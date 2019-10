Razbijte monotoniju: Ove detalje u domu jednostavno morate imati

Kao što je slučaj s modom, tako i u uređenju interijera uvijek imamo neke zanimljive trendove. Zadnjih su nekoliko godina, zlatne i mjedene slavine te mramorni detalji bili iznimno popularni, ali ako je suditi prema najučestalijim pretragama na popularnom Pinterestu, ove su godine neki drugi elementi ''in''. U ovom slučaju, riječ je o detaljima koji će transformirati izgled vašeg doma, a pritom ne iziskuju velike promjene i ogromna ulaganja.

Vertikalni vrt

Prirodna zelena boja zadnjih je godina veliki trend pri uređenju doma, a sada će doživjeti svoj vrhunac. Umjesto umjetničkih slika, pravi hit u dekoriranju doma postali su vertikalni vrtovi koji se protežu od poda do stropa. Pretraga za ''vertikalnim vrtovima'', trendom koji posebice favoriziraju stanovnici velikih gradova gdje prirode kronično fali, na Pinterestu je porasla za gotovo 300%. Ipak, ako se ne osjećate dovoljno hrabro, krenite s manjim prirodnim detaljima, poput sukulenata čiji se trend i dalje nastavlja.

Tekstilne dekoracije

Znate kako je hygge efekt posljednih godina zaludio cijeli svijet pa je udobno i mekano bilo jedno od glavnih pravila u uređenju doma? Tako se i ove godine trend ''mekanog'' nastavlja, ali u ovom slučaju seli se na zid. O čemu pričamo? Tekstilne dekoracije su novi hit koji bi trebao naći svoje mjesto na našim zidovima. Prošle godine je na Pinterestu potraga za tim pojmom porasla za nevjerojatnih +1718% pa ne sumnjamo da će se potražnja nastaviti i na sljedeću godinu.

Geometrijski print

Monumentalni zidovi popularni su već desetljećima, a do sada smo ih mogli vidjeti u raznim izdanjima: od točkica, retro uzoraka, i efekta vodenih boja pa sve do zidova koji su u potpunosti prekriveni cvijećem ili zelenilom. Ipak, zadnjih godinu dana ljudi su najčešće pretraživali zidove s geometrijskim uzorcima. Ako se i vama ovaj uzorak sviđa, možete ga napraviti sami. Sve što vam treba su naljepnice za zid koje po povoljnim cijenama možete naći na Amazonu. Zalijepite ih na zid i obojite željenom bojom - to će vašoj prostoriji sigurno dati upečatljiv i moderan izgled!

Proširena paleta boja

Vrijeme je da se odmaknete od hladnih, sivih tonova i prostorije svog doma upotpunite toplijim nijansama. Iako su neutralne nijanse dobar odabir, ovog puta probajte malo riskirati pa odaberite trenutno vrlo popularnu boju senfa, zagasitu crvenu ili pak morsku plavu. No, nemojte pretjerati jer bi tamnije boje mogle zatvoriti prostoriju te ju učiniti vizualno manjom. Umjesto toga, obojite glavni zid u sobi, a ostatak neka bude bijele ili neutralne boje.

Suvremeni kamin

Možda je kamin iz filma ''Sam u kući'' bio san snova prijašnjih godina, ali ove je godine moderan i minimalistički kamin pun pogodak za vaš dnevni boravak. Pretrage za suvremenim izgledom unutarnjih i vanjskih kamina na Pinterestu su povećane za 763%, što jasno pokazuje da je riječ o trendu koji ne staje. Ako i vi želite elegantan izgled kamina, imajte na umu da bi on trebao biti u ravnini sa zidom, a hrpu uokvirenih fotografija i svijeća ovaj put zaboravite.

Ako želite saznati koje su još novosti u uređenju doma, posjetite Ambientu od 9. do 13. listopada na Zagrebačkom velesajmu. Tamo ćete otkriti novo tematsko područje ovogodišnje Ambiente - Art Fair Zagreb, koji će na jednom mjestu okupiti veliki broj ljubitelja umjetnosti i trgovaca umjetnina te tijekom pet dana postati središnje mjesto susreta, upoznavanja i prezentiranja djela suvremene umjetnosti i antikviteta.