U vrijeme pandemije djeca i adolescenti prisiljeni su veći dio dana koristiti pametne uređaje i računala. Kako je broj sati provedenih na webu vrtoglavo rastao, nije niti čudno da je ovaj oblik nasilja poprimio zabrinjavajuće razmjere. Internetsko nasilje najviše je usmjereno prema adolescentima, a zbog svih psiho-fizičkih promjena koje prolaze tijekom puberteta oni su ujedno najranjivija skupina.

Naime, adolescencija je razdoblje u kojem dolazi do iznimno brzih promjena. Osobe u ranoj adolescenciji postaju znatiželjne, a ta znatiželja dovodi do eksperimentiranja. Interes za sadržajem povezanim sa seksom raste, a neki se upuštaju u prve romantične veze i seksualne odnose.

- Sad, kad smo mladi, volimo pažnju i želimo biti prihvaćeni od drugih, a najveći strah nam je da ćemo biti odbačeni i da nas netko neće htjeti takve kakvi jesmo. Zbog toga smo spremni pristati na sve i spremni smo otići u neke granice opasnosti - priznala nam je Ema Ilić (17), srednjoškolka iz Osijeka, napominjući kako javljanje stranaca na društvenim mrežama nije rijetkost u tom ranjivom razdoblju života.

Sextanje je 'in' među mladima

Adolescenti sve češće pristaju na slanje i primanje seksualno eksplicitnih i sugestivnih fotografija (eng. sexting). Da je sextanje popularno, pokazuje i istraživanje prema kojemu je 43% adolescenata slalo eksplicitne fotografije, a 20% mladih razmjenjivalo je takve fotografije s više od tri osobe. Prava prijetnja u ovom digitalnom svijetu leži u tome što je 5,4% ispitanika razmjenjivalo seksualno izazovan materijal sa znatno starijom osobom. Razlozi su razni - od zabave, neosviještenosti, opasnosti, naivnosti, do same pomisli kako se ništa loše ne može dogoditi. No sexting može prerasti u iznuđivanje fotografija ucjenom, tj. sextortion.

Što je sextortion?

U jednom danu samo na YouTubeu i TikToku mladi provedu gotovo 3,5 sati. Adolescenti i djeca koriste aplikacije kako bi bili i ostali povezani, što općenito nije loše, no važno je osvijestiti koje opasnosti s njih vrebaju.

Sextortion je engleska izvedenica koja spaja riječi seks (eng. sex) i ucjenu/iznuđivanje (eng. extortion) te podrazumijeva svaki oblik ucjene prikupljenim seksualnim sadržajem, prijetnje i iznuđivanja novog seksualnog sadržaja preko weba. Počinitelj najčešće prijeti da će objaviti ili proslijediti seksualno eksplicitne fotografije žrtve ako se ona na neki način ne uključi u daljnje seksualne aktivnosti.

Iako samo jedan od oblika virtualnog nasilja, sextortion je učestalo nasilje i u Hrvatskoj. Spomenuto istraživanje pokazalo je da svaki peti adolescent razmjenjuje fotografije eksplicitnog sadržaja pod prisilom ili nagovorom, a čak 3,3% mladih razmjenjivalo je fotografije s potpuno nepoznatom osobom.

Prevencija internetskog nasilja

Digitalizacijom svakoga kutka Hrvatske te uvođenjem interneta s najvećim brzinama i u najmanja mjesta, adolescentima je dostupnije gledati, slati i primati sadržaje, pa je edukacija o medijskoj pismenosti i sigurnosti na webu itekako nužna.

Zabrinjavajući je podatak da gotovo 65% adolescenata ne razgovara s odraslima o iskustvu sa sextortionom. Traume koje može prouzročiti ova vrsta online nasilja mogu ostaviti trajne posljedice na život osobe. Neshvaćanje problema, neznanje ili nemogućnost rješavanja problema sextortiona, ali ujedno strah od osuđivanja odraslih, mogu dovesti do narušenog samopouzdanja, depresije i anksioznosti, a u nekim slučajevima pojavili su se i agresivno ponašanje, suprotstavljanje te kršenje normi i pravila. Najbolja prevencija svih rizika kojima su djeca i adolescenti izloženi u digitalnom i komunikacijskom okruženju jest edukacija djece, ali i roditelja.

Kako bi roditelji osvijestili opasnost koja vreba online te kako bi djecu i mlade na nju primjereno upozorili, stručnjaci iz A1 Hrvatska, u suradnji s Centrom za sigurniji internet, razvijaju zaštitu na internetu, kreiraju sigurniju online okolinu, ali i educiraju roditelje o odgovornom ponašanju u online okruženju. Svi zainteresirani na edukativnim online radionicama mogu doznati odgovore na pitanja koriste li djeca tehnologiju na siguran način, kako i s kim komuniciraju, koje su potencijalne opasnosti i kako ih zaštititi.