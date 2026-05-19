Zašto globalne tvrtke sve češće biraju digitalne partnere iz Hrvatske?

Hrvatska tech scena odavno je prestala biti samo obećanje. Zemlja od 3,8 milijuna stanovnika već ima dva unicorna, ICT industriju koja raste brže od europskog prosjeka i digitalne tvrtke čiji proizvodi svakodnevno koriste stotine milijuna ljudi diljem svijeta. No ono što je možda najzanimljivije nije samo što se ovdje stvara, nego odakle dolaze ljudi koji to stvaraju.

Hrvatska kao skriveni tech hub Europe

Kada je Fast Company nazvao Hrvatsku "skrivenim tech utočištem Europe", mnogi su to doživjeli kao iznenađenje. A ne bi trebali. Infobip, bootstrapped unicorn iz istarskog Vodnjana, danas ima 80 ureda diljem svijeta i radi s klijentima poput Ubera i Mete. Rimac je iz garaže izgradio automobilsku revoluciju. Četiri hrvatske tvrtke rangirane su među 100 najvećih tech kompanija u srednjoj i istočnoj Europi.

Primjer Estonije, koja je iz skromnih početaka izgradila jedan od najdinamičnijih startup ekosustava u Europi, pokazuje koliko potencijala imaju male zemlje s jakom digitalnom vizijom. Hrvatska, s ICT industrijom koja raste brže od europskog prosjeka i ambicijom da postane regionalni tech lider, sve je bliže tom modelu uspjeha.

Ono što sve ove priče povezuje jest jedna jednostavna istina: geografija više ne određuje kvalitetu. Globalne tvrtke sve češće traže partnere izvan tradicionalnih centara, prepoznajući da izvrstan rad može dolaziti s potpuno neočekivanih adresa. Hrvatski digitalni timovi, poput Afternow, danas rade za međunarodne klijente poput AWS-a, Deloittea, ThoughtSpota i ShipBoba, što dodatno potvrđuje da se ozbiljni globalni projekti više ne vežu uz nekoliko očekivanih adresa.

Zašto fragmentirani digitalni projekti propadaju

Zamislite da gradite automobil, ali motor naručujete u jednoj radionici, karoseriju u drugoj, a elektroniku u trećoj. Svaka radionica radi odlično za sebe, ali nitko ne brine o tome kako se dijelovi uklapaju. Točno to mnoge tvrtke rade sa svojim digitalnim projektima - strategiju povjeravaju jednoj agenciji, dizajn drugoj, a razvoj trećoj.

Posljedice su mjerljive i zabrinjavajuće. Prema analizi Panache Consultinga, interni timovi u takvom fragmentiranom postavu troše čak 30 % više vremena na koordinaciju nego na sam rad. Umjesto da stvaraju vrijednost, zaposlenici šalju e-mailove, usklađuju verzije dokumenata i objašnjavaju kontekst koji bi u integriranom timu bio jasan od prvog dana.

Šira slika nije ništa optimističnija. Iako velika većina kompanija globalno ima digitalnu transformaciju u tijeku, McKinsey navodi da samo jedna od šest organizacija uspješno završi transformaciju koja donosi održive rezultate. Razlog? Najčešće upravo nedostatak integriranog pristupa - kada strategija, dizajn i razvoj ne komuniciraju, krajnji proizvod neizbježno pati.

Kako prepoznati pravog digitalnog partnera

Ako ste poduzetnik ili voditelj projekta koji traži digitalnog partnera, evo nekoliko konkretnih smjernica koje vam mogu uštedjeti vrijeme, novac i živce.

Gledajte portfolij, ne adresu sjedišta. U doba remote rada, kvaliteta partnera ne ovisi o tome nalaze li se u New Yorku ili na jadranskom otoku. Ono što govori o kompetencijama jesu mjerljivi rezultati projekata na kojima su radili - postoci rasta konverzije, povećanja angažmana korisnika ili brzina isporuke.

Tražite integriranu uslugu. Partner koji pokriva cijeli put od strategije preko dizajna do razvoja eliminira komunikacijske šumove i osigurava konzistentnost. Kada isti tim razumije i poslovne ciljeve i tehničke mogućnosti, rješenja su bolja, a projekti brži.

Inzistirajte na discovery fazi. Svaki ozbiljan projekt trebao bi započeti fazom otkrivanja u kojoj se definiraju poslovni ciljevi prije nego itko otvori dizajnerski alat ili napiše prvu liniju koda. Bez jasnog strateškog temelja, čak i najljepši dizajn može potpuno promašiti ciljnu publiku.

Na što obratiti pozornost pri odabiru partnera:

Traže li od vas da definirate ciljeve prije početka rada?

