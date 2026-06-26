Priče koje su rušile prepreke osvojile su svjetsko zlato

U vremenu kada sadržaj sve češće traje tek nekoliko sekundi, a pažnja se mjeri brzinom skrolanja, u svijetu u kojem smo više usredotočeni na ono što nas razdvaja, umjesto na sve ono što nas povezuje, važno je stati i poslušati priču svih članova našeg društva. Tako je nastala kampanja „Povezanost počinje tamo gdje prepreke nestaju” Hrvatskog Telekoma i suradnja s 24 sata koja je ovim priznanjem u međunarodno nagrađena. Kroz seriju stvarnih životnih priča projekt je istraživao što nas povezuje unatoč razlikama, preprekama i izazovima s kojima se svakodnevno susrećemo.

Umjesto velikih poruka i slogana, u središtu su bili ljudi.

Dječaci koji su, unatoč teškim životnim okolnostima, pronašli novi dom i novu priliku za odrastanje zajedno. Mladić koji je invalidska kolica pretvorio u sredstvo slobode, a ne ograničenja. Žena koja je iz Kine stigla u Hrvatsku i ovdje pronašla osjećaj pripadnosti. Prijateljstvo koje traje od vrtićkih dana i danas mijenja zajednicu nabolje. Svaka od tih priča pokazala je da povezanost ne nastaje sama od sebe. Ona se gradi razumijevanjem, prihvaćanjem i spremnošću da u drugima vidimo čovjeka prije svega ostalog.

Projekt je nastao iz želje da se u digitalnom prostoru, koji je često obilježen podjelama i površnom komunikacijom, otvori prostor za empatiju i razumijevanje. Zato su priče ispričane kroz formu dugog novinarskog teksta, dopuštajući čitateljima da se istinski povežu s ljudima o kojima čitaju. Rezultati su pokazali da publika i dalje traži upravo takav sadržaj. Tisuće reakcija, komentara i dijeljenja te iznimno visoko vrijeme provedeno u čitanju članaka potvrdili su da kvalitetno ispričana priča i dalje ima snagu zaustaviti nas u svakodnevnoj žurbi.

Hrvatski Telekom, htio je pokazati kako povezanost počinje tamo gdje prepreke nestaju, i kako u današnjem polariziranom društvu ima daleko više stvari koje nas povezuju neovisno o vjeri, nacionalnosti, dobi, društvenom statusu, osobnim preferencijama i interesima. I zato je ovo bila prilika da kroz stvarne ljudske priče pokaže kako povezanost nije samo tehnološki pojam. Ona se događa svakoga dana – među prijateljima, članovima obitelji, susjedima i potpunim strancima koji odluče pružiti ruku jedni drugima. Ovaj projekt pokazao je da najvažnije veze ne nastaju zahvaljujući tehnologiji, nego zahvaljujući ljudima. Tehnologija ih može olakšati, ali empatija, razumijevanje i bliskost ono su što ih čini stvarnima.

“Drago nam je što je kampanja ‘Povezanost počinje gdje prepreke prestaju’, realizirana u suradnji s 24sata, prepoznata i nagrađena. Ovo priznanje potvrda je važnosti tema koje kampanja adresira, ali i kvalitetnog partnerstva koje omogućuje da relevantne društvene priče dopru do široke publike na autentičan i angažirajući način. Nagrada nas dodatno motivira da nastavimo razvijati komunikacijske projekte koji spajaju društvenu odgovornost, relevantan sadržaj i pozitivan utjecaj na zajednicu", izjavio je Igor Vukasović, direktor Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma.

Da su upravo takve priče pronašle put do publike, potvrdila je i međunarodna struka. Projekt je ove godine osvojio zlatnu nagradu na globalnom natjecanju Branded Content Awards 2026 u kategoriji Best Use of Text, u konkurenciji projekata koje su prijavili Financial Times, Marriott Bonvoy, Binance, Nordea i neki od vodećih europskih medijskih studija.

Ponekad je upravo jedna iskrena priča dovoljna da nestanu prepreke koje nas dijele.