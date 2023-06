Zavirili smo iza kulisa: Evo kako je raditi u najunosnijoj domaćoj farmaceutskoj tvrtki

Svjetsko farmaceutsko tržište je 2022. godine bilo procijenjeno na 1,48 trilijuna američkih dolara, govore najnoviji podaci Statiste. Pritom su se Sjedinjene Američke Države pozicionirale kao vodeći proizvođač, a slijedile su ih Brazil, Indija, Rusija, Kolumbija i Egipat. SAD zapravo drži nešto malo manje od 50% svjetske farmaceutske prodaje, dok Europa "tek" 23,4%.

Iako SAD uzima veći dio globalnog kolača, neporecivo je da farmaceutska industrija ima vitalnu ulogu u europskom gospodarstvu.

Najsnažnije europsko farmaceutsko tržište ima Njemačka, koja je 2021. ostvarila ukupan prihod od preko 49,4 milijarde eura. Slijede ju Francuska i Italija s prihodima od 37,1 milijardi, odnosno 32,4 milijardi eura. Hrvatska je iste godine zabilježila oko 7,4 milijardi kuna prihoda, što je nešto manje od milijardu eura. Zanimljivo je da je od toga najveći udio otpao na prihode Plive. Drugim riječima, oko 60 % ukupnih prihoda cijelog hrvatskog farmaceutskog sektora - koji se inače sastoji od preko pedeset tvrtki - čine Plivini prihodi. Značajan uspjeh koji ova tvrtka ostvaruje na domaćem farmaceutskom tržištu, može zahvaliti raznim faktorima, među kojima je onaj ključan: dobar zaposlenik.

Prvi posao nakon školovanja

U svojoj sto godina dugoj povijesti Pliva je više puta nagrađivana certifikatom Poslodavac Partner - nagradom za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima. Uz neprekidno ulaganje u razvoj poslovanja u Plivi jednako tako važnim smatraju kontinuirano ulaganje u zaposlenike jer su uspješni zaposlenici ti koji ostvaruju vrhunske rezultate tvrtke.

Kako je raditi u Plivi opisali su nam njezini zaposlenici Mihovil Valečić, stručni radnik u farmaceutskoj proizvodnji, točnije u odjelu proizvodnje sterilnih oblika i Ivor Dejanović, radnik u farmaceutskoj proizvodnji u odjelu tabletiranja.

- Pliva mi je prvo radno iskustvo od završetka srednje škole i drago mi je da sam odmah dobio priliku zaposliti se u struci. Po struci sam inače računalni tehničar u strojarstvu. Pet godina sam radio kao operater u sterilnoj proizvodnji, a prošlog sam mjeseca dobio status voditelja u sterilnoj proizvodnji. To mi je dalo vjetar u leđa jer mi je postalo jasno da uz malo volje i truda imam priliku napredovati - kaže Valečić.

Naš sugovornik nam objašnjava da je posao operatera bio uvijek pun izazova jer je sterilna proizvodnja vrlo specifična.

- Riječ je o novijem Plivinom pogonu u kojem su sustavi automatizirani. Unatoč tome potrebno je puno koncentracije kako bi se riješili svakodnevni problemi s kojim se srećemo. Svaki je dan drugačiji, ali ujedno i vrlo interesantan jer se može puno toga novog naučiti - kratko će Valečić koji sad kao voditelj smjene ima malo drugačije i, u nekim segmentima zahtjevnije zadatke od operatera.

Kako izgleda radni dan u pogonu?

Mihovilov kolega, Ivor Dejanović također je za svoj prvi posao odabrao Plivu.

- Radim ovdje nepunih osam mjeseci, kao kemijski radnik u farmaceutskoj proizvodnji suhih oralnih oblika, to jest tableta. Plivu sam odabrao kao svojeg prvog poslodavca jer je riječ o stabilnoj kompaniji o kojoj sam čuo puno pozitivnih komentara. Razgovor za posao je bio profesionalan i cijeli postupak oko selekcije ljudi je bio informativan i kratak - kaže Dejanović, kojemu su se posebno svidjeli benefiti poput stimulativnih primanja uz mogućnost rasta plaće na godišnjem nivou, korištenje MultiSport kartice te božićnica, regres i jubilarne nagrade.

Osim toga, Pliva svojim zaposlenicima nudi i godišnji bonus sukladno učinku i poslovnim rezultatima te potporu za rođenje djeteta. Pokrivaju i naknadu za putne troškove i topli obrok, 24 sata osiguranje od nezgode te sistematski pregled jednom u dvije godine. Pliva posebnu pažnju posvećuje izgradnji dobrih međuljudskih odnosa, stoga nude mogućnost korporativnog volontiranja, sudjelovanja na eventima firme (Dan djece, Party) i pohađanja raznih edukacijskih inicijativa vezanih uz zdravlje i dobrobit zaposlenika.

- Iznenadilo me koliko vremena tvrtka ulaže u edukacije svojih zaposlenika kako bi se poboljšali, olakšali i ubrzali proizvodni proces. Još me ugodnije iznenadilo koliko sam ovdje divnih ljudi upoznao, s kojima se družim tijekom, ali i izvan radnog vremena, a posebno me raduje kad tvrtka organizira zajednička druženja - kaže naš sugovornik.

Dejanović je inače započeo svoj poslovni put uz mentora koji mu je pokazao i objasnio sve proizvodne procese, a od nedavno je dobio priliku prebaciti se na odjel dražirnice gdje se tablete oblažu.

- Svako jutro održava se sastanak odjela na kojem se dogovara tko će kompjuterski nadgledati koji proizovod. To znači da se prate i zapisuju sve proizvodne faze u dnevnik koji se vodi radi kontrole procesa. Svaki proizvod ima drugačija fizikalna svojstva koja se prate i zapisuju u ispitnom centru na nekoliko uređaja. Kad se napravi ciljana količina proizvoda znači da je jedna serija završila te se priprema prostor i stroj za novu seriju koju treba proizvesti - opisuje.

Savjeti iz prve ruke

Oba naša sugovornika se slažu da je radna dinamika koja je prisutna u ovom poslu nevjerojatna i da je zapravo ona glavni pokretač njihove profesionalne motivacije. Kažu da svaki radni dan predstavlja drugačiji izazov koji treba svladati.

- Svojim budućim kolegama bih savjetovao da ako su u potrazi za kvalitetnim radnim mjestom u kojem se žele osjećati kao dio kolektiva i koji na koncu proizvodi lijekove koji pomažu ljudima diljem svijeta, neka se slobodno prijave i postanu dio tima - rekao je Dejanović za kraj razgovora, a s njime se složio i kolega Valečić.

- Svima koji razmišljaju o poslu u Plivi, ali se boje prijaviti savjetujem da se ne obeshrabruju jer se svaki posao može naučiti, a prilika za napredak ne manjka jer se ova tvrtka, ali općenito i cjelokupna farmaceutska industrija stalno širi i unaprjeđuje. Važno je samo pokazati volju i sposobnost i ne sumnjajte da će se to prepoznati i znati cijeniti - zaključuje Valečić.

