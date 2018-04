Prokletstvo Gettyjevih: desetljeća strašnih događaja

Forbes procjenjuje da se bogatstvo obitelji Getty trenutno kreće oko 5,4 milijarde dolara. No, koju je cijenu obitelj morala platiti kako bi se našla na toj poziciji?

Bogatstvo Gettyjevih počinje naftnim biznisom, koji je osnovao George Franklin Getty, 1903. godine. U vođenju biznisa kasnije mu se pridružuje sin jedinac – Jean Paul Getty, kojeg je dobio u braku sa ženom Sarah. U ovom slučaju vrijedilo je pravilo ''kakav otac, takav sin'' jer se u roku od dvije godine J. Paul uspio osamostaliti tako što je stvorio svoje malo bogatstvo. Nakon toga, mladić se odlučio povući u Los Angeles kako bi živio život imućnog playboya. No, nakon što je shvatio da novci brzo odlaze, Getty se vratio jačanju obiteljskog carstva.

Jean Paul Getty – čovjek kojeg su svi mrzili

Ambiciozni nasljednik nastavio je vladavinu svoga oca pa su 40-e, 50-e i 60-e godine bile u znaku Jean Paula Gettyja kao najbogatijeg Amerikanca. Nakon što je postao jedan od najimućnijih ljudi svijeta, J. Paul se u tom periodu života oženio i rastao od pet žena. Iz brakova je dobio pet sinova s kojima je krenula era obitelji Getty. Svjedočanstva govore da se prema sinovima ponašao izrazito hladno, a jedini sin prema kojemu je bio popustljiv i izražavao osjećaje bio je mladi Timothy Getty, koji je preminuo u dobi od 12 godina nakon što mu je otkriven tumor na mozgu.

O karakteru imućnog Gettyja dovoljno govori i podatak da je u svoju kuću u Engleskoj dao instalirati telefonsku govornicu jer mu je smetalo što se gosti i zaposlenici telefonom služe besplatno. No, najveće zgražavanje javnosti izazvao je 1973. godine kad je odbio platiti otkupninu koju su otmičari tražili za njegovog unuka.

Foto: 24ContentHaus

Otmica o kojoj je cijeli svijet pričao

Unuk starog Gettyja, Jean Paul III., otet je u dobi od 14. godina kad je stao na kiosku kako bi kupio stripove. Otmičari su ga tada udarili pištoljem u glavu, ubacili u auto i odveli u južni dio zemlje. Nakon toga, kontaktirali su obitelj Getty kako bi tražili otkupninu u iznosu od 14 milijuna dolara. Obitelj je isprva sumnjala da je dječak cijelu priču izmislio kako bi izvukao novce te su odbijali poduzeti bilo kakve mjere. Nakon tri mjeseca šutnje od strane Gettyja, otmičari su poduzeli stravične mjere tako što su mladiću odrezali uho te ga poslali poštom slavnoj obitelji.

U tom periodu, šokantna izjava starog Gettyja digla je cijelu obitelj, ali i Ameriku na noge - Imam 14 unučadi i ako platim za jednog od njih sada, onda ću imati 14 otete unučadi, za koje će svaki od otmičara tražiti otkupninu. - izjavio je Jean Paul.

No, nakon detaljnog pregleda pošiljke, Gill Getty. je utvrdila da je zbilja riječ o njenom sinu jer je prepoznala pjegice koje su se nalazile na uhu. Odmah je počela skupljati donacije kako bi uspjela platiti iznos koji je stari Getty odbijao platiti. Nakon nekoliko mučnih pregovora, Getty je pristao platiti otkupninu samo do svote koje se odbija od poreza, što je iznosilo 3 milijuna dolara, dok je ostatak morao platiti njegov sin Jean Paul II. Naravno, to nije dolazilo bez kamata. Naime, otac je sinu dopustio posuditi iznos s obiteljskog računa, ali samo pod uvjetom da ga vrati s kamatama od 4%.

Nakon što je pušten na slobodu, psihičko stanje mladog dječaka bilo je uništeno. Godinu dana poslije oženio je Giselu Zacher, s kojom je dobio dvoje djece. No, stvari nisu išle na bolje jer se u dobi od 25 godina Jean Paul III. predozirao te je ostao paraliziran i djelomično slijep. Žena to nije mogla podnijeti te ga je ostavila, a brigu je preuzela majka Gail sve do njegove smrti u 54 godini života.

Upravo je ta otmica bila inspiracija za seriju Trust, koju je producirao direktor Trainspottinga, Danny Boyle. Patrijarhalnog Jean Paula Gettyja u seriji je utjelovio Donald Sutherland, dok je uloga njegova otetog unuka pripala mladom glumcu Harrisu Dickinsu.

Prokletstvo se nastavlja...

No, izgleda da se prokletstvo starog Gettyja prenijelo i na treću generaciju. Gordon Getty, nasljednik Getty Oil bogatstva, vodio je dvostruki život sve do 1999. godine, kad je cijela priča podigla prašinu u visokom kalifornijskom društvu. Naime, Gordon je u San Franciscu je živio sa ženom Ann i četvoricom sinova, dok je u Los Angelesu imao ženu Cynthiu Beck i s njome tri kćeri. Nakon šokantnog otkrića, kćeri iz drugog braka odlučile su sudskim putem zatražiti promjenu prezimena u Getty.

Pošto je riječ o obitelji Getty, tragedije tu nisu stale. Godine 2015., Gordonov sin, Andrew Getty pronađen je mrtav u dobi od 47 godina. Iako je policija izjavila da je riječ o prirodnoj smrti, postoje policijski zapisi o konzumaciji droge od strane Andrewa i njegove tadašnje djevojke pa je velika mogućnost da je riječ o još jednom članu slavne obitelji koji je umro od predoziranja.

Ako vas zanimaju i ostali detalji iz skandaloznog života imućnih Gettyja, seriju Trust potražite na HBO GO-u.