Mogu li pokazati mjerljive rezultate prethodnih projekata?

Grade li sustave koji rastu s vašim poslovanjem ili samo statične stranice?

Omogućuje li njihovo rješenje vašem timu samostalno upravljanje sadržajem?

Tražite partnera koji gradi sustave, ne samo web stranice. Digitalni ekosustav koji raste s vašim poslovanjem daleko je vrjedniji od lijepe, ali statične internetske stranice. Autonomni CMS koji vašem timu omogućuje upravljanje sadržajem bez stalnog pozivanja programera dugoročno je ušteda koja se mjeri u tisućama sati i eurima.

Konačno, stavite ljude u središte dizajna. Testimonijali stvarnih korisnika, priče iz prakse i autentičan sadržaj konvertiraju značajno bolje od tehničkih specifikacija i korporativnog žargona.

Od otoka Krka do 450 milijuna korisnika: priča Afternowa

Sve prethodno rečeno (integrirani pristup, mjerljivi rezultati, geografija kao prednost umjesto ograničenja) možda zvuči kao teorija. No postoji tim koji to svakodnevno dokazuje u praksi: Afternow, digitalni partner koji je velik dio svoje međunarodne reputacije izgradio pod imenom BB Agency.

Filip i Matej Justić dva su brata s otoka Krka čiji ulazak u digitalni svijet nije krenuo iz klasične IT karijere. Njihova obitelj ranije je vodila restorane, noćne klubove i građevinsku tvrtku, ali su s vremenom ostali bez svega. Prvi ozbiljniji doticaj s digitalnim poslovanjem došao je kroz obiteljski startup BookinginCroatia, servis sličan Airbnb-u, koji ih je natjerao da sami nauče osnove web dizajna, komunikacije, developmenta, marketinga i suradnje s developerima.

Kada je taj projekt propao, ostali su bez financijske sigurnosti, ali s osnovnim digitalnim znanjem, dva računala i potrebom da iz toga pokušaju stvoriti novi posao. Godine 2012. taj ih je egzistencijalni pritisak odveo na 99Designs, platformu na kojoj su se natjecali s dizajnerima iz cijelog svijeta. Već u prvom natječaju stigli su do finala, ali izgubili od iskusnijeg dizajnera. Ipak, nastavili su učiti i raditi, često dvanaest i više sati dnevno, sedam dana u tjednu. Unutar godinu dana pridružio im se Marino kao treći suosnivač.

Iz tog je početka nastao Balkan Brothers, koji je s vremenom prerastao lokalne okvire i postao BB Agency, ime pod kojim je tim stekao prepoznatljivost među globalnim B2B i SaaS kompanijama. Kako su projekti postajali kompleksniji, a njihov rad sve više obuhvaćao strategiju, brend, dizajn i razvoj, sazrela je i potreba za novim identitetom. Tako je BB Agency postao Afternow, ime koje bolje opisuje ono što tvrtka danas jest: integrirani digitalni partner koji gradi cjelovite digitalne sustave, a ne samo web stranice.

Trinaest godina kasnije, Afternow broji više od 70 članova, a njihovi proizvodi i digitalna iskustva dosežu preko 500 milijuna korisnika. Svaka faza razvoja, od Balkan Brothersa preko BB Agencyja do Afternowa, pratila je stvarnu promjenu u načinu rada i ambiciji tima.

Rezultati govore sami za sebe. Kada su redizajnirali brend i web za ShipBob, e-commerce logističku platformu, konverzija je porasla 27% u samo 30 dana. ShipBob je nakon toga prikupio 268 milijuna dolara investicija u Series D i E rundama. Suradnja s Descartesom rezultirala je rastom godišnjeg inbound sales pipeline-a od 54%.

Ključ njihova uspjeha leži upravo u integriranom modelu - strategija, brend, dizajn i razvoj pod jednim krovom. Svaki projekt započinje fazom otkrivanja u kojoj se dubinski razumiju poslovni ciljevi klijenta, a tek potom slijede dizajn i razvoj, što osigurava da krajnji proizvod zaista odgovara potrebama korisnika. Kako je jedan od klijenata istaknuo u recenziji na Clutchu: "Testiranja s korisnicima i fokus grupe pokazali su da u devet od deset slučajeva njihov rad nadmašuje očekivanja."

Digitalni partneri bez granica

Hrvatska tech scena više nije obećavajuća - ona isporučuje. Priče poput Afternowa pokazuju da je integrirani pristup, neovisno o geografskoj lokaciji, recept za rezultate koji se mjere. Za svaku tvrtku koja traži digitalnog partnera sposobnog voditi projekt od ideje do lansiranja, poruka je jasna: vrijednost ne dolazi s adrese, nego iz načina rada.