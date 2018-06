Tražimo najboljeg hrvatskog reprezentativca u povijesti

Nije tajna da Hrvati obožavaju nogomet, no nastupi hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu bude im posebne emocije. Oni koji su to doživjeli, vjerojatno nikada neće zaboraviti slavnu generaciju koja je 1998. u Francuskoj osvojila treće mjesto na svijetu. Legende poput Prosinečkog, Šukera ili Bobana bili su idoli mnogima, a danas su tu i neki novi hrvatski nogometni idoli. Većini hrvatskih reprezentativaca put do uspjeha nije bio lak, no sve ih spaja ista strast prema njegovu veličanstvu - nogometu. Donosimo najsvjetlije trenutke u karijeri sedam hrvatskih reprezentativaca koji su ih učinili legendama. Krenimo redom:

1. Davor Šuker - jedan od najboljih svjetskih napadača

Najbolji strijelac hrvatske nogometne reprezentacije Davor Šuker legenda je za koju su svi čuli. Čovjek koji je igrao u čak sedam klubova, reprezentativnu karijeru je započeo 1990. godine u utakmici protiv Rumunjske. O njegovoj igračkoj slavi najbolje govori podatak kako je u 69 utakmica zabio čak 45 golova za reprezentaciju.

Na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, Šuker je postigao šest pogodaka u sedam utakmica i odveo Hrvatsku do trećeg mjesta na svijetu. Danas je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

2. Alen Bokšić - presudio Belgiji 2002.

Jedan od najboljih hrvatskih napadača 1990-ih ostao je zapamćen po odlučujućem golu u posljednjoj utakmici kvalifikacija za SP 2002. godine kada je Hrvatska pobijedila Belgiju 1:0.

3. Robert Prosinečki - ''posljednji romantičar''

Nakon ove legende hrvatska nogometna reprezentacija nije imala takvog čarobnjaka u driblinzima, složit će se mnogi. U kockastom je dresu debitirao 1994. godine u prijateljskoj utakmici sa Španjolskom gdje je postigao gol za vodstvo već u šestoj minuti utakmice. U odigrane 49 utakmice, Prosinečki je postigao 10 golova za reprezentaciju.

4. Zvonimir Boban - legendarni kapetan ''ban''

S desetkom na leđima Boban je ostavio velik trag u povijesti hrvatskog nogometa. Uz Prosinečkog i Asanovića najbolji je vezni igrač kojeg hrvatska nogometna povijest pamti. Reprezentaciju je predvodio kao kapetan na Europskom prvenstvu u Engleskoj 1996. godine i na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj.

Koliko je bio cijenjen reprezentativac govori i zanimljiv podatak o tome kako ga je komentator Tomić u svojim prijenosima nazivao ''zagrebački nogometni ban Zvone Boban''.

5. Darijo Srna - 134 nastupa za reprezentaciju

U kockastom je dresu za ''A'' vrstu debitirao u prijateljskoj utakmici protiv Rumunjske 2002. godine. Nakon odlaska Nike Kovača, Srna preuzima kapetansku traku. Često ga se nazivalo ''doktorom'' za slobodne udarce.

Na ljestvici hrvatskih strijelaca nalazi se na četvrtom mjestu s 22 postignuta gola iza Šukera, Eduarda i Mandžukića.

6. Eduardo - Dudú od milijun dolara

Hrvatsko je državljanstvo uzeo 2002. godine, a već 2004. debitira u hrvatskoj A sekciji protiv Irske. Izbornik Slaven Bilić prvi ga je uvrstio u početnu jedanaestoricu. Nakon toga Eduardovi golovi se samo nižu, a svi pamtimo onaj protiv Engleske na Maksimiru za vodstvo 1:0. Nakon 64 odigrana susreta, Eduardo odlazi iz reprezentacije s impresivna 29 postignuta gola u kockastom dresu.

7. Luka Modrić - najbolji hrvatski ''razigravač''

Najmlađe ime ovog popisa u seniorsku je sekciju pozvao tadašnji izbornik Zlatko Kranjčar. Prvu je utakmicu za reprezentaciju Modrić odigrao 2006. godine u prijateljskom ogledu s Argentinom. Njegova sposobnost igranja na svim pozicijama u veznome redu malo koga ostavlja ravnodušnim. Od 2006. godine pa do danas, Modrić je strijelac brojnih pogodataka za hrvatsku reprezentaciju, a zadnji je zabio upravo na aktualnom SP-u iz jedanaesterca u utakmici s Nigerijom.

Ne zaboravite u komentarima ostaviti ime hrvatskog reprezentativca koji je po vama zaslužio titutlu najboljeg. Neovisno o tome nalazi li se vaš favorit među aktualnom hrvatskom reprezentacijom ili je iz legendarne postave iz 1998-e, sigurni smo kako ćete podržati cijelu našu ekipu na aktualnom Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Napravite pravu navijačku atmosferu i uživajte u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.