192: ‘Stalno gledam ‘Cobru 11’ pa sam se, eto, prijavio...’

Nakon što se prijave imaju dva psihološka testiranja - test osobnosti i inteligencije. Ovdje se isključuje veći dio koji ne postigne dovoljni postotak. Nakon toga ide test informiranosti, motoričko-funkcionalni test, razgovor s tročlanom komisijom te liječnička i sigurnosna provjera kandidata, govori nam načelnik Policijske akademije u Zagrebu Dubravko Novak.

Dolaskom u 10 sati ispred glavnog ulaza stoji njih nekoliko stotina. Ove godine ih se prijavilo oko 2500, što je značajno više od prethodnih. Kandidati nervozno stoje i čekaju rezultate prvog kruga kako bi doznali mogu li nastaviti sa svojim snom ili moraju ipak pokušati dogodine. Osim što je ove godine prvi put ukinut indeks tjelesne mase, maturanti su dobili priliku odmah se prijaviti. - Do sada su ispitivanja trajala do svibnja. Produljili smo ih do lipnja da maturanti ne moraju čekati do iduće godine – kaže Novak. Dodaje da se prijave više ne održavaju samo u Zagrebu. Kandidate se testiralo u Dubrovniku. Zadru, Splitu, Vinkovcima, Osijeku...

- Fali policije, ali idemo sve brže prema schengenskom prostoru. Granica vuče k sebi radi svojih potreba. S druge strane imamo priljev novih ljudi. Zato smo podigli granicu s 400 prihvaćanja na 600, kako bismo što prije dostigli potreban broj ljudi - dodaje.

Upravo zato su predložili da se ove godine prime svi kandidati koji zadovolje kriterije umjesto samo njih 600. - Uvijek ih pitam zašto su odabrali ovaj posao. Nađe se uvijek jedan koji kaže da je gledao puno ‘Cobru 11’ na televiziji, ali većinom su to ljudi koji stvarno žele raditi pravi policijski posao – kaže Novak.

Za one koji nakon toga prođu liječničku i sigurnosnu provjeru, tek onda kreću pravi red, rad i disciplina. - Na Akademiji su godinu dana. Spavaju ovdje, uče zajedno, vježbaju... Moraju položiti deset predmeta. Prošle godine smo ih podijelili na 16 odjela ili razreda - objašnjava Renata Odeljan, voditeljica Policijske škole “Josip Jović”.

Tijekom školovanja polažu pravne predmete, kao kazneno i zakonsko pravo, a kao najbitnije navodi predmet policijski poslovi. Da nije sve tako lako dokazuje i činjenica da je čak njih 30 odustalo na početku.

- Kad shvate da ne mogu živjeti ovakav život, ovakav dnevni raspored. Oni ustvari ne upravljaju sobom. Imaju nastavu, učenje, vježbe... Sve im je na komandu – objašnjava voditeljica i dodaje da bi bez takve discipline ubrzo nastao kaos.