljanja", pa poslušajmo stručnjaka!

2. Ne žurite i budite dosljedni

Očekivati rezultate odmah nakon prvog vježbanja nije realno, ali mi ljudi smo nestrpljivi. Pogotovo ako smo se namučili, želimo odmah dobiti potvrdu da radimo dobro, a najbolja potvrda je isklesano tijelo. No stvarnost situacije ipak je malo drugačija, a ako smo godinama dopuštali da tijelo polako, ali sigurno gubi mišićnu masu, trebat će neko vrijeme da se i tijelo navikne na novi režim i počne mijenjati se. Ništa tu nije od danas do sutra, a Saladino ističe kako je potrebno stvoriti minimalistički pristup vježbanju. Bolje je u početku imati možda kraće treninge koji nisu toliko zahtjevni pa s vremenom povećavati minutažu. Važno je stvoriti naviku u kojoj ćemo biti dosljedni – to ionako jest najveći izazov vježbanja svima.

Dijete – preradikalan način za čovjekov organizam

Ne treba zanemariti ili maknuti prehranu kao faktor, ali stavljanje organizma u određeni deficit hrane preradikalan je način kontrole za tijelo. Zato se i događa poznati jojo efekt – on je odgovor tijela na drastične promjene u hranjenju kojima ga izlažemo. A ako govorimo o dobrim omjerima hrane, onda se stručnjaci slažu da bi prehranu trebalo sačinjavati oko 80% neprocesuiranih namirnica (što sličnijih prirodnom obliku), a u ostalih 20% trebalo bi staviti sve obrađeno što jedemo. Idealan obrok izgleda tako da se na tanjuru nalazi neka vrsta proteina plus povrće, a energetski nabijene namirnice (kruh, riža, tjestenina, krumpir) rezervirane su kao obrok koji treba uslijediti nakon fizičke aktivnosti.

