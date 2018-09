12 stvati koje niste znali o promo asortimanu Eurocom-a

Pisanje

Kemijska olovka nastala je kao alternativa Penkalinom nalivperu i to za posadu aviona kako bi na velikim visinama mogli pisati bez kapanja tinte. Iako možda niste posada aviona zasigurno ćete pronaći olovku prikladnu za vaše potrebe!

Ured

Prosječni radnik provede 50 minuta dnevno tražeći izgubljene dokumente i ostale predmete. Organizirajte se uz pomoć poslovnih mapa i organizera i iskoristite tih 50 minuta za razvijanje novih ideja!

Tehnika

Popularni „USB stick“ je popularizirao Appleov iMac prije 20 godina te ima mogućnost spajanja u bilo koje računalo.

Kišobrani i putovanje

Prvi kišobran izumljen je u Kini u 11. stoljeću prije Krista, ali prvi moderni kišobran izumljen je prije 250 godina u Engleskoj, ali ne morate živjeti u Engleskoj kako bi znali da je kišobran savršena obrana u kišnim danima.

Torbe

Bitno je čuvati naš plavi planet, ali kako možete pomoći samo jednom torbom? Ponovno upotrebljive jutene torbe, plave ili crne, sa otiskom ili bez, uskoro će postati obavezni dodatak svakoj kupovini isključivo zbog mogućnosti ponovne uporabe.

Ljeto i slobodno vrijeme

Ah, ljeto – to divno godišnje doba! Kupci više kupuju, radnici više rade, reklame su svugdje oko vas. Eurocom je za vas pripremio ručnike, sunčane naočale, frizbije i vreće za odmor kako bi se i Vaša reklama istaknula na plaži!

Sve za dom, svakodnevni i darovni artikli

Dome slatki dome. Svatko želi ukrasiti svoj životni prostor na svoj način, pa tako i kupci, a ovakvim kreativnim dekoracijama i uporabnim predmetima neće moći odoljeti.

Upaljači

Jeste li znali kako upaljači nikada ne smiju biti napunjeni do kraja? Potrebno je ostaviti prostora za plin i zrak zbog promjene temperature prilikom transporta kao i zaštita prilikom vanjskog oštećenja.

Alati i pribor

Privjesci za ključeve su izvrstan poklon jer usprkos svojoj jednostavnosti mogu svakoga obradovati, a nalaze se i u Eurocom-ovoj ponudi.

Tekstil

Svi vole original, a „Fruit of the Loom“ je upravo to! Stvoren prije 150 godina, poznati „Fruit of the Looma“ logotip je stariji čak i od logotipa „Coca-Cola“, papirnatih vrećica, čak i električnih žarulja. Pronađite modele u raznolikim bojama u promotivnom katalogu 2019. Eurocom-a.

Ethno Croatia

Ovi originalni uporabni proizvodi i suveniri žele sačuvati kulturu Hrvatske, ali na moderan način! Dizajni inspirirani rukotvorinama i vezovima baka i djedova upoznaju Vas sa 10 najprepoznatljivijih motiva Hrvatske – Pag, Šestine (Zagreb), Posavina, Šibenik, Koprivnički Ivanec, Istra, Slavonija, Lika, Konavle i Ravni Kotari.

Rokovnici. notesi i kalendari

Ponekad se radni tjedan čini veoma dug, a u Egiptu trajao je mnogo duže čak 10 dana. Možda niste arhitekt Keopsove piramide, ali u promotivnom katalogu pronaći ćete notese i kalendare kako se ne bi izgubili u obavezama.

Cjelokupni promotivni asortiman možete pogledati na www.eurocom.hr ili poslati e-mail na eurocom@eurocom.hr.

