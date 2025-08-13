Vatrogasci otkrivaju pet važnih pravila u svom poslu koja mogu poboljšati život svakome od nas

Probijanje kroz dim i vatru, spavanje na tlu i objedovanje na haubi vatrogasnog vozila dijelovi su njihove radne svakodnevice, a većina onih koji rade "običan" posao to samo gledaju na TV-u. Posao vatrogasca jedna je od najizazovnijih i najopasnijih profesija i pogreške u ovom poslu mogu se platiti životom.

Zato je u vatrogastvu važno pridržavati se određenih smjernica kako bi ishod svake intervencije bio što bolji. Koja su najvažnija pravila u ovom herojskom poslu i kako ih svi možemo prakticirati u vlastitom životu, otkrivaju Josip Klemenčić i Petar Mikin, vatrogasci iz Vatrogasne zajednice Grada Sveta Nedelja.

1. Ostanite pribrani

Kad se nalazimo u kaotičnoj situaciji, strah, anksioznost i ubrzan rad srca često su prvi simptomi koji isplivaju na površinu, no vatrogasci su naučeni kako u kriznim situacijama zadržati hladnu glavu.

- U takvim je situacijama najvažnije ne uzbuđivati se i ostati pribran. Na intervenciji si zadužen spasiti nečiji život ili imovinu i pri tome sačuvati svoj život. Zbog velike odgovornosti i opasnosti važno je ostati svjestan da si ti osoba o kojoj mnogo toga ovisi - objašnjava Klemenčić te dodaje da je nekad teško ostati pribran kad su pred tobom teške životne sudbine ugroženih ljudi.

- Ljudi teško prihvaćaju materijalnu štetu nakon požara, no nama je njihov život važniji od bilo koje imovine. Nažalost, u nekim situacijama imamo i ljudskih žrtava. Situacija je tad mnogo kompliciranija, ali u glavi moramo imati jasnu sliku kako smo tu da pomognemo jer u suprotnom nečije stradavanje može utjecati i na nas - objašnjava Klemenčić.

2. Idite korak po korak

Kontrola nad svojim tijelom i psihom vatrogascima omogućuje da svoj posao obavljaju s maksimalnom efikasnošću, a njihove smjernice za samokontrolu mogu pomoći i drugima. Primjerice, Mikin otkriva kako se u izazovnoj situaciji uvijek prvo fokusira na ono što može kontrolirati.

- Ne pokušavam 'ugasiti sve odjednom' nego krenem stvari rješavati korak po korak. U vatrogastvu naučiš da gubitak kontrole ne koristi nikome, a istu filozofiju prenio sam i u privatni život, bilo da je riječ o problemu u obitelji ili samo stresnom danu. Umjesto da reagiram impulzivno, zastanem, udahnem i sagledam situaciju realno. Emocionalna stabilnost u krizi je ogromna prednost koju ovaj posao daje - ističe Mikin te kaže kako mu u takvim trenucima također pomaže spoznaja da nije sam budući da je vatrogastvo timski rad.

- Povjerenje u kolege je ključno. Svaki vatrogasac zna da ima kolege kraj sebe koji će dati sve od sebe da zajedno riješe problem. To stvara mentalni mir čak i kad je oko tebe potpuni kaos - kaže Mikin.

3. Oslanjajte se na znanje

Kad smo u svakodnevnom životu suočeni s pritiskom vremena, često znamo donijeti brze odluke koje u danom trenutku nisu nužno ispravne. U vatrogasnim intervencijama svaka sekunda je bitna, pa dio obuke za posao vatrogasca uključuje i učenje o tome kako dobro procijeniti situaciju te u kratkom roku donijeti najbolju odluku.

- Tu sam mnogo toga naučio od starijih kolega i zapovjednika. Odluke i zapovijedi koje donosimo na vatrogasnim intervencijama moraju biti brze, kratke i ispravne. Iskustvo tu ima najveću ulogu jer iskustvom stječete vještinu donošenja ispravnih odluka kratkim razmišljanjem, naspram trošenja vremena na dugo i neodlučno razmišljanje - objašnjava Klemenčić, s čime se slaže i njegov kolega.

- Vatrogastvo me naučilo da brza odluka nije isto što i nagla odluka. Ljudi često misle da prilikom intervencija jednostavno 'ideš po osjećaju', ali to nije tako. Brza odluka u vatrogastvu proizlazi iz pripreme, odrađenih bezbroj vježbi s različitim scenarijima. Tad reakcija dolazi gotovo automatski, ali to nije instinkt, to je stručnost. Taj princip primjenjujem i u svakodnevici. Kad moraš brzo odlučiti, oslanjaš se na ono što znaš a ne na ono što osjećaš - ističe Mikin.

4. Djelujte promišljeno

Vatrogastvo je posao u kojem nema mjesta ishitrenim potezima i nepromišljenim odlukama jer se tad mnogi životi dovode u opasnost. Mikin kaže kako je izreka ''Ne srljaj kao guska u maglu" jedno od najvažnijih pravila u njihovoj profesiji.

- Mi ulazimo tamo gdje drugi ne mogu i svaki korak mora biti promišljen. Prije nego što počnemo s bilo kakvim zadaćama na intervenciji, moramo biti sigurni da smo taj dan psihofizički spremni, pravilno opremljeni i da znamo kamo idemo i s kim. Ako se vatrogasac ozlijedi, ne može pomoći nikome, a stvara i dodatni teret za ostatak ekipe. Dakle, sigurnost svih nas uvijek dolazi prije svega - kaže Mikin te otkriva kako postoji i mentalni protokol koji vatrogasci slijede kad iskrsne neki problem.

- Kad stvari krenu ukrivo, ključno je ostati smiren i pribran. Zaustavite se makar na sekundu i brzo analizirate: što se točno događa, gdje je najveći rizik i što je prvi korak. U takvim situacijama komunikacija unutar ekipe postaje najvažnija stvar na svijetu - objašnjava Mikin te kaže kako je riječ o protokolu koji se neprekidno uvježbava.

- Na intervenciji nikad nisi sam, uvijek je tu kolega s kojim ulaziš u požar. Moramo misliti na međusobnu sigurnost kako bismo u slučaju velike opasnosti uspjeli izvući živu glavu - dodaje Klemenčić.

5. Trenirajte disciplinu

I na kraju, od faktora koji su bitni za vatrogastvo i istodobno korisni u svakodnevici "običnih" ljudi svakako se ističe važnost samodiscipline.

- U vatrogastvu sam naučio držati se pravila i rasporeda. To mi je uvelike pomoglo u privatnom životu kako bih lakše definirao prioritete - zaključuje Klemenčić.

