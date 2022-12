Ulazimo u sezonu zimskih bolesti: Ovo su najčešće, a evo kako ih možete prepoznati!

Jesen je tradicionalno početak sezone bolesti. Tad, zbog pada vanjske temperature, povećane količine kiše i vlage te nedostatka sunca i stvaranja vitamina D, slabi učinkovitost našeg imunosnog sustava, što nas čini podložnima oboljenju. Uz to, hladnije vrijeme odgovara rastu i razmnožavanju mnogih uzročnika bolesti, poput virusa i bakterija, a ne treba zaboraviti ni da su zbog nižih temperatura ljudi skloniji više vremena provoditi u zatvorenom prostoru, gdje se klice mogu vrlo lako prenijeti s osobe na osobu.

Zato je krajnje vrijeme da se pripremimo i pravodobno osnažimo naš imunosni sustav te opskrbimo zalihom lijekova, preparata i dodataka prehrani kako bismo ovu sezonu dočekali spremni! U nastavku navodimo najčešće zimske bolesti, njihove uzročnike i simptome te kako ih izliječiti.

1. Gripa

Ova virusna infekcija jedna je od češćih jesensko - zimskih bolesti, a širi se udisanjem ili dodirivanjem izlučevina zaražene osobe. Simptomi gripe su vrućica, treskavica, curenje iz nosa, upala sluznice nosa i dišnih putova, osjećaj pečenja u prsima, kašalj, glavobolja, umor, slabost i malaksalost. Moguće je da dođe i do mučnine i povraćanja, a pogotovo kod djece.

Liječnici kao prevenciju preporučuju godišnje cijepljenje protiv gripe, a to se pogotovo odnosi na djecu, starije te osobe s bolestima srca, pluća i živčanog sustava. Prema Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", ove je godine naručeno 600.000 doza cjepiva za cijelu Hrvatsku.

Ovaj ozbiljan globalni zdravstveni problem pogađa sve zemlje i procjenjuje se da svake godine milijarda ljudi obolijeva od sezonske gripe, koja uzrokuje do 650.000 respiratornih smrti, govore podaci Svjetske zdravstvene organizacije. U Hrvatskoj, nakon sezone 2020/2021., u kojoj nije bio potvrđen niti jedan slučaj gripe, ove sezone bilježimo oboljele od gripe u broju koji je niži u odnosu na sezone gripe prije pandemije, kad je bilo čak više od 11.000 prijava, izvještava HZJZ.

Kad nastupi gripa, oboljeli trebaju mirovati, hidratizirati se, izbjegavati napor i liječiti pojedine simptome lijekovima. Primjerice, paracetamol za povišenu tjelesnu temperaturu, nosni dekongestiv za upaljenu i otečenu nosnu sluznicu i ANGAL® S sprej za lokalno ublažavanje simptoma infekcije te upale ždrijela, kao što su bolno gutanje i nadražaj. Uz ovakvu potpornu terapiju, gripa se uglavnom izliječi za sedam do deset dana.

2. Obična prehlada

Obična prehlada je poput gripe također virusna infekcija koja napada sluznicu nosa, sinusa, ždrijela i velikih dišnih putova. Ipak, riječ je o blažoj bolesti dišnog sustava, koji je moguće prepoznati po začepljenosti nosa, grlobolji, kihanju, curenju iz nosa i kašlju, a u nekim slučajevima moguća je i lagana vrućica. Simptomi se smiruju za četiri do najviše deset dana, ali kašalj s iskašljajem ipak može potrajati malo dulje.

Ne zna se točno zašto su neke osobe podložnije prehladi, ali ustanovljeno je da izmorene osobe, osobe s alergijama te žene u sredini svojeg menstruacijskog razdoblja lakše obolijevaju. Ono što se pojavilo kao tema među medicinskim stručnjacima je činjenica da, nakon kontinuiranog nošenja maski zbog covida-19, danas ima sve više slučajeva u kojima obična prehlada uzrokuje nešto teže simptome - sličnije onima kod gripe. Smatraju da je mogući razlog tome što naš imunosni sustav u tom periodu nije primao dovoljno vanjskih podražaja s kojima bi se, u normalnim okolnostima, susretali i uglavnom lako izborili. No, baš kao i kod gripe, preporučuje se da osobe s prehladom miruju te da ostanu doma kako ne bi širili infekciju.

3. Grlobolja

Zdravstvena tegoba bolnog i suhog grla koja najčešće izaziva osjećaj grebanja i otežanoga gutanja jedan je od prisutnijih simptoma tijekom jesenskih i zimskih mjeseci. Uz grlobolju mogu biti prisutni i simptomi poput začepljenosti ili curenja nosa, kihanja, kašlja, groznice, zimice, natečenih žlijezda na vratu, glavobolje i slično. A ovisno o zahvaćenom području, možemo razlikovati upalu ždrijela (faringitis), krajnika (tonzilitis) ili glasnica (laringitis).

