24 sata najjači u regiji: Uz 66 nagrada još jedno priznanje

Na velikoj dodjeli ‘European Digital Media Awards’ ovoga utorka u Kopenhagenu kampanja portala miss7 ‘JAtoTAKO’ osvojila je posebno priznanje za najbolju digitalnu marketinšku kampanju.

U spomenutoj kategoriji mogli su se prijavljivati izdavači koji su kreirali kampanje za svoje nove brendove, a koje su trebale imati efektivnu strategiju na društvenim mrežama, prepoznatljiv stil komunikacije i učinkovito dosezati svoje ciljne skupine.

Miss7 je svojom kampanjom i prepoznatljivim hashtagom #JAtoTAKO u potpunosti je dominirao u ovoj kategoriji i zasluženo ponio priznanje nakon svega 315 dana postojanja branda, a nominaciju je ponio i za najbolji novi medijski start-up.

- Prije manje od dvije godine započeli smo rad na projektu koji će nešto kasnije dobiti ime miss7. Projekt je krenuo prije 315 dana, a sinoć smo u Kopenhagenu dobili svoju prvu publiku i prvo međunarodno priznanje, Best Digital Marketing Campaign: This is Me #WATCHmeGO. Hvala cijelom timu miss7 i 24sata. Ovo je brend koji osnažuje žene, koji ne docira i koji raskrinkava tabue što su prepoznale čitateljice pa je miss7 u kratkom vremenu postao vodeći hrvatski ženski multimedijski lifestyle brand - i možemo obećati da ćemo svaki dan nastojati biti još bolji - izjavila je voditeljica ženskog klastera 24sata i brend managerica miss7 Tonkica Zlački.

Ovu dodjelu nagrada europskim izdavačima koji su u svom radu najbolje iskoristili digitalne medije i time uhvatili korak s novim načinom konzumiranja vijesti i informacija organizira najveća svjetska udruga novina i novinskih izdavača – WAN-IFRA. U društvu najvećih opet se našao i 24sata, ujedno najnagrađivanija medijska kuća u regiji s čak 67 osvojenih priznanja!

- S čak četiri finala 24sata se sa svojim digitalnim projektima našao u uglednom društvu najvećih europskih medijskih kuća poput britanskih BBC-a i Guardiana, njemačkog Zeita, ruskog TASS-a, švedskog Aftonbladeta... To je, uz sve ostale nagrade i priznanja koje smo dobili proteklih godina, još jedna potvrda uspjeha digitalne strategije 24sata - rekao je izvršni urednik portala 24sata.hr Ivan Buča.

Samo neke od prestižnih svjetskih institucija koje su prepoznale kvalitetu brenda 24sata su International News Media Association, Digiday, Effie, European Newspaper Award, World Editors Forum, Reader’s Digest, i mnoge druge.

Među njima je i WAN-IFRA čije je posljednje priznanje samo jednu u nizu. Pored toga, 24sata se posebno ponosi i ističe priznanje dodijeljeno projektu JoomBoos, najvećoj mreži kanala na YouTube platformi za najinovativniji medijski projekt na svijetu na dodjeli INMA Global Media Awards prošle godine i čak 11 odličja koje je žiri berlinskog Native Advertising Instituta dodijelio native studiju 24sata, čime je postao najnagrađivaniji native studio na svijetu (nagrađivaniji od Bilda, Forbesa i ostalih svjetskih kuća).