Sutra nas čeka Black Friday! Provjerite što se isplati kupiti na najvećim popustima u godini

Black Friday smatra se najvećim shopping blagdanom, a zbog nastale situacije mnogi od nas ove će se godine odlučiti na online kupnju. U članku otkrijte što se najviše isplati kupiti i u kojim vas prodavaonicama čekaju znatni popusti

<p>Sutra nas čeka najzanimljiviji shopping događaj godine - <strong>Black Friday</strong>! Na akcijskim ponudama moći ćete pronaći mnoštvo toga – od obuće, elektronike i kozmetike pa sve do savršenog božićnog dara za svoje najmilije. Donosimo vam <strong>pregled najatraktivnijih ponuda </strong>za Crni petak.</p><h2>Spremite se za niske temperature</h2><p>Vjerojatno ste već negdje ''snimili'' dobar <strong>kaput</strong> ili kvalitetne <strong>zimske čizme</strong>, ali u tom trenutku njihova cijena malo vas je obeshrabrila. Upravo za takve slučajeve postoji Crni petak, dan kad su mnogi zimski komadi na sniženjima i do 70%. Budući da ovo godišnje doba zahtijeva slojevito odijevanje, moći ćete pronaći široku <strong>ponuda košulja, pulovera, sakoa i haljina </strong>po povoljnim cijenama. Posjetite webshop prodavaonica koje su i u danima prije Crnog petka imale znatna sniženja, kao što su <a href="https://www.asos.com/women/" target="_blank">Asos</a>, <a href="https://www.shooster.hr/" target="_blank">Shooster</a> ili <a href="https://leiloubyalex.com/" target="_blank">Leilou, </a>te se na vrijeme opskrbite za zimu. </p><h2>Pomama za elektronikom</h2><p>Svi se sjećamo prošlogodišnjih redova, smrzavanja na hladnoći i čekanja na sniženi PlayStation. Zato ove godine izbjegnite muku čekanja u redu i kupujte <a href="https://bit.ly/330JvuZ" target="_blank">online</a>. Ako cijelu godinu odgađate kupnju novog <strong>mobitela</strong> ili čekate da <strong>perilica za rublje </strong>bude na akciji, a nikako da taj trenutak dođe, ovo je idealna prilika da ih napokon zgrabite. Bilo da je riječ o laptopu, mobitelu, perilici ili igraćoj konzoli, webshopovi <a href="https://www.sancta-domenica.hr/" target="_blank">Sancta Domenica</a> i <a href="https://www.ekupi.hr/" target="_blank">e-Kupi</a> čekaju vas s velikim popustima. Također, ne zaboravite provjeriti ponudu na <strong>Cyber Monday</strong>!</p><h2>Pronađite božićni dar</h2><p>Kad je riječ o kozmetičkim proizvodima - zaliha nikada dosta. Zato je sutrašnji dan idealna prilika za kupnju skupljih preparata koje inače koristite, ali ovog puta po povoljnijim cijenama. A ako ste dugo maštali o <strong>skupom parfemu </strong>ili kremi za lice, online trgovine poput <a href="https://www.asos.com/women/ctas/generic-promos/promotion-1/cat/?cid=28020&cr=4&nlid=ww%7Cface%20+%20body%7Cshop%20by%20product" target="_blank">Asosa</a> i <a href="https://www.feelunique.com/?curr=GBP" target="_blank">Feelunique</a> osigurale su dobre popuste na najpoznatije svjetske brendove. Kozmetički setovi u pola cijene idealna su prilika da usput obavite i <strong>božićni shopping </strong>pa ih nekome darujete ispod bora!</p><h2>Uredite dom kao na Pinterestu</h2><p>Ovaj shopping blagdan idealan je za one koji su se preselili u novi stan i <strong>potreban im je novi namještaj</strong> ili planiraju preuređenje trenutnog. Na Pinterestu ste pronašli inspiraciju i ideje kako bi vaš dom mogao izgledati, ali neke stvari su jednostavno izvan vašeg budžeta? Ovo je <strong>savršena prilika</strong> da ga opremite kako ste oduvijek željeli. Ako ste u potrazi za novim madracem, <a href="https://www.topshop.com.hr/special-promotions-2/crni-petak/" target="_blank">Top Shop</a> je pripremio popuste i do 70%, a novi namještaj po povoljnim cijenama možete potražiti u <a href="https://jysk.hr/" target="_blank">JYSK-u</a>.</p><p>Većina potrošača već je odavno prigrlila <strong>online kupnju </strong>zbog novonastale situacije s koronavirusom, a trgovine su zbog toga i povećale svoju ponudu na internetu. Koliko god jednostavno i privlačno zvuči online šopingiranje, svakako pripazite na to da su <strong>web stranice </strong>s kojih kupujete provjerene.</p><p>Kako ne bi došlo do problematičnih situacija, osmišljene su napredne <strong>tehnologije autentifikacije</strong> koje vas štite od prevara i lažno odbijenih uplata prilikom online plaćanja, poput čitača otiska prsta, kamere mobilnog telefona ili drugog pametnog uređaja. Tako je i Mastercard uvidio važnost sigurne i brze kupnje te omogućio provjeru identiteta putem <a href="https://bit.ly/330JvuZ" target="_blank">Mastercard® Identity Check™ </a> kako bi vaša plaćanja bila jednostavna i bezbrižna.</p>