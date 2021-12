Ne znamo za vas, no nas je oduvijek u djetinjstvu užasno živciralo kad bi baka i prabaka uoči Božića počele pričati o tome kako je nekad bilo, kako se slavilo, što se jelo, a što darovalo. Jednostavno u tome nismo vidjeli nikakvu poantu. S godinama se to, kao i mnogo toga drugoga, promijenilo.

I tako smo se vratili pričama iz davnina. Zamolili smo baku Nadu da s nama podijeli svoje tajne recepte za kolače s aromom bakine ljubavi, koju je nemoguće pronaći bez obzira na pedigre pekarnice.

Božićni kuglof

Prvi je na redu kuglof. Kako kaže baka Nada, najjednostavniji je za pečenje, a šanse da ne uspije su minimalne.

Trebat će nam: 500 g brašna za dizana tijesta Čakovečkih mlinova, 1 komad svježega kvasca, 120 g šećera, 100 g maslaca sobne temperature, 2 jajeta, 2 žumanjka, kandirano voće po želji (naranče, limuni,...), grožđice, bademovi štapići, sol, 3-4 dl mlijeka i šećer u prahu za posipanje.

Krećemo u bitku. Baka Nada ovaj je kolač odabrala kao prvi jer se priprema mikserom, da nam olakša. Dakle, prvo valja pripremiti kvasac. Zatim u zdjeli pomiješamo sve suhe sastojke, dodamo kvasac pa jedno po jedno jaje.

I tu dolazimo do onog famoznog baka-trika. Kako prepoznati da je tijesto prave teksture. Ako želite sočniji kolač, savjetuje baka Nada, tad ćete prestati miksati dok je tijesto još prilično ljepljivo. Za suši rezultat jednostavno ćete dodati manje mlijeka i miksati dok se tijesto ne počne lijepo odvajati od rubova posude.

Nemojte zaboraviti na maslac i na grožđice. Za bolju aromu slobodno ih malo prokuhajte u rumu. U rumu ih, naravno, možete ostaviti i tijekom noći, ali ćete proces znatno ubrzati ako posudicu s grožđicama stavite na nekoliko minuta u mikrovalnu. Još jedan profesionalni savjet bake Nade.

Ostavite tijesto da se diže oko sat i pol, jedanput ga u tom razdoblju premijesite. Zagrijte pećnicu na 170 stupnjeva, pecite dok štapić kojim testirate je li kolač gotov iz tijesta ne izađe čist. Jer svaka pećnica drugačije radi, pa univerzalni savjet koji bi se ticao točnog vremena, kaže baka, ne postoji. Trik sa štapićem najpouzdaniji je način ostvarenja optimalnog rezultata.

E, da. Baka Nada kuglof bi, nakon što se ohladi, jednostavno posula šećerom u prahu. Mi smo, nakon što je ona otišla iz kuhinje, umiješali šalicu štaub-šećera s nekoliko žlica limunova soka. Kuglof je pogodniji za Instagram ako je okrunjen šećernom krunom. To je naš savjet. Njega ne morate uzeti u obzir.

Međimurska gibanica

Ovo je iznenađujuće jednostavan kolač, ako ne odlučite sami raditi kore. Baka Nada kaže da se ne sjeća kad je zadnji put razvijala kore, ali nam je ponudila opciju da potraži recept u svojoj tekici. No olakšajte si gdje god možete, bakin je sljedeći "pro tip". Nitko neće znati razliku. Tako da na kraju nismo mijesili kore.

Premda kolač nije teško napraviti, pripremite se na mnogo prljavog posuđa. Prvi "pro tip": svakako budite naoružani pravim alatom ili budite iskonski ljubitelj pranja posuđa. U suprotnom će međimurska gibanica vrlo brzo postati vaša najveća noćna mora.

Za nadjev od oraha trebat će vam: 200 g mljevenih oraha, 100 g šećera, 1 dl toplog mlijeka i 1 dl ruma. Za nadjev od sira trebat će vam: 500 g svježega kravljeg sira, 3 jajeta, 1 limun, koricu naribati, 100 g šećera, vanilin šećer i prstohvat soli. Za nadjev od maka trebat će vam: 200 g mljevenog maka, 100 g šećera i 2 dl toplog mlijeka. Za nadjev od jabuka trebat će vam: 500 g jabuka, 50 g šećera, 1 žlica cimeta u prahu, 10 kora, maslac i kiselo vrhnje.

U jednoj posudi u vrelo mlijeko umiješajte orahe, rum i šećer. U drugoj isto učinite s makom. U trećoj posudi naribane jabuke zašećerite pa zatim dodatno začinite žlicom cimeta. U četvrtoj posudi pripremite skutu tako da u nju dodate jaja, šećer, koricu limuna, prstohvat soli i vaniliju. Ako želite još bogatiji okus, možete dodati i šaku grožđica. Nije baš u skladu s tradicijom, ali nismo radili ni kore. Tko će znati, sjećate se?

