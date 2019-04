Tri generacije u istom biznisu - koja je njihova tajna?

Obiteljske tvrtke u mnogim gospodarstvima služe kao važni pokretači gospodarskog rasta. No zanimljivo je da 30% obiteljskih tvrtki stiže do druge generacije, a samo 12% do treće. Andrew Keyt, direktor centra ''Loyola University Chicago Family Business Center'', izjavio je za magazin Entrepreneur da postoje 4 razloga zbog kojih su nastala najveća obiteljska carstva, a to su: obiteljsko zajedništvo, zajednička vizija, priprema sljedeće generacije i činjenica da im novac nije jedini pokretač.

Prema najnovijem istraživanju švicarskog Sveučilišta St. Gallen, postoji velik broj svjetski poznatih brendova iza kojih stoji dugogodišnja obiteljska tradicija i koje očito vežu četiri spomenute karakteristike. Stoga smo u ovom tekstu odlučili izdvojiti top 3 najuspješnije obitelji.

1. Obitelj Walton - Walmart

Sam Walton osnovao je jedan od najpoznatijih američkih trgovačkih lanaca davne 1962. godine u Arkansasu. Walton je bio u braku s Helen Robson, s kojom je imao četvero djece: Roba, Johna, Jima i Alice. Samuel Robson "Rob" Walton, najstariji Waltonov sin, bio je predsjednik Walmarta sve do 2015. godine, kada ga je zamijenio njegov sin Steuart. Vrijednost trgovačkog lanca Walmart trenutno iznosi oko 250 milijardi dolara i ima više od 11 700 trgovina u 28 zemalja diljem svijeta.

Jim Walton

2. Obitelj Porsche - Volkswagen AG

Prezime obitelji Porsche često se povezuje s Adolfom Hitlerom i nacističkim pokretom jer je u svojim počecima Ferdinand Porsche itekako profitirao od bliskosti sa spomenutim diktatorom. Ferdinand je 1933. godine, nakon što je ovaj došao na vlast, zamolio Hitlera za financijsku pomoć traživši subvencije za Porsche. Hitler mu je dao novac, ali pod uvjetom da Porsche dio novca uloži u projekte koji uključuju trkaće automobile jer je smatrao da bi to pridonijelo slavi njegova režima. Danas obitelj Porsche drži marke poput Porschea, Audija i Lamborghinija, dok tvrtka Volkswagen AG ima godišnju zaradu od 230 milijardi dolara.

Ferdinand Porsche

3. Obitelj Buffett - Berkshire Hathaway

Warren Buffet u početku je trgovao dionicama klijenata, a danas je vlasnik Berkshire Hathawaya koji pod svojim okriljem ima brojne tvrtke, uključujući Geico i Dairy Queen, te ima značajne manjinske udjele u velikim tvrtkama kao što su Coca-Cola, Apple i American Express. Warren Buffett ima glasačku kontrolu nad tvrtkom i nakon njegove smrti većina dionica koje posjeduje prelazi u obiteljsku zakladu. Buffett je pretvorio svoju investicijsku tvrtku Berkshire Hathaway u četvrto najveće javno poduzeće na svijetu s godišnjim prihodima od 199,9 milijardi dolara.

Warren Buffett

A što je s Hrvatskom?

Prema podacima HUP-a objavljenim u Glasu Slavonije, u Hrvatskoj postoji između pet i deset tisuća obiteljskih poduzeća. Jedan od pozitivnih primjera tvrtki koje godinama tiho grade svoj uspjeh svakako je onaj obitelji Štimac, čiji članovi dugi niz godina gaje ljubavi prema stomatologiji. U razgovoru nam je doktorica Maja Jagodić Štimac otkrila da je njezin otac radio u dentalnoj struci te je ljubav prema tom poslu prenio na nju i njezinu sestru, koja je također stomatologinja. No jabuka ne pada daleko od stabla pa je tako i sin naše sugovornice Filip Štimac specijalist oralne kirurgije, dok je kćer Elena Štimac na specijalizaciji iz stomatološke protetike pa sada svi zajedno rade u Štimac centru. Kako je riječ o istinskom pozivu obitelji Štimac potvrđuje podatak da su naša sugovornica i njen sin tri godine zaredom izabrani među najbolje doktore u Hrvatskoj prema izboru pacijenata.

- Moja su djeca odmalena bila na neki način vezana uz stomatologiju i moju ordinaciju pa je njihov prirodan izbor bio svoj profesionalan razvoj nastaviti u tom području - kaže naša sugovornica te dodaje da ju veseli što su njezina djeca prepoznala plemenitost ovog poziva i što danas zajedno mogu stvarati nove osmijehe. Budući da su rijetko tri generacije obitelji u istom poslu, zanimalo nas je kako ljudi reagiraju kad saznaju da se majka i djeca bave istim poslom na istom mjestu.

- Ljudi u Štimac centar dolaze jer su prepoznali našu stručnost, vidjeli reference i čuli da svoj posao obavljamo na najvišoj razini. Naravno, kada još shvate da je ovo centar koji je vođen obiteljski, mislim da osjete dodatnu povezanost, povjerenje i na neki način toplinu koju možda ne mogu osjetiti negdje drugdje - kaže naša sugovornica. No s obzirom na to da u obiteljskim odnosima ponekad ima razmirica, pitali smo doktoricu Maju Jagodić Štimac postoje li neke mane u tome što radi s članovima obitelji ili je za nju riječ isključivo o prednostima.

- Naravno, kao i u svemu, uvijek postoje i prednosti i mane. Ponekad je teško odvojiti privatni život od profesionalnog, ali uvijek nastojimo prema svojim pacijentima biti maksimalno profesionalni i pažljivi. Ipak smatram da je prednosti rada s obitelji puno više nego mana jer se mi u potpunosti razumijemo i o poslu možemo razgovarati kad god smo skupa - komentira naša sugovornica. Štimac centar danas broji 60 zaposlenika, a naša sugovornica pritom dodaje da su izazovi svakodnevna pojava u njezinoj struci.

- Bilo je trenutaka kada je bilo teško uskladiti više uloga. Biti žena poduzetnica, a istovremeno majka i paziti na to da svaka uloga bude zastupljena možda je i najveći izazov. S druge strane, potrebno je maksimalno ispuniti očekivanja svojih pacijenata, ali i zaposlenika. Spoznaja da zapravo vodimo brigu o 60 obitelji nameće nam posebnu odgovornost, ali nas istovremeno i jače povezuje - zaključuje doktorica Maja Jagodić Štimac.