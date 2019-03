Želite li džeparac, dodatni prihod ili razbiti životnu rutinu?

Turistički rast Hrvatske omogućio je mnogim ljudima da zarade za život ili dođu do dodatne zarade te zaista moramo biti sretni što imamo obalu koja nam to omogućuje. No turizam je industrija koja traži i velika ulaganja. Ne samo u apartmane, hotele i popratne sadržaje nego i u ljude. Povećanje broja turista zahtijeva i povećanje broja ljudi koji će se pobrinuti da turistima bude lijepo u Hrvatskoj. Može vam on zazvučati malo patetično, ali slogan Hrvatske turističke zajednice „Čovjek je ključ uspjeha u turizmu“ stalno se potvrđuje u praksi. Turisti dulje pamte (ne)ljubaznost domaćina i doživljena iskustva nego znamenitosti, zgrade i spomenike, a zbog gostoprimstva koje su doživjeli vratit će se u neko mjesto ili smještaj i preporučiti ih drugima. Tome u prilog govori i istraživanje Instituta za turizam koje je 2017. proveo Tomas i koje konstatira kako se čak 24 posto turista odlučuje o planovima za putovanje na temelju preporuka rodbine i prijatelja, koje su rezultat ugodnog iskustva.

Tijekom ljeta u glavnim turističkim gradovima i mjestima broj turista i do 10 puta nadmašuje broj stanovnika i nerealno je očekivati da tamošnji stanovnici sami mogu odraditi sve što je potrebno. Trenutno je samo na portalu Moj posao oko 270 oglasa za sezonske poslove, a u ovoj godini tamo je objavljeno 18 posto više oglasa za takve poslove nego u istom razdoblju prošle godine. Po njihovim podacima, najtraženija su sezonska zanimanja u ovoj godini konobar, kuhar, pomoćni kuhar, sobarica, recepcioner, pomoćni radnik u kuhinji, čistač te trgovac.

Prepoznajte priliku

Širok je spektar ljudi kojima su sezonski poslovi primamljivi, od trenutno nezaposlenih osoba do učenika i studenata koji mogu dobro iskoristiti ljetnu pauzu za dodatnu zaradu, ali i stjecanje iskustva koje im kasnije dobro dođe u životopisu i u profesionalnoj karijeri. Uzmite usto u obzir činjenicu da privremeni posao može dovesti i do stalnog angažmana ako su i poslodavac i radnik zadovoljni odrađenim poslom. Dakle, nije samo mogućnost dobre zarade motivacija za sezonski rad. Takav primjer je Anđela Perkov, prodavačica i konobarica na maloprodajnom mjestu INA MS-a u Vodicama. Anđela se javila na natječaj za sezonski rad, ali je posao zavoljela i odlučila je ostati raditi i nakon što je sezona završila. - Trudim se ostvariti što bolji odnos s kupcima jer kad su zadovoljni kupci se vraćaju. Kad se čovjek trudi ni nagrada ne izostaje, tako su nam nedavno povećane i plaće, kaže sretna sugovornica.

Foto: Guliver/Shutterstock

Ljetovanje i rad

Neke tvrtke svojim zaposlenicima omogućuju da tijekom turističke sezone rade izvan svoga mjesta stanovanja. Nekima je to dobra prilika za razbijanje rutine višegodišnjeg rada na istom mjestu s istim ljudima, a za druge je najprimamljivije što na ovaj način mogu dulje nego inače boraviti na moru. Jedan od dobrih primjera je INA - Kad sam saznao za mogućnost rada na otoku na kojem inače ljetujem, bio sam zaintrigiran, ali odluku nije bilo lako donijeti. Supruga je taman bila na porodiljinom dopustu i zajednički boravak s djecom cijelo ljeto na moru je presudio. Budući da Šolta nije velik otok, imao sam priliku postati jedan od lokalaca i upoznati ljude koje sam inače samo susretao u prolazu. Rad na otočnoj pumpi dosta je različit od benzinske postaje na autocesti. Busove su zamijenili turistički brodovi, a limene ljubimce jahte i jedrilice. Ljeto je prošlo u trenu – tri mjeseca su se činila kao jedan - objašnjava Mirko Svaguša, radnik na benzinskoj postaji na Šolti.

Gdje tražiti?

Očekivano, statistika najpoznatijeg portala za zapošljavanje pokazuje da se najveći broj sezonskih radnika u ovom trenutku traži u priobalnim županijama, i to najviše u Splitsko-dalmatinskoj pa Dubrovačko-neretvanskoj te Istarskoj županiji. Na četvrtom je mjestu po broju oglasa za sezonske radnike Primorsko-goranska, a iza nje je Zadarska županija. Za traženje ovakvog sezonskog posla u Hrvatskoj osim općih tražilica mogu poslužiti i specijalizirani portali poput molgruop.taleo.net. Međutim, nemojte zaboraviti da, osim ovih najtraženijih, postoji još mnogo tipova sezonskih poslova, od prometnog policajca do turističkog vodiča. Današnji gosti sve su zahtjevniji i u širenju turističke ponude sudjeluje sve više sezonskih radnika različitih profila. Zato budite upućeni, na vrijeme saznajte što vam se nudi i iskoristite dobru priliku.