E, sad. O tome kako ćete slagati redove ovisi hoćete li napraviti međimursku ili prekmursku gibanicu. Velika je razlika. Golema. Premda samo u imenu. Okus će na kraju biti potpuno isti, pa ne morate osobito brinuti. Baka Nada, recimo, slojeve niže prema tome što joj prvo dođe u ruku. Međimurka je, radi gibanicu. Kakvu god da napravi, tvrdi, uvijek će biti međimurska na kraju. Još jedan vrijedan profesionalni savjet bake Nade.

Dakle, između svakog sloja idu dvije kore. Premažite svaku rastopljenim maslacem. Namažite odabrani sloj. I tako dok ne potrošite sva punjenja. Vrh prelijte kiselim vrhnjem. Pecite oko 45 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva. Pospite obilato šećerom u prahu. Štaub-šećer najbolji je prijatelj svake kućanice, otkriva baka Nada, jer gotovo besplatno skriva trenutke nemara. Da, i njoj nekad gibanica malo zagori – ali to je samo dodatna aroma, kaže ona.

Orehnjača i makovnjača

Kad smo spomenuli baki da ćemo raditi ove kolače, njeni inače vrlo rumeni obrazi izgubili su malo boje. Ovi su kolači, naime, noćna mora bake Nade. Kaže da nikad ne budu onakvi kakvima ih je zamislila. Uvijek taj jedan sloj tvrdoglavo bježi iz kalupa. Zato treba biti upućen u velike tajne malih majstora. Nakon što se savijače od dizanog tijesta ispeku, treba ih, znalački će baka Nada, okrenuti naopačke kako bi se slojevi poravnali.

Trik provjereno djeluje. Ako niste šeprtlja, poput autora ovih redaka. On je ispod prve ture savijača nespretno ostavio krpu. Kad ju je počeo izvlačiti, povukao je s njom i gornji sloj kora, čime je nepovratno uništio izgled kolača. Okus je i dalje bio dobar. No ako baš ne morate, nemojte dva dana zaredom mijesiti ovo tijesto. Plus, ni orasi nisu baš najjeftiniji.

Baka Nada koristi priliku za usputnu anegdotu. Priča nam da je nekad najstariji muški član obitelji na Badnjak išao u štalu po slamu, nakon čega se u kuću vraćao izgovarajući: "Daj nam Bog picekov, racekov, telekov, pajcekov, puno zdrave dječice, mira i blagoslova ovoj hiži", a nakon toga dio slame ostavio bi pod stolom, a od preostalog dijela napravio bi križ i oko njega su prosipali zrna pšenice te su sve to stavili ispod stolnjaka pa je to tamo stajalo sve do Ivanja, kad se slama iznosila i stavljala na voćke kako bi bolje rodile iduće godine.

No vratimo se mi božićnim štrucama.

Za tijesto će vam trebati: 700 g brašna za dizana tijesta Čakovečkih mlinova, 1 kocka kvasa, 1 žličica soli, 100 g smeđeg šećera, 2 vanilin šećera, 1 rum šećer, 300 ml mlijeka, 150 g maslaca (ili margarina), 1 jaje, 2 žumanjka, 1 žlica masti, 1 žlica maslinova ulja i 2 žlice suncokretova ulja. Za nadjev će vam trebati: 300 g maka, 150-200 ml mlijeka, 150 g šećera, 1 vanilin šećer, 1 rum šećer, 30 g maslaca, malo cimeta, malo muškatnog oraščića, korica limuna i naranče, 1 žlica meda, 1 jaje, 1 jaje za premaz i šećer u prahu za posipanje.

Pripremite kvasac, pomiješajte suhe sastojke, umijesite tijesto. Ostavite ga da se diže oko sat vremena, a za to vrijeme pripremite nadjev kako bi se stigao ohladiti da ne poparite tijesto. Postupak je isti kao kod nadjeva za gibanicu. Po želji u orahe dodajte šaku grožđica. Razvucite tijesto. Na jednu polovicu razmažite nadjev od maka, a na drugu od oraha. Nemojte slučajno zaboraviti na rubove, "pro tip" bake Nade, jer ćete u suprotnom, citiram, "tako sigurno imati rupe u kolaču". Premažite jajetom. Ostavite štruce još pola sata da se dižu. Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva. Vratite se triku sa štapićem. Nemojte zaboraviti prevrnuti kolač. Uživajte u blagdanima.

I nazovite baku. Ako ni zbog čega drugoga, onda samo kako biste provjerili zašto se na Božić jede perad, a na Novu svinjetina.