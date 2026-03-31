Tražite posao? Evo kako je razgovor od nekoliko minuta studentu promijenio život

Imate diplomu, ali nedostaje vam radno iskustvo? Za tisuće mladih ulazak na tržište rada često izgleda kao začarani krug - bez iskustva nema posla, a bez posla nema iskustva. METRO Hrvatska odlučio je prekinuti tu spiralu i mladima omogućiti da već kao studenti zakorače u stvarni poslovni svijet. Umjesto da samo slušaju predavanja, studenti nakratko napuštaju fakultetske klupe i dolaze u METRO da bi iz prve ruke vidjeli kako funkcionira stvarni poslovni svijet i što znači raditi u velikoj i dinamičnoj tvrtki.

Od predavanja do stvarnog iskustva

Nedavno je skupina studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu posjetila METRO na Jankomiru. Tijekom posjeta imali su priliku upoznati različite odjele kompanije, od nabave i operacija, preko Food Service Distributiona, do inovativnih projekata, poput Ultra Fresh Optimizationa. Studenti su obišli veleprodajni centar, ali i kuhinju, gdje su uživo pratili pripremu proizvoda i rješenja koja METRO nudi kupcima iz sektora HoReCa.

O važnosti ovakvih susreta za mlade talente govori Sara Kralj, Employer Branding stručnjakinja u METRO-u.

- Cilj nam je da studenti ne odu samo s prezentacijom i teorijskim znanjem nego s osjećajem kako je zaista raditi u METRO-u. Ako barem nekoliko njih pomisli ‘stvarno bih volio/voljela raditi ovdje’, znamo da smo napravili dobar posao - ističe Kralj i dodaje kako ovakvi susreti nisu samo formalnost.

Studenti dolaze s određenim pretpostavkama, a odlaze s potpuno drugačijom slikom. Time gradimo dugoročne odnose s budućim kolegama, a ujedno iz prve ruke doznajemo što ih motivira i što traže.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Career Speed Dating koji otvara vrata

Jedan od primjera kako ovakvi susreti mogu promijeniti karijeru je Dorijan Selman. Riječ je o studentu koji je sudjelovao na Business Matchmakeru, događaju koji uključuje tzv. Career Speed Dating - kratke, intenzivne intervjue u kojima studenti u samo nekoliko minuta mogu prezentirati svoje vještine i motivaciju.

- Najstresnije je bilo ograničeno vrijeme jer morate odmah ostaviti dobar dojam. Najviše me iznenadilo koliko su razgovori opušteni i koliko poslodavci iskreno žele upoznati studente i njihov potencijal - prisjeća se Dorijan.

Taj kratki razgovor otvorio mu je vrata METRO Potential programa i poslije stalnog zaposlenja. Danas Dorijan radi kao Telesales & Projects Coordinator, uključen je u razvoj odjela Telesales, digitalizaciju poslovnih procesa i razvoj AI alata za poslovanje tvrtke. Njegova priča pokazuje kako i kratak susret s poslodavcem može biti presudan u oblikovanju karijere i otvaranju novih prilika. Zato studentima koji se dvoume savjetuje:

- Prijavite se. Najlošije što se može dogoditi je da steknete vrijedno iskustvo i vidite kako izgleda pravi razgovor za posao, a najbolje da otvorite vrata svojoj karijeri.

Programi koji pripremaju za karijeru

METRO mladima nudi više programa koji pomažu u stjecanju iskustva i karijernom razvoju. Strukturirani program praksi M GENERATION osmišljen je tako da studenti od početka sudjeluju u radu odjela poput marketinga, financija, nabave ili opskrbnog lanca. Sudionici dobivaju vlastitog mentora, jasno definirane zadatke i priliku da odrade praksu u terminima koji najbolje odgovaraju njihovim fakultetskim obvezama. Uz to, program uključuje onboarding, u kojem studenti upoznaju dućan i dostavu, kao i povremene leadership talkove s menadžerima koji dijele svoje iskustvo i znanje.

Program METRO Potential namijenjen je mladima koji su završili fakultet i imaju najviše jednu ili dvije godine iskustva. Tijekom 18 mjeseci sudionici prolaze kroz različite dijelove poslovanja, od operacija i FSD-a do nabave, prodaje i financija, a posebno je zanimljiv međunarodni dio programa, u kojem rade na konkretnim projektima u drugim zemljama u kojima METRO posluje. To iskustvo proširuje perspektivu mladih i priprema ih za samostalno vođenje značajnih zadataka unutar kompanije.

Što traži generacija Z?

- Generacija Z danas traži više od plaće. Važno im je da njihov rad ima svrhu i utjecaj, da imaju fleksibilnost te kvalitetnu ravnotežu privatnog i poslovnog života, ali i mogućnost stalnog učenja i razvoja. Transparentnost, autentična kultura i osjećaj da se njihov doprinos vidi i cijeni ključni su faktori pri odabiru poslodavca - objašnjava Kralj.

Zato u tvrtki METRO mladim zaposlenicima dajemo priliku da preuzmu značajnu odgovornost već u ranim fazama karijere. Oni koji tek počinju karijeru dobivaju priliku da od početka rade na projektima i osjećaju konkretan utjecaj svog rada na rezultate kompanije, što im pruža osjećaj smisla i pripadnosti od početka.

Ulaganje u mlade kao dugoročna strategija

Priče poput Dorijanove pokazuju da ulaganje u mlade nije samo altruizam nego dugoročna strategija. Više od 15 studenata počelo je karijeru u METRO-u na studentskim poslovima, a neki od njih danas već obnašaju rukovodeće funkcije.

- Kad nekome date priliku na početku, dugoročno možete zajedno rasti - naglašava Sara Kralj.

METRO Hrvatska pokazuje da ponekad jedan razgovor od nekoliko minuta može potpuno promijeniti život - i otvoriti vrata budućnosti u kojoj mladi talenti uče, rastu i oblikuju svoju karijeru uz potporu iskusnih mentora i stvarnih izazova.