Tri slatka recepta gotova za 20 minuta: Ovim čokoladnim okusima nećete moći odoljeti!

Vikend je pred vama, ništa niste stigli, a u goste vam dolaze prijatelji? Možda vam je svekrva najavila da će navratiti popodne, a vi ne znate gdje vam je glava od obaveza i posla? Budući da živimo užurbanim načinom života u kojem svaka sekunda zlata vrijedi, dobar i jednostavan recept koji štedi vrijeme, a ne kvalitetu, jedan je od najpoželjnijih, složit ćete se, šalabahtera koji možemo zamisliti. Zato smo vam u nastavku pripremili tri jednostavna slatka recepta kojima niti jedan gost neće moći odoljeti, pa čak ni svekrva!

No prije toga jedna zanimljivost za sve slatkoljupce i one koji će to tek postati. Prema psihološkoj studiji objavljenoj u časopisu Personality and Social Psychology, ljudi koji vole slatko ugodniji su i pristupačniji, prijateljski su nastrojeni i suosjećajniji od ljudi koji preferiraju druge okuse, poput gorke ili začinjene hrane. Istraživači su također otkrili kako je vjerojatnije da će ljudi koji su obožavatelji slatkoga prije pomoći nekome u nevolji u usporedbi s ljudima koji izbjegavaju slatko. Zato, volite li slatko ili ne, više ne osuđujte one koji prekardaše s čokoladicom više!

Sendvič kao provjereno dobra opcija

Sendviči su mnogima omiljen doručak, ali i jednostavan međuobrok. Posebno u njima uživaju djeca, a kad je riječ o slatkom sendviču, sigurni smo da se njihova nepca neće razočarati. Evo što vam je sve potrebno za ovaj neodoljivo ukusan i zdrav, a sladak obrok.

Sastojci:

• 2 integralna peciva

• 1 naranča

• 1 banana

• 2 sušene marelice

• 4 žlice Lino Lade Duo

• 2 žličice sjeckanih prepečenih lješnjaka

Priprema:

Nakon što ste prikupili sve sastojke, prvo ogulite bananu i narežite je na kolutiće. U odgovarajuću zdjelicu stavite kolutiće banane te ih prelijte sokom od naranče. Nakon toga sušene marelice narežite na kockice. Peciva uzdužno prerežite na pola pa na donju polovicu svakoga razmažite žlicu tamne Lino Lade, zatim rasporedite banane te po njima pospite kockice marelica i sjeckane prepržene lješnjake. Na gornje polovice peciva razmažite žlicu svijetle Lino Lade pa poklopite sendvič i poslužite.

I na kraju jedan bonus savjet! Sok od naranče, osim što daje kiselkast okus banani, sprečava njezino tamnjenje. A uz ovaj slatki sendvič možete ostatak soka od naranče poslužiti kao zdrav i osvježavajući napitak!

Neodoljivo kremasti mousse s lješnjacima

Sljedeći recept, za čiju vam pripremu treba samo 15 minuta, obožavat će svi ljubitelji čokolade i keksa!

Sastojci:

• 200 mascarponea

• 150 g Lino Lade gold

• 300 g slatkog vrhnja

Sastojci za umak:

• 100 g Lino Lade Gold

• 2 žlice likera od orašastih plodova (amareto, frangelico)

• Speculaas keksi za posluživanje

Priprema:

Na početku mascarpone i Lino Ladu izmiješajte u jednoličnu kremu. Slatko vrhnje istucite u šlag te umiješajte u pripremljenu kremu. Kako biste pripremili umak, Lino Ladi dodajte liker i malo tople vode (4 žlice) da dobijete gust umak koji lagano teče sa žlice. Kremu rasporedite u četiri posudice ili visoke čaše tako da nanosite naizmjenično žlicu kreme, a zatim tanak sloj umaka. Ako stignete, stavite nakratko u hladnjak. Ovaj slasni desert poslužite s keksima i savjetujemo vam da složite što više slojeva jer će tako vaš mousse biti atraktivniji!

Čokoladni napitak sa šlagom

Rijetko tko bi odbio početak ili kraj dana uz čokoladni napitak sa šlagom. Vjerujemo da će vam ovaj recept, koji je gotov u samo 15 minuta i za koji su vam potrebne samo 4 namirnice, olakšati one dane kad nemate inspiracije što pripremiti gostima i djeci.

Sastojci:

• 150 ml mlijeka

• 1 žlica Lino Lade Nougat

• 2 žlice tučenog slatkog vrhnja

• 1 žličica kakao mrvica

Priprema:

Vruće mlijeko ulijte u šalicu, dodajte Lino Ladu nougat i sve lagano promiješajte da se otopi. Ovaj jednostavni i ukusni napitak ukrasite šlagom, a poslužite ga s kakao mrvicama. Ako ih nemate, svoj napitak možete poslužiti i uz naribanu čokoladu.

Možda se pitate koja je tajna ovog jednostavnog recepta? Odgovor leži u Lino Ladi Nougat! Ovaj kremasti namaz diči se svojim izvanrednim okusom, a tajna je u savršenim omjerima najfinijih lješnjaka (čak 13%) i kakaa. Uz Lino Ladu Nougat ovaj napitak je ukusan i energetski vrijedan obrok koji možete konzumirati u bilo koje doba dana. Lješnjaci su prirodni izvor vitamina E, a ako vam je još pri ruci čaša mlijeka, koje je izvor kalcija, spremni ste za ovu nutritivno uravnoteženu gozbu. Mnoge druge slatke recepte koji vam mogu poslužiti kao inspiracija pronađite ovdje.