Uzročnici grlobolje mogu biti virusi, bakterije (za liječenje se koriste antibiotici), suhi zrak, dim i kemikalije, ozljeda, vraćanje kiselog želučanog sadržaja u ždrijelo odnosno gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), tumor ili pušenje. A konzumacija većih količina alkoholnih i gaziranih pića, odnosno pretjerana konzumacija vrlo začinjene, vruće i ljute hrane mogu dodatno nepovoljno utjecati na grlobolju i poželjno ih je izbjegavati.

Kad grlobolju uzrokuje virus liječenje uključuje mirovanje, povećani unos tekućine, uzimanje lijekova za smanjenje boli i povišene tjelesne temperature, ukoliko je prisutna. Možete koristiti i ANGAL® S sprej za grlo, koji sadrži kombinaciju aktivnih sastojaka klorheksidina i lidokaina te djeluje analgetički i antimikrobno te će vam ublažiti bol i djelovati na određene uzročnike.

4. Upala sinusa

Riječ je o upali koja se manifestira sa simptomima kao što su bol ili pritisak u području lica, začepljen nos, curenje nosa, gubitak mirisa i kašalj, a u nekim slučajevima i povišena tjelesna temperatura, loš zadah, umor te bol u zubima. Sinusi su inače šuplji prostori unutar kostiju koji se nalaze u području iza očiju, jagodičnih kostiju i u području čela, a obloženi su sluznicom poput one u nosu. Nos i sinusi važni su za filtriranje, grijanje i vlaženje zraka koji udišemo kroz nos, što je važna zaštitna funkcija i za naša pluća.

Sinusi su u normalnim uvjetima ispunjeni zrakom, ali kada dođe do upale, sluznica natekne i proizvodi veće količine sekreta te se otvori sinusa začepe. To sprječava izlazak sekreta iz sinusa, što stvara odlične uvjete za rast i razmnožavanje klica te posljedičan razvoj infekcije.

Obzirom na vrijeme trajanja razlikujemo dva tipa upale sinusa: akutna, odnosno kratkotrajna, koja prolazi nakon jedan do dva tjedna (najčešći tip), i kronična, koja traje više od 12 tjedana. Oko 10% Europljana pati od kroničnog sinusitisa, što je približno populaciji jedne Španjolske, govore podaci Europskog foruma za istraživanje i edukaciju o alergijama i bolestima dišnih putova (EUFOREA). Također, ova bolest smanjuje kvalitetu sna i negativno utječe na koncentraciju i produktivnost na poslu. Procjenjuje da osobe koje pate od kronične upale sinusa godišnje izostanu s posla ukupno oko šest dana.

Akutnu upalu sinusa možete liječiti korištenjem fiziološke otopine za ispiranje nosa te kapi i sprejeva za odčepljivanje nosa (dekongestivi). Međutim, pripazite da ne koristite dekongestiv bez recepta dulje od pet dana, jer produljena upotreba može dovesti do smanjenja terapijskog učinka dekongestiva i tzv. povratne »rebound« kongestije sluznice nosa (začepljenje nosa koje rezultira potrebom za opetovanom, stalnom primjenom lijeka).

Možete se i inhalirati, stavljati tople obloge na lice i piti puno tekućine da se razrijedi sluz i olakša njeno izbacivanje, a u određenim slučajevima liječnik vam može propisati i antibiotik, koje se uzima od 10 do 14 dana.

5. Konjunktivitis

Konjunktivitis je upala tanke prozirne membrane (sluznice) koja oblaže unutarnju površinu kapka i bjeloočnicu (do rožnice), a mogu ju uzrokovati infekcija, alergija ili nadražaj (npr. klor u bazenima). Ovu je bolest moguće prepoznati po crvenoj ili ružičastoj boji oka, koja se javlja zbog proširenja krvnih žila uslijed upale. Još neki simptomi konjunktivitisa su osjećaj grebanja u očima (npr. osjećaj kao da imamo pijesak u očima), vodenast ili gust iscjedak koji se noću nakuplja na očima, svrbež u očima i pojačano suzenje iz oka.

Konjunktivitis može izazvati bakterijski ili virusni uzročnik. Bakterijski se konjunktivitis liječi antibioticima, a za virusni nije potreban antibiotik jer on ne djeluje na viruse. Virusni konjuktivitis obično ima blage simptome koji nestaju sami od sebe za tjedan ili deset dana. Korištenje toplog obloga i kapi za vlaženje / ispiranje oka može pomoći kod ublažavanja simptoma. Međutim, ukoliko je stanje popraćeno bolovima u očima, problemima s vidom ili pogoršanjem simptoma, trebali biste potražiti liječničku pomoć jer u takvim slučajevima može biti riječ o ozbiljnijim bolestima koje mogu uzrokovati gubitak vida, poput glaukoma, skleritisa i uveitisa.

Virusni konjunktivitis može biti praćen simptomima obične prehlade, gripe ili druge respiratorne infekcije kao što su otežano disanje na nos, curenje nosa i grlobolja.

