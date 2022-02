Prema prošlogodišnjem izvješću Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), ustanovljeno je da ljudi na globalnoj razini u prosjeku bacaju milijardu tona hrane svake godine - što znači da se 1/3 proizvedene hrane u svijetu ne konzumira. Ovo je zabrinjavajući podatak na ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj razini.

Procjenjuje se da je od 8 do 10% globalnih emisija stakleničkih plinova povezano s hranom koja završi u smeću. A treba misliti i na to da otprilike 800 milijuna ljudi svake večeri odlazi na spavanje gladno, to jest 1 od 9 ljudi u svijetu gladuje.

Potrebno je hitno smanjiti rasipanje hrane na razini maloprodaje, usluga prehrane i kućanstava. Naravno, ostvarenje ovog cilja nije jednostavno i trebat će vremena za potpunu promjenu, ali svatko od nas može krenuti od sebe. Donosimo nekoliko načina da provjerite je li hrana koja malo dulje stoji ipak dobra za konzumaciju.

Čitate li pravilno oznake na deklaracijama?

Prije savjeta o načinima provjere ispravnosti hrane važno je da svaki potrošač razumije razliku između pojmova "upotrijebiti do" i "najbolje upotrijebiti do". Čak 1/3 hrvatskih građana miješa rok trajanja s datumom do kojeg je proizvod najbolje upotrijebiti.

Ispitajte izgled, miris i okus

Prerano bacanje namirnica možete spriječiti kroz tri jednostavna koraka. Prvo dobro pogledajte i proučite je li hrana poprimila drugu boju, promijenila oblik i teksturu. Ako je sve u redu s izgledom, sljedeći korak uključuje miris, to jest dobro pomirišite namirnicu jer promjena mirisa gotovo uvijek znači da se hrana pokvarila. U slučaju da još niste sigurni, kušajte mali uzorak hrane i saznajte ima li i dalje normalan okus.

Osim ovog općenitog savjeta za provjeru ispravnosti hrane, donosimo neke malo specifičnije, koji uključuju neke od najčešće korištenih namirnica.

Jaja

Ako redovito bacate kutiju od jaja, vjerojatno vam se tu i tamo dogodilo da ste zaboravili koji je datum isteka roka. Kako ne biste nepotrebno bacali jaja, koja su možda i dalje sigurna za konzumaciju, napravite jednostavan eksperiment. Ubacite jaje u čašu hladne vode i, ako potone, znači da je još svježe i možete ga slobodno pojesti.

Sir

Kod sira provjeru napravite tako što ćete ga ostaviti na sobnoj temperaturi. Kvalitetan proizvod malo će omekšati, ali ako se osuši iznutra i na njemu se pojavi vlaga, nije poželjan za konzumaciju. Kad govorimo o svježem siru, dobar je dokle god ne počne mirisati na vlagu te ne dobije žućkastu boju i kiselkast okus. Računajte kako imate oko tjedan dana od otvaranja da ga pojedete.

Povrće

Kad se povrće počne kvariti, gubi boju i najčešće poprima žute nijanse, ali to ne mora odmah značiti da ga trebate baciti. Primjerice, kad se to dogodi kod celera i luka, samo odrežite promijenjeni dio i ostatak osvježite tako što ćete ga staviti u hladnu vodu na 15 minuta.

Meso

Što se tiče mesa, potrudite se još u trgovini uočiti neke karakteristike koje upućuju na lošu kvalitetu. Primjerice, široke bijele pruge i debeli sloj masti na pilećim prsima znače da je piletina dobivala hormone rasta, što nije baš najbolje za naše zdravlje. Uz to gledajte i boju, sirova pileća prsa trebala bi biti ružičasta i ne previše mekana.

Kod drugih vrsta mesa napravite test pritiskom prsta i, ako ostane udubljenje, nije osobito svježe jer u suprotnome ne bi ostali otisci. Također, meso ne bi trebalo ostavljati previše vlage i krvi prilikom sušenja papirnatim ručnikom. Kad govorimo o boji, ako tamno meso ima bijele dijelove, znači da mu je rok trajanja produljen raznim štetnim dodacima.

Riba

Svježa riba dobrog je mirisa (naravno, koliko je to moguće za ribu), nema mutne oči i nema jarkocrvene škrge, a ljuskice imaju prirodni sjaj i čvrsto su pričvršćene za tijelo ribe.

Kad hrani nije mjesto na tanjuru

Prilikom provjere ispravnosti hrane, uvijek moramo imati na umu vlastito zdravlje. Nemojte nikako jesti onu hranu za koju smatrate da će vam izazvati zdravstvene tegobe. Evo nekih dodatnih znakova na koje trebate pripaziti:

Produljite rok trajanja nekih namirnica

Postoje razni trikovi pomoću kojih će vaše namirnice ostati svježe dulje od uobičajenog. Primjerice, stavite papirnati ručnik ispod povrća jer će upiti suvišnu vlagu, koja nije dobra za namirnice. Brokulu možete cijelu zamotati u papirnati ručnik, celer držite u foliji, a šparoge u čaši sa sasvim malo vode.

Dobro je znati i koje namirnice treba držati u hladnjaku a koje ne. Jabuke, marelice, brokulu, šljive, krastavce, prokulice, dinju, cvjetaču i zelenu salatu uvijek stavite u hladnjak, a breskve, avokado, nektarine, banane, cijelu lubenicu i rajčice radije držite na kuhinjskom pultu. Isto tako, postoje namirnice koje se preporučuje čuvati na hladnom i tamnome mjestu, kao što su krumpir, luk i češnjak.

Organizirani hladnjak najvažnija je komponenta u održavanju namirnica svježima. Naime, neka istraživanja pokazala su da se hrana u hladnjaku najčešće pokvari jer ju vlasnik ne vidi i zaboravi je na vrijeme iskoristiti. Preporuka je one namirnice koje će se prve pokvariti držati na najvišoj polici. Ako se ipak neka hrana nepovratno pokvari, kompostirajte je.