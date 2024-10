Znate li što su sumpreš, điletin i intimela? Umjetnici Vlado i Tea otkrivaju to potezom prsta

Vizualna umjetnost ima jedinstvenu moć povezivanja, nadilazeći jezik, kulturu i vrijeme, spajajući ljude kroz univerzalni jezik slika i oblika. Kao što pjesnici odabiru riječi da bi izrazili emocije, misli i snove, tako se likovni umjetnici koriste potezom kista ili bojom da prenesu svoje ideje i osjećaje.

Njihov "rukopis" na platnu ili zidu priča priče koje nadilaze riječi. Upravo kroz takve stvaralačke geste umjetnost postaje most između umjetnika i promatrača, pozivajući svakoga na razumijevanje i osjećaj povezanosti, bez potrebe za riječima.

A takvu snagu umjetnosti iznimno dobro poznaje i dvoje sjajnih umjetnika iz različitih krajeva Hrvatske, Tea Jurišić iz Baške Vode i Riječanin Vladimir Tomić Mosk, koji svoje unutarnje riječi kistom pretaču u golema umjetnička djela.

Tea Jurišić vizualna je umjetnica poznata po nadrealnom i šarenom stilu. Rodom je iz Baške Vode, no oslikala je razne murale u Italiji, Norveškoj i diljem Hrvatske, pa tako Omišani, Pločani, Zadrani, ali i mnogi drugi, svaki dan mogu uživati u njenim radovima.

U razgovoru nam otkriva kako je uvijek ponosna na svoje zadnje djelo koje je napravila jer je tad, kaže, dovoljno svježe da mu ne vidi mane.

Vladimir Tomić, poznatiji kao Mosk, autor je nekih od najimpresivnijih riječkih murala. On je diplomirao kiparstvo još 2011. godine, grafitima se bavi od 1998. godine, a njegove radove možete vidjeti na raznim lokacijama diljem Rijeke.

Jedan od novijih je "Elephant", mural koji prikazuje slona od papirnatog omota čokolade, koji stoji na lukobranu Molo longu, s Učkom u pozadini.

Iako dolazi iz Dalmacije, u kojoj je odrasla uz fjabe, šugamane, điletine i druge lokalne riječi, Tea kaže da je lokalna sredina na njezin rad utjecala tako da se u radu nastoji što više odmaknuti od nje.

- Smatram se stanovnicom planeta Zemlje, pa na taj način pokušavam živjeti i raditi, otvorenog uma i prihvaćajući različitosti - rekla je Tea na pitanje koliko joj je važna lokalna autentičnost i istaknula da ne voli baš vezati se za lokalno podrijetlo. Tako kaže da se i dijalektom koristi tu i tamo, osobito kad se naljuti, pa tad padne i pokoja beštimja.

Govoreći o sredini u kojoj je odrastao, Mosk odgovara da se nakon plivanja u moru sve čini jednostavnijim.

- Čim osjetim da netko govori čakavski, rado se pridružim. Svako toliko provan prorivat našu besedu, ali ne pasa vavek onako kako san zamislel, razumete ča bin otel reć? - dodao je u svojem lokalnom duhu.

O svakoj njihovoj kreaciji mogu se napisati tisuće riječi, no Mosk i Tea ipak dolaze iz područja s različitim narječjima i u kojima se za istu stvar koriste potpuno drugačije riječi, pa su u takvom izražavanju moguće i manje poteškoće u razumijevanju. A u razgovoru o umjetnosti i u kvizu o lokalnim izrazima pokazali su kako tehnologija pomaže srušiti jezične barijere, i to vrlo jednostavno, uz mobitel, pametnu olovku i opciju Circle to Search.

Riječi koje bi im bile nepoznate pisali bi na ekranu preklopnog mobitela, zaokružili olovkom i skenirali uz pomoć tehnologije Circle to Search, koja jednim potezom prsta, ili olovke u ovom slučaju, otkriva dodatne informacije o pojmu koji tražite. Umjesto kopanja po rječnicima, ovdje su u sekundi dobili odgovor koji su tražili.

Njihov razgovor pokazao je koliko je lako zaboraviti značenja pojedinih riječi čak i kad dijelimo isti jezik. Primjerice, kad je Tea upotrijebila riječ "sumpreš", Vlado se zbunio, a ona ga je zadirkivala: "Znači, onda često sumprešaš?". Vladin odgovor bio je odrješit, iako bez pravog značenja: "Koristim ga toliko često da se i ne kuži da ga koristim". Mosk je priznao da ne zna što je sumpreš, ali uz klik na Circle to Search ubrzo su došli do toga da je riječ o pegli, a razmjena lokalnih izraza nastavila se kad su naišli na riječ "žmul". Vlado je naumio zavarati Teu kad ju je upitao koristi li ikad žmul. Tea je pokušala povezati riječ s morem i muljem, ali je priznala: "Nemam baš neku asocijaciju, osim na mul, lito, more". Kroz šalu i uz pomoć tehnologije otkrili su da žmul znači staklena čaša – stvar sasvim obična, ali s potpuno drugačijim nazivom.

Osim šale, razgovor je donio trenutke prisjećanja. Kad su razgovarali o rukavicama, ili "gvantama", Tea je kroz smijeh priznala da bi mislila na "lito" kao pravo vrijeme za njihovo korištenje, što je, naravno, nasmijalo Vladu, koji je znao da su zapravo namijenjene za zimu. Objasnio joj je da naziv dolazi iz dalmatinske tradicije, što je Tei dodalo još jedan “level up” u razumijevanju dalmatinskih izraza.

Kad je razgovor došao do riječi poput "bagulina" (štap za hodanje) i "fanag" (blato), oboje su priznali kako su im te riječi nepoznate. "Bagulina? Nemam pojma.”

- Što se dogodi kad svojim autom staneš u fanag - pitala je Tea Vladu, koji je odgovorio da ne može više nikamo ići, iako nije znao da je riječ o blatu.

Na kraju je Vlado u svojoj maniri začinio razgovor pitanjem o "intimeli", za koju je ispalo da označava "jastučnicu” a ne nešto “o čemu se ne govori u javnosti”.

- Kušinelnica. To se kaže kušinelnica kod nas - dodao je Vlado o jastučnici.

Njih dvoje kroz humor i dijalektalne barijere stekli su uzajamno razumijevanje, zaključivši da je pravo prijateljstvo ono u kojem "jedno drugome pomažemo razumjeti sve te lokalne izraze".

Kroz zabavan razgovor pun izraza kao što su "zjogatula" (igračka) i "lažina" (posidonija), Tea i Vlado pokazali su da su dijalekti zapravo mostovi između regija, a ne prepreke. Na kraju su se oboje složili s tim da je takva razmjena riječi na neki način nadgradnja, stupanj više u međusobnom razumijevanju.

Nakon što su u kvizu o lokalnim izrazima uz pomoć tehnologije Circle to Search uspješno srušili jezične barijere i dešifrirali međusobni lokalni dijalekt, Tea je rekla kako je ovo odličan alat kojim je doznala još više kompliciranih izraza za bacanje stranaca u očaj. Vladimir je dodao da se lakše snašao u korištenju tehnologije Circle to Search nego u dešifriranju lokalnih izraza.

- S obzirom na to da sam imao jastuk na koji se mogu dočekati, opušteno sam se bacio u pogrešna tumačenja ponuđenih riječi - rekao je Vladimir.

Značajka Circle to Search with Google dostupna je na Galaxy S seriji, Galaxy Z seriji, kao i odabranim uređajima iz Galaxy A serije.