Urasli nokti nisu samo estetski problem: Kako prepoznati prve znakove i spriječiti komplikacije

Iako se problematika uraslog nokta često doživljava kao estetska smetnja, riječ je o stanju koje se vrlo brzo može razbuktati od obične nelagode u cipeli do kontinuirane boli sa svim pratećim simptomima upale, što ozbiljno otežava funkcioniranje i kretanje pojedinca te ga čak isključuje iz njegove svakodnevice.

- Urasli nokat je svaki onaj nokat koji svojim rastom uzrokuje mehanički pritisak u ležište nokta. Posljedica tog pritiska najprije je bol koja izravno utječe na svakodnevno kretanje. Kako problem napreduje, okolno tkivo odgovara upalnom reakcijom, otokom i stvaranjem granulacijskog tkiva, među pacijentima poznatijega kao 'divlje meso' - objašnjava dr. Ivija Rajković, specijalistica plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u Poliklinici Medikol, u okviru Medivia centra.

Ivija Rajković, dr. med., specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, univ. mag. admin. sanit. | Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Prema njezinim riječima, rana reakcija ključ je uspješnog liječenja, ali i česta točka pogreške.

- Ne biste trebali čekati predugo jer problematika uraslog nokta vrlo brzo može napredovati u stanje koje zatim jedino liječnik može riješiti. Ako se pojavi iscjedak, sukrvica, gnoj, dugotrajno crvenilo, kontinuirana bol nevezana za pritisak ili rast 'divljeg mesa', potrebno je javiti se liječniku kako bi se spriječilo daljnje širenje upale - ističe dr. Rajković.

Pogreške koje najčešće dovode do urastanja nokta

- Dvije najčešće pogreške su polukružno rezanje noktiju i 'kopanje' po dubokim kutovima prsta. Ponekad zna ostati dio nokta koji se ne vidi, ali nastavlja urastati u kožu. Osim toga, ljudi se nerijetko sami ozlijede škaricama te tako dodatno povećaju rizik od infekcije i širenje infekcije na okolno tkivo, kaže liječnica.

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Osim nepravilne njege, važnu ulogu imaju uska obuća, ponavljani pritisak na prste, pojačano znojenje te nasljedni faktor samog nokta. Urasli nokti često se javljaju kod adolescenata koji se intenzivno bave sportom.

- U pubertetu je znojenje stopala izraženije, stopalo brzo raste, a tenisice ili kopačke vrlo brzo postanu pretijesne. Uz svakodnevne sportske aktivnosti to stvara idealne uvjete za razvoj uraslog nokta. Tinejdžeri zbog neugodnosti često skrivaju problem i odgađaju odlazak stručnjaku. To nerijetko navodi roditelje na pokušaje 'kućne kirurgije', koja najčešće samo pogoršava upalu i odgađa pravu terapiju točnije stručnu obradu nokta, upozorava dr. Rajković.

S druge strane, kod starijih osoba problem može biti još i ozbiljniji.

- Zbog dijabetičke neuropatije starija osoba često uopće ne osjeća da joj nokat urasta. Problem tako može ostati neprimijećen sve dok ne dođe do duboke infekcije i ozbiljnih komplikacija - kaže liječnica.

Dodatni problem predstavljaju deblji i tvrđi nokti, slabiji vid, smanjena pokretljivost i otežano samostalno održavanje higijene stopala.

Liječenje ovisi o tome kad se javite liječniku

Dobra je vijest da danas postoje različite mogućnosti liječenja, a izbor metode ovisi o fazi problema.

- Kod početnih oblika možemo primijeniti konzervativne metode, poput tamponade ili BS špangi. Španga djeluje poput zubnog aparatića. Mehanički podiže rubove nokta i pritom utječe na njegov pravilan smjer rasta. Prednost je što je aplikacija bezbolna i nema kirurškog oporavka, objašnjava dr. Rajković.

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Ako je upala već uznapredovala ili je prisutna infekcija, liječenje može uključivati lokalnu ili sistemsku terapiju, a po potrebi i kiruršku obradu nokta. Kod deformiranih noktiju nakon ozljeda ili operacija moguće je primijeniti i gel-protetiku, koja vraća funkcionalan, ali i estetski izgled nokta.

Za kraj liječnica ističe važnost jednostavne, ali dosljedne, prevencije.

- Zlatno pravilo je nokte rezati isključivo ravno, tako da rubovi dodiruju ili blago prelaze vrh jagodice prsta. Ljeti je poželjno nositi otvorenu i prozračnu obuću kako bi se smanjilo znojenje i pritisak na prste. I što više kupanja u moru, kaže doktorica.

- Također, savjet roditeljima je da nevezano za psihološku neugodu koju prolazi njihovo dijete, neka ne čekaju i neka se jave liječniku. Čekanje samo pogoršava širenje upale i odgađanje posjete liječniku može dovesti do kirurške obrade. Kad se to i dogodi, danas postoje različiti putevi kirurške obrade nokta - ne mora svaka kirurška obrada nokta završiti čupanjem cijelog nokta.

- Također, djetetu se aplicira lokalna anestezija koja uvelike pomaže bezbolnom osjećaju tijekom samog zahvata. Naglašavam, pravodobno javljanje je ključno i vrlo često pravovremeno stručno tretiranje nokta zaobilazi kirurga, savjetuje dr. Rajković.

U Poliklinici Medikol, u okviru Medivia centra, pacijentima je dostupna cjelovita dijagnostika i liječenje uraslih noktiju od konzervativnih metoda za početne oblike do suvremenih kirurških zahvata kad su oni potrebni. Individualnim pristupom odabiru terapiju koja najbolje odgovara svakom pacijentu, s ciljem što bržeg oporavka i sprečavanja ponovnog nastanka problema.