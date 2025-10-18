Tržište rada se promijenilo - od poslodavaca se očekuje više

Tržište rada mijenja se brže nego ikad, umjetna inteligencija donosi nove izazove i prilike, a zaposlenicima jedna od najvažnijih stvari postaje kako ih kompanije mogu podržati u ostvarenju profesionalnih i osobnih ciljeva.

Koju ulogu ima HR?

Za mnoge je HR donedavno bio gotovo nevidljiv - odjel koji vodi papirologiju, šalje ugovore, provodi razgovore za posao, organizira edukacije. Danas je situacija u većini razvijenih organizacija prilično drugačija. Zaposlenici od HR-a očekuju pravedne i transparentne procese zapošljavanja, osluškivanje interesa, izgradnju zdravog radnog okruženja i sustave koji im omogućavaju razvoj i karijerni rast. Dakle, HR odjel balansira između poslovnih potreba i potreba zaposlenika te upravlja cjelokupnim iskustvom zaposlenika, od njihova dolaska u tvrtku, preko razvoja, pa sve do odlaska.

Iako se ciljevi HR-a nisu značajno mijenjali, praksa se itekako promijenila u zadnjih desetak godina, a promijenila su se i ulaganja u razvoj HR procesa. U organizacijama koje su potvrdile visoku kvalitetu HR procesa certifikatom Employer Partner postoji jasna povezanost između digitalizacije HR procesa i zadovoljstva zaposlenika. Organizacije koje imaju naprednije informatičke sustave za upravljanje ljudskim resursima bilježe značajno više ocjene zadovoljstva internih korisnika HR-om. Isto vrijedi i za digitalizirani onboarding - što je proces modernije postavljen, zaposlenici su zadovoljniji komunikacijom, jasnoćom strategije i vizije te mogućnošću fleksibilnog rada.

Što danas kandidati očekuju od poslodavca?

Na našem su tržištu neke pozicije deficitarne, pa u tom slučaju upravo kandidati biraju poslodavce, a ne obrnuto. Tvrtke koje ne nude jasno definirane vrijednosti, fleksibilne uvjete rada i mogućnosti razvoja jednostavno ispadaju iz igre. Kandidati danas očekuju slobodu i povjerenje, ne samo u vremenu i mjestu rada nego i u načinu na koji organizacije pristupaju rezultatima i mjere učinak. Upravo zato sve više kandidata obraća pozornost na vanjske potvrde kvalitete željenog poslodavca.

Istodobno, umjetna inteligencija sve više utječe na posao - od automatizacije rutinskih zadataka do redefiniranja samih radnih mjesta, AI preuzima analitičke, administrativne i repetitivne zadatke. Uz trend promjene poslova, zaposlenici očekuju da će im poslodavac ponuditi reskilling i upskilling – prilike za razvoj vještina koje će im pomoći da ostanu konkurentni.

Transparentnost postaje sve važnija

Transparentnost postaje ključna - osobito kad je riječ o plaćama. Očekuje se da poslodavac kandidatima otvoreno komunicira raspon plaća za radno mjesto, da jasno objasni sustav napredovanja i osigura jednak tretman za sve zaposlenike, neovisno o spolu, dobi ili drugim irelevantnim faktorima. Europska direktiva o transparentnosti plaća, koju i Hrvatska treba implementirati iduće godine, dodatno učvršćuje to pravo: zaposlenici će moći zatražiti informacije o poziciji svoje plaće u odnosu na prosječne plaće svojih kolega na istim ili usporedivim poslovima, a tvrtke će imati obvezu dokazati da razlike u plaćama nisu rezultat diskriminacije.

Percepcija prava na informacije također se mijenja. Nekad su informacije o plaćama, kriterijima vrednovanja ili planovima reorganizacije bile ograničene na menadžment. Danas zaposlenici smatraju da imaju pravo znati - ne samo zbog vlastitih interesa nego i zato što je otvorena komunikacija znak zdravog i odgovornog radnog okruženja.

Ljudi danas znaju da su najvažniji kapital

Ako danas idete na razgovor za posao, vrlo je moguće da ćete čuti pitanje: "Što vama treba da biste bili zadovoljni kod nas?“. I to je znak da se stvari mijenjaju. Dobre prakse u HR-u više nisu rezervirane za "velike korporacije". Sve više malih i srednjih tvrtki ulaže u kulturu, razvoj i ljude - jer znaju da je to jedini način da ostanu konkurentni. I relevantni.