Foto: Marko Prpic/PIXSELL
NEMA MJESTA PANICI

Vatrogasci otkrivaju pet važnih pravila u svom poslu koja mogu poboljšati život svakome od nas

Piše 24ContentHaus,

Pridržavanje pravila u njihovoj herojskoj profesiji ujedno znači preživljavanje. Doznajte koja osnovna pravila vatrogastva mogu biti korisna i u našoj svakodnevici, a na kraju otkrivamo i kako 10 DVD-ova može osvojiti nagradu od 3000 eura

Sadržaj donosi P&G

Probijanje kroz dim i vatru, spavanje na tlu i objedovanje na haubi vatrogasnog vozila dijelovi su njihove radne svakodnevice, a većina onih koji rade "običan" posao to samo gledaju na TV-u. Posao vatrogasca jedna je od najizazovnijih i najopasnijih profesija i pogreške u ovom poslu mogu se platiti životom. 

Zato je u vatrogastvu važno pridržavati se određenih smjernica kako bi ishod svake intervencije bio što bolji. Koja su najvažnija pravila u ovom herojskom poslu i kako ih svi možemo prakticirati u vlastitom životu, otkrivaju Josip Klemenčić i Petar Mikin, vatrogasci iz Vatrogasne zajednice Grada Sveta Nedelja. 

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

1. Ostanite pribrani

Kad se nalazimo u kaotičnoj situaciji, strah, anksioznost i ubrzan rad srca često su prvi simptomi koji isplivaju na površinu, no vatrogasci su naučeni kako u kriznim situacijama zadržati hladnu glavu

- U takvim je situacijama najvažnije ne uzbuđivati se i ostati pribran. Na intervenciji si zadužen spasiti nečiji život ili imovinu i pri tome sačuvati svoj život. Zbog velike odgovornosti i opasnosti važno je ostati svjestan da si ti osoba o kojoj mnogo toga ovisi - objašnjava Klemenčić te dodaje da je nekad teško ostati pribran kad su pred tobom teške životne sudbine ugroženih ljudi.

- Ljudi teško prihvaćaju materijalnu štetu nakon požara, no nama je njihov život važniji od bilo koje imovine. Nažalost, u nekim situacijama imamo i ljudskih žrtava. Situacija je tad mnogo kompliciranija, ali u glavi moramo imati jasnu sliku kako smo tu da pomognemo jer u suprotnom nečije stradavanje može utjecati i na nas - objašnjava Klemenčić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

2. Idite korak po korak

Kontrola nad svojim tijelom i psihom vatrogascima omogućuje da svoj posao obavljaju s maksimalnom efikasnošću, a njihove smjernice za samokontrolu mogu pomoći i drugima. Primjerice, Mikin otkriva kako se u izazovnoj situaciji uvijek prvo fokusira na ono što može kontrolirati.

- Ne pokušavam 'ugasiti sve odjednom' nego krenem stvari rješavati korak po korak. U vatrogastvu naučiš da gubitak kontrole ne koristi nikome, a istu filozofiju prenio sam i u privatni život, bilo da je riječ o problemu u obitelji ili samo stresnom danu. Umjesto da reagiram impulzivno, zastanem, udahnem i sagledam situaciju realno. Emocionalna stabilnost u krizi je ogromna prednost koju ovaj posao daje - ističe Mikin te kaže kako mu u takvim trenucima također pomaže spoznaja da nije sam budući da je vatrogastvo timski rad.

- Povjerenje u kolege je ključno. Svaki vatrogasac zna da ima kolege kraj sebe koji će dati sve od sebe da zajedno riješe problem. To stvara mentalni mir čak i kad je oko tebe potpuni kaos - kaže Mikin.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

3. Oslanjajte se na znanje

Kad smo u svakodnevnom životu suočeni s pritiskom vremena, često znamo donijeti brze odluke koje u danom trenutku nisu nužno ispravne. U vatrogasnim intervencijama svaka sekunda je bitna, pa dio obuke za posao vatrogasca uključuje i učenje o tome kako dobro procijeniti situaciju te u kratkom roku donijeti najbolju odluku.

