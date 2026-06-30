Zašto upadamo u dugove i kako se iz njih izvući? Donosimo provjereni vodič

Prema podacima trogodišnje Ankete o financijama i potrošnji kućanstava (AFPK), koju je Hrvatska narodna banka provela krajem 2023. i početkom 2024. godine, 30,3 posto kućanstava u Hrvatskoj je zaduženo, a prosječna vrijednost njihova ukupnog duga iznosi 22.100 eura.

Neočekivane okolnosti mogu promijeniti financijsku sliku

Nepredviđeni životni događaji, poput otkaza, razvoda, nesreće, bolesti i sličnih situacija, mogu značajno utjecati na kućni proračun. Čak i ako su financije dotad bile uredne, pad prihoda ili povećanje troškova može otežati redovito podmirivanje obveza. Korištenje dopuštenog prekoračenja po računu, kupnja na rate, kartična plaćanja ili više manjih kredita mogu pojedinačno biti podnošljivi, ali zajedno mogu predstavljati značajno opterećenje za kućni budžet.

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Društveni trendovi kao utjecaj na potrošnju

Na odluke o potrošnji mogu utjecati i društveni čimbenici. Uspoređivanje s drugima jedan je od snažnih, ali često nevidljivih razloga zaduživanja. Fenomen poznat kao "Keeping up with the Joneses" opisuje potrebu da vlastiti životni standard uskladimo s onim što vidimo oko sebe. Želja da "ne zaostajemo" za drugima može nas potaknuti da trošimo više nego što sebi zapravo možemo priuštiti. Problem nije u ponekom malom luksuzu nego u trenutku u kojem životni stil počnemo financirati novcem koji tek trebamo zaraditi.

FOMO kupnja i strah od propuštanja

Uz društvenu usporedbu javlja se i takozvani FOMO efekt, koji je zapravo kratica engleskog izraza Fear of Missing Out, odnosno strah da nešto propuštamo. Ograničene ponude kojima se koriste trgovci i vremenski kratki popusti stvaraju osjećaj hitnosti, pa odluke o kupnji postaju impulzivne. Istraživanja ponašanja potrošača pokazuju da takav obrazac može povećati nagon za kupnjom i smanjiti kontrolu nad financijskim odlukama, što dugoročno može dovesti do zaduživanja.

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Veliki životni događaji zahtijevaju dobro planiranje

Iako stara izreka kaže da su najljepše stvari u životu besplatne, to u realnosti nije uvijek tako. Vjenčanje, rođenje djeteta, useljenje u novi dom ili veliko obiteljsko slavlje događaji su koji se pamte cijelog života. No želja da sve bude "kao iz snova" ponekad znači i trošenje iznad vlastitih mogućnosti. Dobra uspomena ne mora imati previsoku cijenu, a kvalitetno planiranje i dobra procjena troškova ovdje mogu biti ključni.

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Što učiniti kad se pojave poteškoće?

Lista razloga zbog kojih nastaju dugovi mnogo je duža od navedenoga, ali svim dugovanjima zajedničko je to što je uvijek bitno uhvatiti se u koštac s njihovim rješavanjem. Koliko god situacija izgledala teško, prvi i najvažniji korak je suočavanje s realnim financijskim stanjem. Nakon toga važno je napraviti pregled svih obveza i razlikovati prioritete. Zatim je korisno postupno rješavati dugove, jedan po jedan, kako bi se smanjio osjećaj preopterećenosti. U nekim slučajevima može pomoći i dogovor s vjerovnicima o prilagodbi otplate, što može olakšati mjesečni pritisak.

Važno je pritom napraviti jasnu sliku ukupne zaduženosti – ne samo iznose nego i rokove, kamate i uvjete otplate. Tek kad se vidi “cijela slika”, lakše je odrediti realan plan izlaska iz dugova. Iznos dugovanja, kamate i pregled vjerovnika možete besplatno provjeriti putem e-Dugovanja u sustavu e-Građani. Često pomaže i tzv. strategija prioritizacije, pri čemu se prvo rješavaju dugovi koji nose najveće troškove ili najviše opterećuju kućni budžet.

Jednako je važno uvesti jasniji pregled potrošnje i, koliko god skromno, početi stvarati financijsku rezervu. Male i dosljedne promjene često imaju veći učinak od velikih ali kratkotrajnih odluka.

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U procesu razrješavanja dugova važan je i psihološki aspekt. Dugovi se često doživljavaju kao jedan velik i nepremostiv problem iako su u stvarnosti skup više manjih obveza koje se mogu rješavati korak po korak. Upravo taj pomak u percepciji često čini razliku između stagnacije i oporavka.

Također je korisno razmisliti o manjim, ali stabilnim, promjenama navika koje dugoročno sprečavaju novo zaduživanje. To može biti jednostavno planiranje mjesečnog budžeta, ograničavanje impulzivnih troškova ili odvajanje čak i simboličnog iznosa za nepredviđene situacije. Dobra je vijest da za većinu financijskih problema postoje rješenja, osobito kad se njima počnemo baviti na vrijeme. Više praktičnih savjeta, odgovora na najčešća pitanja i korisnih informacija možete pronaći na Fininu webu ili u njihovoj e-brošuri "Kako izaći iz dugova?".

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