Zašto se nekad probudimo odmorni nakon 6 sati sna, a nekad smo slomljeni nakon 9?

Neke noći jednostavno imaju pravi happy end. Probudimo se prije alarma, bez pretjeranog protezanja ustanemo, pronađemo papuče, otvorimo prozor i shvatimo da smo, unatoč tome što nismo odspavali preporučenih osam sati, čili i spremni za dan koji je pred nama.

A druga jutra, unatoč devet ili više sati sna, donose osjećaj kao da smo prespavali na tuđem kauču. San često promatramo kroz jednostavnu jednadžbu: više vremena u krevetu trebalo bi značiti više energije ujutro. No naš organizam ne funkcionira baš tako uredno.

San ima svoj ritam, svoje faze i svoju strukturu, a trenutak u kojem se probudimo može utjecati na to hoćemo li dan početi bistre glave ili s osjećajem da nam treba još jedan život, a ne još jedna kava. Na osjećaj odmorenosti utječu i kontinuitet sna, naš biološki sat, navike prije odlaska u krevet, ali i nešto mnogo konkretnije - uvjeti u kojima spavamo.

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Noć nije jedna dugačka faza sna

Dok spavamo, naš se mozak i tijelo ne "isključuju" nego prolaze kroz različite faze sna, koje se tijekom noći izmjenjuju u ciklusima. Pojednostavljeno, razlikujemo NREM san, koji uključuje lakše i dublje faze, te REM fazu, tijekom koje je moždana aktivnost izraženija i u kojoj se najčešće pojavljuju živopisni snovi. Ti se ciklusi tijekom noći ponavljaju, pri čemu je dubok san izraženiji u prvom dijelu noći, a REM faze obično postaju dulje prema jutru. Svaka od tih faza ima svoju ulogu. Duboki san važan je za fizički oporavak, a REM i druge faze sudjeluju u procesima poput učenja, pamćenja i obrade informacija.

Zato nije svejedno kad se probudimo. Ako alarm zazvoni usred dublje faze sna, možemo se osjećati kao da nas je netko upravo izvukao iz vode. Taj osjećaj pospanosti i mentalne magle nakon buđenja naziva se inercija sna i može potrajati neko vrijeme. S druge strane, kad se probudimo spontano ili u trenutku u kojem je tijelo već bliže prirodnom prijelazu prema budnosti, jutro može početi osjetno lakše.

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Šest sati može pružiti dobar osjećaj, ali...

Ako se nakon šest sati probudimo svježi, lako je zaključiti da nam očito ne treba više. No dobar osjećaj nakon jedne kraće noći nije dokaz da je šest sati dugoročno dovoljno. Također ako smo se tijekom noći više puta probudili, provjeravali koliko je sati, čuli buku izvana ili nam je bilo prevruće, tih devet sati nije isto što i devet sati neprekinutog sna. Važan je kontinuitet.

Preporuke za odrasle uglavnom govore o osam sati sna, a individualne potrebe mogu varirati. Netko će trebati malo više, netko malo manje, ali kronično skraćivanje sna nije dobra strategija samo zato što nam se ponekad čini da sasvim dobro funkcioniramo. Mnogo je korisnije gledati širu sliku: koliko redovito spavamo, kakva je kvaliteta sna i kako se osjećamo tijekom cijelog dana.

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I naš unutarnji sat ima svoje mišljenje

Čak i kad mislimo da smo mi šefovi svojeg rasporeda, naš organizam ima vlastiti sat. Cirkadijalni ritam regulira mnoge procese tijekom približno 24-satnog ciklusa, uključujući pospanost i budnost. Na njega snažno utječu svjetlost i vrijeme u kojem smo joj izloženi, ali i naše svakodnevne navike. Zato nije svejedno odlazimo li u krevet približno u isto vrijeme ili radnim danom ustajemo u sedam, a vikendom pokušavamo "nadoknaditi život" do tri ujutro. Što je ritam spavanja pravilniji, tijelu je lakše predvidjeti kad je vrijeme za budnost a kad za odmor.

A kad je onda najbolje otići spavati? Jednostavnije je razmišljati unatrag: vrijeme odlaska u krevet trebalo bi nam ostaviti dovoljno prostora za san, ali i za vrijeme koje nam je potrebno da zaspimo. Drugim riječima, cilj nije pobijediti ponoć pod svaku cijenu. Cilj je redovito i dovoljno spavati.

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Ponekad problem nije u nama nego u spavaćoj sobi

Možemo ugasiti mobitel, popiti čaj, prigušiti svjetla i uredno otići u krevet. No ako cijelu noć pokušavamo pronaći položaj u kojem nas ništa ne boli, teško da će nas ujutro spasiti i najdiscipliniranija večernja rutina. Jer prostor u kojem spavamo važan je dio priče o kvalitetnom odmoru. Krevet, madrac, jastuk, posteljina, rasvjeta, temperatura, zamračenje i razina buke zajedno stvaraju uvjete u kojima tijelo pokušava prijeći iz budnosti u san i ostati u njemu tijekom noći.

Madrac bi trebao pružati odgovarajuću potporu i udobnost, a jastuk odgovarati položaju u kojem najčešće spavamo. Ako se redovito budimo ukočeni, s bolovima ili s osjećajem da smo se cijelu noć borili s vlastitim madracem, možda nije problem u tome što "ne znamo spavati" nego u tome na čemu spavamo.

U tom kontekstu zanimljivo je razmišljati i o boxspring krevetima kao cjelovitom rješenju za spavaću sobu. Njihova konstrukcija objedinjuje krevet i sustav potpore, a uz odgovarajući madrac i jastuk može stvoriti udobnu bazu za kvalitetniji odmor. Drugim riječima, krevet nije samo komad namještaja koji zauzima prostor između dva noćna ormarića - on je mjesto na kojem provodimo otprilike trećinu života.

U Lesnini XXXL možete pronaći različita rješenja za spavaću sobu, od boxspring kreveta, kreveta i madraca do jastuka, rasvjete i dodataka kojima prostor možete učiniti ugodnijim i funkcionalnijim. A spavaća soba pritom ne mora izgledati kao hotelski apartman s Pinteresta. Dovoljno je da vam šalje pravu poruku: sad je vrijeme za odmor.

Foto: Lesnina XXXL