Zagrepčane iznenadili prekrasni murali na nekoliko lokacija: Doznali smo tko stoji iza njih

Na zagrebačkim su trafostanicama nedavno osvanule šarene boje, različiti oblici i likovi koji su ugodno iznenadili prolaznike. Upoznajte akademske umjetnike, a ujedno svoje sugrađane, koji su dobili priliku ukrasiti Zagreb muralima

<p>Draškovićeva, Miramarska i Špansko odnedavno su bogatiji za još jedno umjetničko djelo, a ovog puta zahvaljujući akademskim umjetnicima koji su kroz potpuno različite priče unijeli pravo osvježenje u <strong>zagrebačke kvartove</strong>. Murali su u inozemstvu inače vrlo popularna umjetnička forma, no u posljednjih nekoliko godina sve su više prihvaćeni i u našim krugovima.</p><p>Tako se u većini gradova u Hrvatskoj, a posebice u Zagrebu, u gotovo svakom naselju mogu vidjeti oslikani zidovi, napuštene zgrade, pa čak i <strong>trafostanice</strong>. A upravo su tri HEP ODS-ove oslikali pobjednici <a href="https://www.hdlu.hr/2020/02/natjecaj-za-izradu-murala-na-trafostanicama/" target="_blank">natječaja</a> Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) Klara Rusan, Danijel Žeželj i Goran Rakić. Evo tko su ovi umjetnici i što se krije iza njihovih djela.</p><h2>Inspiracija 'Špaolincima' i skejt-parkom</h2><p>S obzirom na to da dame imaju prednost, a Žeželj i Rakić su kavaliri, prva je na redu Klara Rusan. Na pitanje <strong>zašto se prijavila </strong>dobili smo vrlo jasan odgovor.</p><p>- Nisam vidjela nijedan dobar razlog da se ne prijavim. Oslikavanje murala na javnoj površini uz podršku onih čija je to javna površina? Sjajno! Volim misliti da su murali kao<strong> izložbe na otvorenom</strong> koje traju dok god zid postoji. Galerija koja se nikad ne zatvara, što god se događalo i koji god da je dan u tjednu - objašnjava Rusan.</p><p>Inspiraciju je dobila istraživanjem i gledanjem ,,Kvart Priča - Špansko'', YouTube serijala <strong>Vida Juračića</strong>. U njima je doznala kako je Špansko (od milja zvan Špaolin), od 1999. imao prvi skejt-park, koji su improvizirali i izradili Špaolinci, gdje su, zahvaljujući dobroj atmosferi, nastale i <strong>legendarne kvartovske priče</strong>. Bilo joj je najvažnije uhvatiti identitet kvarta, da ljudima ostavi nešto što će ih veseliti i, naravno, to je bio dar svim bivšim, sadašnjim i budućim skejterima.</p><p>- Nisam ni znala dok nisam počela spremati se za crtanje skice za natječaj da je Špansko kvart koji jako njeguje kulturu grafita i skejtanja. Na trafostanici sam <strong>naslikala skejtere</strong> kako izvode trikove na skejterskoj rampi u primarnim bojama (više manje). Skejteri nose uniforme Shaolin redovnika kao referenciju na teretanu iz <strong>atomskog skloništa</strong> zgrade broj 4 u Španskom, iz koje je izašlo mnogo dobrih boraca - govori Rusan i dodaje kako gradovi u Hrvatskoj trebaju biti više oslikani.</p><p>- Izlaganje umjetnosti na ulici miče osjećaj da je sva umjetnost 'zbunjujuća' i rezervirana za muzeje. Mislim da ovakva umjetnost podiže ljepotu vizure ulice, kvarta i grada <strong>na višu razinu</strong> - kao slika na zidu uličnog boravka. Osim što razbija sivilo zidova, daje nam priliku da <strong>pokažemo nešto svoje</strong>; da ispričamo svoju verziju priče. Tako ostavljam tragove - kroz smijeh zaključuje Klara.</p><h2>Podsjetnik na to da je grad prije bio šuma</h2><p>Danijel Žeželj bio je zadužen za trafostanicu u Draškovićevoj, a evo što je rekao o tome<strong> kakav je osjećaj ostaviti trag</strong> na mjestu kraj kojeg stotine ljudi cirkuliraju.