- Tu sam mnogo toga naučio od starijih kolega i zapovjednika. Odluke i zapovijedi koje donosimo na vatrogasnim intervencijama moraju biti brze, kratke i ispravne. Iskustvo tu ima najveću ulogu jer iskustvom stječete vještinu donošenja ispravnih odluka kratkim razmišljanjem, naspram trošenja vremena na dugo i neodlučno razmišljanje - objašnjava Klemenčić, s čime se slaže i njegov kolega.

- Vatrogastvo me naučilo da brza odluka nije isto što i nagla odluka. Ljudi često misle da prilikom intervencija jednostavno 'ideš po osjećaju', ali to nije tako. Brza odluka u vatrogastvu proizlazi iz pripreme, odrađenih bezbroj vježbi s različitim scenarijima. Tad reakcija dolazi gotovo automatski, ali to nije instinkt, to je stručnost. Taj princip primjenjujem i u svakodnevici. Kad moraš brzo odlučiti, oslanjaš se na ono što znaš a ne na ono što osjećaš - ističe Mikin.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

4. Djelujte promišljeno

Vatrogastvo je posao u kojem nema mjesta ishitrenim potezima i nepromišljenim odlukama jer se tad mnogi životi dovode u opasnost. Mikin kaže kako je izreka ''Ne srljaj kao guska u maglu" jedno od najvažnijih pravila u njihovoj profesiji.

- Mi ulazimo tamo gdje drugi ne mogu i svaki korak mora biti promišljen. Prije nego što počnemo s bilo kakvim zadaćama na intervenciji, moramo biti sigurni da smo taj dan psihofizički spremni, pravilno opremljeni i da znamo kamo idemo i s kim. Ako se vatrogasac ozlijedi, ne može pomoći nikome, a stvara i dodatni teret za ostatak ekipe. Dakle, sigurnost svih nas uvijek dolazi prije svega - kaže Mikin te otkriva kako postoji i mentalni protokol koji vatrogasci slijede kad iskrsne neki problem.

- Kad stvari krenu ukrivo, ključno je ostati smiren i pribran. Zaustavite se makar na sekundu i brzo analizirate: što se točno događa, gdje je najveći rizik i što je prvi korak. U takvim situacijama komunikacija unutar ekipe postaje najvažnija stvar na svijetu - objašnjava Mikin te kaže kako je riječ o protokolu koji se neprekidno uvježbava.

- Na intervenciji nikad nisi sam, uvijek je tu kolega s kojim ulaziš u požar. Moramo misliti na međusobnu sigurnost kako bismo u slučaju velike opasnosti uspjeli izvući živu glavu - dodaje Klemenčić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

5. Trenirajte disciplinu

I na kraju, od faktora koji su bitni za vatrogastvo i istodobno korisni u svakodnevici "običnih" ljudi svakako se ističe važnost samodiscipline.

- U vatrogastvu sam naučio držati se pravila i rasporeda. To mi je uvelike pomoglo u privatnom životu kako bih lakše definirao prioritete - zaključuje Klemenčić.

Glasajte za DVD koji će osvojiti 3000 eura

Ovog ljeta, heroji naše svakodnevice, P&G-jevi proizvodi za osobnu njegu i kućanstvo staju bok uz bok onima koji nesebično brinu o sigurnosti svih nas, gdje god se nalazili. Kroz posebnu kampanju, 'Za heroje među nama' pružit će podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima diljem Hrvatske. Više informacija pronađite na linku.

Do 1. kolovoza mogli ste prijaviti bilo koji DVD iz Hrvatske za koji ste smatrali da zaslužuje donaciju od 3000 eura. Na stranici 'Za heroje među nama' pogledajte kojih je 40 DVD-ova ušlo u finale, a svojim glasom pomoći ćete odlučiti kojih će 10 donaciju i osvojiti. Svi DVD-ovi koji čekaju vaš glas nalaze se na linku.

Sadržaj donosi P&G

