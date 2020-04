Za obitelj: Razbijte monotoniju uz ove serije i filmove

Jedan od prijedloga kako možete uživati u slobodnom vremenu i ''ubiti'' dosadu unutar četiri zida svakako je relaksacija uz filmove i serije. No odabir sadržaja koji biste mogli gledati vrlo se lako može zakomplicirati. Naime, prema nekim istraživanjima, čovjek na dan potroši gotovo sat vremena tražeći što bi mogao gledati. Točnije, izgubi čak 51 minutu. Da bismo vam skratili vrijeme i pomogli pri odabiru vašeg idućeg favorita, donosimo vam presjek aktualnih serija i filmova koje možete gledati sami ili s obitelji.

Serije koje će se svidjeti odraslima

''Mrs. America'', ili ''Gospođa Amerika'', serija je inspirirana istinitom pričom o pokretu za ratifikaciju Amandmana o jednakim pravima iz 1970-ih i neočekivanoj odmazdi koju je predvodila Phyllis Schlafly, kraljica ljepote koja je postala konzervativni borac. Ulogu Phyllis utjelovila je dvostruka dobitnica Oscara Cate Blanchett. Ova drama u prvoj sezoni ima devet epizoda, a premijerno je prikazana na HBO GO-u 15. travnja ove godine.

Foto: HBO Pressroom, Mrs. America

Poslije ''Gospođe Amerike'' na red dolazi kombinacija romantične komedije i trilera po imenu ''Run'' ili ''Zajednički bijeg''. Radnja prati Ruby Richardson (M. Wever), ženu čiji se dosadan život potpuno preokrene kad primi poruku od Billyja Johnsona (D. Gleeson), nekadašnjeg dečka s fakulteta. Naime, njih su se dvoje prije 17 godina dogovorili da će, ako jedno od njih pošalje poruku s riječi ''RUN'' te drugo uzvrati isto, ostaviti sve i zajedno putovati Amerikom.

Serija ''Killing Eve'', odnosno ''Ubijanje Eve'', dosad je osvojila vrlo važna priznanja, poput nagrade BAFTA 2019. godine, te je bila nominirana za Emmy. Prema riječima Sare Barnett, predsjednice kompanije AMC Studio, riječ je o najbrže rastućoj seriji u SAD-u u proteklih šest godina. Ova kriminalistička triler serija prati otmjenu, ali talentiranu ubojicu Villanelleu (Jodie Comer) i inteligentnu operativku sigurnosne službe Eve (Sanda Oh, liječnica iz popularne serije ''Uvod u anatomiju''). Najnovija, odnosno prva epizoda treće sezone, emitirana je 12. travnja 2020.

Foto: HBO Pressroom, Killing Eve

Iako posljednji, ni ovaj vas prijedlog neće razočarati. Riječ je o novoj HBO-ovoj horor-triler seriji nastaloj prema bestseleru Stephena Kinga po imenu ''The Outsider''. Autsajder u deset epizoda prati policijskog detektivna Ralpha Andersona (Ben Mendelsohn), koji istražuje smrt 11-godišnjeg Frankieja Petersona, čije je tijelo pronađeno u šumi Georgie. Ako volite radnje koje se vrte oko tajanstvenih okolnosti zločina, onda je ova serija idealna za vas.

Blockbusteri koje morate pogledati

Ako pripadate skupini filmoljubaca, onda postoje filmovi koje nikako ne biste smjeli preskočiti. Prvi na listi svakako je Tarantinov ''Once upon a time in Hollywood'' (''Bilo jednom... u Hollywoodu''), koji je okupio mnoge poznate glumačke face, kao što su Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino i mnogi drugi.

Radnja je smještena u zlatno doba Hollywooda, a film prati glumca Ricka Daltona (DiCaprija), bivšu zvijezdu vestern TV serije, i njegova dvojnika Cliffa Bootha (B. Pitta), koji se ponovno žele probiti u ovoj industriji. A poznata Sharon Tate (Margot Robbie), Rickyjeva je susjeda... Zanimljivo je kako je ovaj film imao čak deset nominacija za Oscara.

Nakon Tarantina, slijedi Cooperov redateljski debi pod nazivom ''A star is born''. Glavne su uloge utjelovili sam redatelj Bradley Cooper i glazbena zvijezda Lady Gaga. ''Zvijezda je rođena'' drama je u kojoj Cooper glumi iskusnoga glazbenika po imenu Jackson Maine, koji otkriva talentiranu umjetnicu Ally (Gaga) te se zaljubi u nju. Iako je odustala od sna da postane slavna pjevačica, Jackson je uspijeva vratiti na pozornicu, no kako ona doživljava uzlet, njihov se privatni odnos raspada te Jack vodi neprestanu bitku s unutarnjim demonima.

Za kraj predlažemo vam prvi dugometražni film Predraga Ličine po imenu ''Posljednji Srbin u Hrvatskoj''. Kombinacija znanstvene fantastike, horora, komedije, no najviše zom-coma, prikazuje Hrvatsku sedam godina nakon bankrota. Voda je u cijelom svijetu postala dragocjenija od nafte, a da bi je se dočepali, moćnici su spremni početi ratove, uništavati, pa čak i stvoriti zombi-virus. Nakon što je izbila epidemija u Hrvatskoj, svi se pretvaraju u zombije, a Hrvate jedino mogu spasiti Srbi, odnosno njihova krv.

Foto: HBO Pressroom, Posljednji Srbin u Hrvatskoj

Zabava za cijelu obitelj

U filmskim večerima uvijek je bolje uživati u krugu obitelji. Zbog toga smo vam pripremili i nekoliko filmova koje možete pogledati s djecom. Nezaobilazni je prijedlog svakako ''Harry Potter'' i ciklus od osam dječjih filmova.

Osim što će vas sve zabaviti, neka su istraživanja pokazala kako gledanje filmova o Harryju Potteru povećava kreativnost kod djece. Nastali na temelju romana britanske književnice J.K. Rowling, filmovi prikazuju avanture mladog čarobnjaka Harryja i njegovih najboljih prijatelja, Rona i Hermione, u Školi vještičarenja i čarobnjaštva Hogwarts. Okosnica radnje Harryjev je sukob sa zlim čarobnjakom Lordom Voldemortom, čiji je cilj osvojiti čarobnjački svijet.

Oni malo mlađi mogu uživati u novoj animiranoj verziji filma iz 1994. godine, ''Lion King'' (''Kralj lavova''), u kojoj su glavni junaci lavić Simba, njegov tata Mufasa i zločesti stric Ožiljak. Iako je namijenjen djeci, sigurni smo kako će i odrasli ostati oduševljeni produkcijom iz studija Walt Disney Pictures. Osim ''Kralja lavova'', na streaming usluzi HBO GO KIDS možete pronaći ''LEGO film'', ''Dora istražuje izgubljeni grad'', ''Kung fu pandu'', ''Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza'', ali i bezbroj drugih filmova za cijelu obitelj.

Foto: HBO Pressroom, Harry Potter

