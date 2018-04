Sporom internetu je došao kraj: surfanje do 50 puta brže!

U prošlogodišnjim rezultatima Speedtesta, Hrvatska se našla na 61. mjestu u svijetu po brzinama fiksnog interneta, dok je prema mobilnim internetskim vezama smještena na 29. mjesto. Ali, u obje kategorije je pala u odnosu na prethodne rezultate (za 3, odnosno 9 mjesta). Kako bi to promijenio, HT se odlučio prilagoditi novim tehnologijama pa tako korisnici Hrvatskog Telekoma odsad imaju opciju da surfaju brzinama do 1 Gbit/s (simetrični download/upload) zahvaljujući TeraStream rješenju, a uvođenjem optike nove generacije surfanje je do 50 puta brže u odnosu na dosadašnje!

Revolucionarna 4k tehnologija

Osim toga, moći će se gledati i MAXtv sadržaji u 4K rezoluciji - Tehnologija omogućava iznimno brzo povezivanje s internetom velikog broja uređaja i stvara uvjete za novi val tehnoloških promjena koji smo u HT-u spremni podržati. TeraStream u ovom trenutku nudimo rezidencijalnim korisnicima na određenim područjima Zagreba, Splita i Karlovca - izjavio je Boris Drilo, član Uprave HT-a za tehniku i informacijske tehnologije.

Ultra HD, odnosno 4k rezolucija donosi veliku promijenu u televizijskom svijetu, ali i općenito u svijetu kamere i rezolucije. Ako ste mislili da HD ima puno piksela, čekajte da vidite čari 4k rezolucije. Dok je klasičan HD ograničen na 1920 vertikalnih kolumni i 1080 redova pixela, ultra HD ima totalnu rezoluciju od 3840x2160 piksela. Mnogi gledanje videa u 4k rezoluciji opisuju kao virtualno iskustvo jer su detalji na osobama ili predmetima toliko stvarni da vam se čini kao da se nalaze ispred vas.

Olakšano korištenje pametnih uređaja

Osim toga, iz HT-a navode da uz osnovne brzine od 500 Mbit/s korisnik može surfati, igrati igre u cloudu i gledati najzahtjevnije video sadržaje te 'komunicirati' s hladnjakom ili sustavom za rasvjetu. Riječ je o pametnim uređajima koji dolaze s instaliranim aplikacijama koje će korisnicima uvelike olakšati upotrebu. Primjerice, pametni hladnjaci mogu na temelju namirnica koje imate u hladnjaku, predložiti što ćete danas skuhati te će vas upozoriti na istek roka trajanja proizvoda.

Kako bi učinio ovo iskustvo mogućim, HT u ponudi ima dva paketa - MAXnet (samostalni Internet) i MAX2 (govorna usluga + Internet) s osnovnom brzinom pristupa internetu od 500 Mbit/s, koju preko portala Moj Telekom korisnici mogu u realnom vremenu povećati na 1Gbit/s. Ističe se i kako je arhitektura mreže bitno pojednostavljena što omogućava izuzetno brzi odziv mreže, a Wi-Fi brzine također rastu uz novu tehnologiju pa dosežu 500 Mbit/s u downloadu i 300 Mbit/s u uploadu.

No, sve to ne bi bilo moguće bez TeraStream tehnologije. Riječ je o mreži koja omogućuje jednostavniju realizaciju, ali i integraciju naprednih usluga koje možemo očekivati u budućnosti. Njome se sve usluge, uključujući i tradicionalne telco usluge (glasovne, IPTV, pristup internetu) pružaju iz Clouda, za razliku od onih koje se pružaju putem mreže. To podrazumijeva protok značajno većeg volumena podataka po višestruko većim brzinama.