</p><p>- Ta sekvenca slika, metamorfoza, zamišljena je i skicirana upravo za tu lokaciju i trafostanicu, i dobro se uklopila u prostor. Boje su intenzivne, razbijaju sivilo, a <strong>slike se mijenjaju ovisno o položaju sunca i sjenama</strong> koje ih prekrivaju - objašnjava Žeželj i ističe kako se u ovome muralu provlači određena simbolika.</p><p>- Za mene životinje uvijek imaju simbolično značenje, a u kontekstu grada i urbanog okruženja dobivaju i mitološku dimenziju, podsjetnik su da su<strong> životinje tu živjele prije nas</strong>, da je grad bio šuma prije nego što je postao grad. Plus, gradski grafiti, ako traju, dobivaju novu dimenziju, patinu vremena i prolaznosti - govori.</p><p>Da treba postojati <strong>više ovakvih projekata</strong>, smatra i Žeželj, a evo i videa o tome kako je izgledalo oslikavanje trafostanica.</p><p>- Kad su kvalitetni, <strong>grafiti obogaćuju grad</strong> i prirodni su nastavak urbanog prostora, trag su života, nastaju i nestaju i tako u krug - objašnjava nam.</p><h2>Davanje novog smisla prostoru</h2><p>Posljednju trafostanicu, u Miramarskoj, transformirao je umjetnik Goran Rakić, koji se <strong>grafitima i uličnom umjetnošću</strong> bavi više od 20 godina. Njegov umjetnički izražaj oduvijek je bio vezan za sprej, a ovaj mu je objekt predstavljao još jedan medij na kojem će moći iskoristiti svoj primarni alat. Kako kaže, mural nema izravnu poruku.</p><p>- Mural u Miramarskoj moja je apstraktna vizija kako taj objekt, odnosno zid, uklopiti u okolinu i na neki ga način učiniti boljim, zanimljivijim i <strong>dati mu novi smisao</strong> u tom prostoru. Baš kao i sa svim ostalim radovima na zidovima, pokušati mu unijeti neki novi duh, postići to da zid prestaje biti zid te dobiva <strong>novu ulogu</strong> zbog onoga što nosi na svojoj površini - objašnjava Rakić.</p><p>Reakcije na njegov rad pozitivne su, a zamijetio je i kako se ljudima općenito <strong>sviđa ova vrsta umjetnosti</strong> jer dosad nije imao previše negativnih iskustava.</p><p>- Mislim da je lagano na zalasku ta ideja te viđenje grafita i sličnih stvari kao nečeg negativnog. Ta je vrsta umjetnosti već dugo prisutna u društvu i mislim da je jednostavno postala dio vizure grada te se uklapa u <strong>vizualnu percepciju</strong> manje-više svih ljudi kad se osvrnu oko sebe i pogledaju svoju okolinu. Drugim riječima, postala je nešto normalno s čime živimo - govori Rakić.</p><p>U razgovoru s ravnateljicom HDLU-a <strong>Ivanom Andabakom</strong> doznali smo kako je natječaj za izradu murala bio raspisan u veljači, <strong>u vrijeme karantene</strong>, no usprkos tome zaprimili su 30 prijava, od kojih su odabrali tri najbolja rada. Kako kaže, ideja oslikavanja murala nastala je još prije tri godine.</p><p>- Prije tri godine prvi put smo izveli mural u centru Zagreba, na pročelju <strong>Osnovne škole Matka Laginje</strong>, u okviru EU projekta CreArt, a godinu dana nakon toga, u suradnji s umjetnikom Lavom Paripovićem, za oslikavanje javnog prostora odabrana je trafostanica. Upravo to bio je početak <strong>suradnje s HEP-om</strong> te nagovještaj projekta TRAFOSTANICE - objašnjava Andabaka i dodaje kako će se i u budućnosti nastaviti implementacija umjetnosti u javne prostore uz želju da se stanovnicima Zagreba uljepšaju četvrti.</p><p><strong>A kako se vama sviđaju oslikane trafostanice?</strong></p>