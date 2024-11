Zaboravili ste platiti račun i stigla vam je ovrha? Evo kako si možete pomoći

Većina ljudi barem je jedanput doživjela da im na blagajni nije prošla kartica. No ako ne prođe ni drugi put, polako već počinje panika jer ne znate u čemu je problem, a istodobno znate da imate novac na računu. Ako mislite da nemate nikakva dugovanja, jedna od pomisli obično biva: ''Možda sam žrtva internetske prijevare'', no čak vas i jedan neplaćeni račun može dovesti do ovrhe.

Slična situacija snašla je i našu sugovornicu, Maju P. koja u jednom trenutku nije mogla pristupiti svojim sredstvima na računima. Premda je bila svjesna da režije uredno plaća te da, koliko je njoj bilo poznato, nikome nije bila dužna, računi su joj bili blokirani. Međutim, Maja je ubrzo doznala da je došlo do ovrhe na novčanim sredstvima zbog neplaćenih kazni za parkiranje.

Problem je brzo riješila

Iako ju je isprva začudila situacija u kojoj se našla, sugovornica je ubrzo shvatila o čemu je riječ i kome zapravo duguje.

Foto: Shutterstock

- Računi su bili stari tri-četiri godine, nevelike nominalne vrijednosti jer je riječ o dnevnim parkirnim kartama. Međutim, kako nisam dobila opomenu, zaboravila sam da dug postoji. Nakon određenog razdoblja uslijedila je ovrha na računima - kaže nam sugovornica te objašnjava kako je doznala o kakvom je dugu riječ.

- Mama me uputila na web aplikaciju e-Dugovanja i ondje sam odmah saznala tko me ovršio. Potom sam platila traženi iznos i sve se vrlo brzo riješilo - objašnjava Maja.

Korisna usluga za uvid u dugovanja

Iz iskustva naše sugovornice možemo zaključiti da blokadu računa može doživjeti svatko, čak i oni koji uredno plaćaju svoje mjesečne obveze. Naime, u današnjem užurbanom životnom tempu, određene stvari lako smetnemo s uma ili ih jednostavno ostavimo za poslije pa na njih zaboravimo. No čak i kad određeni računi potpuno odu u zaborav, u nekom će trenutku ipak doći na naplatu.

Foto: Shutterstock

U takvim slučajevima korisna je besplatna aplikacija e-Dugovanja, kojoj možete pristupiti putem stranice e-Građani. Svaki građanin, uz samo nekoliko klikova, dobiva jednostavan uvid u sve postupke naplate koji su nad njim pokrenuti u Fini. Odnosno, kad netko pokrene postupak naplate to se vidi i na e-Dugovanjima. U aplikaciji je također moguće otvoriti ili zatvoriti zaštićeni račun te pregledati i preuzeti dokumentacije iz jednostavnog ili redovnog postupka stečaja potrošača.

Pritom je važno napomenuti da svako dugovanje nije blokada. Ako na računu nema dovoljno novca, račun se blokira, a ako ima, novac se skida s računa.

Spriječite nastanak duga

Krajem listopada u blokadi je bilo malo više od 200.000 hrvatskih građana, no valja naglasiti kako je dužnika ipak 5,9 posto manje nego 2023. godine. Kako i vi ne biste dospjeli u situaciju u kojoj se zbog zaboravljenog duga nad vama pokreće postupak naplate, držite se sljedećih mjera prevencije.

Namjestite podsjetnike za plaćanje

Kako ubuduće ne biste zaboravili na neplaćene račune, kada ih dobijete, možete u mobitelu namjestiti podsjetnik za plaćanje ili neki drugi način podsjećanja koji vam odgovara. Osim što ćete tako izbjeći plaćanje penala po opomeni, također ćete spriječiti da vam jedan račun preraste u dug zbog kojeg dolazi do ovrhe.

Foto: Shutterstock

Budite svjesni kupovne moći

Ako vam financijska situacija nije onako dobra kakvu biste željeli, izbjegavajte nepotrebnu kupnju na rate. Ovakav vid zaduživanja može vam samo povećati mjesečne troškove, koji će poslije biti dodatno opterećenje uz postojeće račune, a oni ipak trebaju biti prioritet.

Pratite troškove kućanstva

Ponekad nismo svjesni koliko nam novca ode na nešto što smatramo sitnicama, bilo da je riječ o pretplati na streaming servise ili o članstvu u teretani u koju odemo jedanput mjesečno. Pokušajte barem jedan mjesec bilježiti sve troškove svojega kućanstva i vidite koje od njih možete srezati. Možete koristiti neku od mnogobrojnih aplikacija za praćenje troškova, koje nam mogu dati bolju sliku naših rashoda.

Foto: Shutterstock

Potražite savjet stručnjaka

Ako ste u financijskom problemu, prvi korak je da se obratite izravno vjerovniku i pokušate dogovoriti način otplate. Ili ako vidite da ne možete otplaćivati kredit, pokušajte se dogovoriti s bankom o moratoriju, reprogramiranju ili nekom drugom načinu. Za pomoć se možete obratiti i Pravnoj klinici, koja besplatno pruža pravnu pomoć, udrugama za zaštitu potrošača ili Fini u kojoj će vam dati sve potrebne informacije.