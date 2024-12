Vakula je rek'o: Stižu nam debeli minusi i najhladniji dan

U večernjim satima u većem dijelu Hrvatske očekuje se dolazak naoblake, dok će tijekom noći na subotu mjestimice pasti kiša. Na Jadranu će večeras i tijekom noći puhati jugo koje će postupno jačati.

Sutra će u unutrašnjosti zemlje biti pretežno oblačno, osobito u prvom dijelu dana, uz uglavnom slabu oborinu na granici kiše i snijega. Mjestimice se očekuje smrzavanje oborina na hladnom tlu. Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivo, uz kišu i pljuskove koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na moru umjereno do jako jugo na sjevernom dijelu postupno okretati na sjeverni vjetar, ponegdje i buru. Temperature će se kretati od -5 do 0 °C u unutrašnjosti te između 5 i 10 °C na Jadranu. Najviše dnevne temperature očekuju se od 0 do 3 °C na kopnu te između 6 i 11 °C na Jadranu.

Foto: DHMZ

"DHMZ je za subotu zbog poledice izdao žuto upozorenje za karlovačku i gospićku regiju." Meteorolog Zoran Vakula za HRT je najavio maglu, poledicu i mraz. Dodao je da se u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje naoblačenje i kiša, koja bi se na kopnu mogla smrzavati na podlozi, dok se mjestimice predviđa i snijeg.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu danas će prevladavati oblačno vrijeme, uz ponegdje prisutnu maglu, no bit će i sunčanih razdoblja. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se nešto manje oblaka, uz mjestimičnu maglu, mraz i poledicu, dok će najniža temperatura zraka većinom biti između -5 i -2 °C, a pri tlu i niža.

Foto: DHMZ

"Još će veći minusi biti u gorskoj Hrvatskoj, uz jaču poledicu, a poledica je moguća i u unutrašnjosti Istre", izvještava Vakula. Prema kraju dana očekuje se češća kiša, dok će u gorju padati snijeg.

U unutrašnjosti Dalmacije mjestimice se očekuje magla, dok će na srednjem Jadranu puhati umjerena bura. Krajem dana jugo će jačati.

Na samom jugu zemlje poslijepodne će prevladavati naoblaka uz jugo.

Foto: DHMZ

Subota će donijeti vjetrovitije uvjete, a more će biti valovitije. Kiša će biti česta, ponegdje obilnija i praćena grmljavinom. Nedjelja će biti sunčanija, uz ponegdje moguću kišu na jugu Jadrana, a zatim će prevladavati suho vrijeme.

Novo prolazno naoblačenje očekuje se u ponedjeljak.

"Subota će biti oblačna i na kopnu. Dan će biti najhladniji, a kiša se ponegdje može smrzavati na podlozi, dok se snijeg očekuje uglavnom u gorju. Povremene mjestimične slabe oborine moguće su i tijekom malo sunčanije i toplije nedjelje te ponedjeljka," prognozira Zoran Vakula.