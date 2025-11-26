Obavijesti

News

Komentari 2
NAJVAŽNIJE VIJESTI

'240 sekundi' 24sata! Detalji oko Thompsonova koncerta: Zna se koliko 'gubi' i za karte

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Najmanje 500.000 eura izbit će gradonačelnik Tomašević Thompsonu iz džepa zabranom drugog koncerta, počeo očevid požara u Vjesniku, šestero uhićenih u akciji Nebula ureda europskog tužitelja, strašan požar u Hong Kongu, Tajči se vraća nakon godinu dana pauze...

Pokretanje videa...

'240 sekundi' 24sata! Detalji oko Thompsonova koncerta: Zna se koliko 'gubi' i za karte 04:00
'240 sekundi' 24sata! Detalji oko Thompsonova koncerta: Zna se koliko 'gubi' i za karte | Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik će srušiti miniranjem

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Neboder Vjesnika će se minirati, kako sad stvari stoje. Na stolu je i mehanički način, odnosno rastavljanje, međutim zbog opasnosti od toga da se zgrada sama uruši pri takvom načinu rušenja, ministar Bačić naginje miniranju. Upozorenje za roditelje zagrebačkih osnovnoškolaca, uključuju se u WhatsApp grupu Ljudeki gdje se dijeli seksualno eksplicitni sadržaj. Svakih 10 minuta u svijetu jednu ženu ili djevojčicu ubije član obitelji ili bliska osoba, upozorava UN. Još nema dogovora između Milanovića i Plenkovića oko veleposlanika, predsjednik kaže da nije impresioniran kandidatima...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik će srušiti miniranjem 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik će srušiti miniranjem | Video: 24sata/Video
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Vozač (31) sletio s autoceste kod Varaždina

Automobil je u utorak izletio s autoceste između čvorova Novi Marof i Breznički Hum, u smjeru Zagreba. Prema informacijama varaždinske policije, srećom nitko nije ozlijeđen. Vozač, 31-godišnjak, naglo je sletio s kolnika, nakon čega je automobil udario u zaštitnu ogradu s desne strane. Sve je prošlo bez težih posljedica, samo s materijalnom štetom.

Pokretanje videa...

Prometna nesreća na autocesti A4 Goričan-Zagreb 00:22
Prometna nesreća na autocesti A4 Goričan-Zagreb | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji čudesne operacije bebe u Zagrebu. Vjesnik će rušiti...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Neboder Vjesnika je opasan i mora se srušiti. Statičari: "To treba učiniti što prije". Čudo na Rebru: Operirali bebu dok je još bila djelomično u maternici majke i uklonili joj tumor. Majka Anita za 24sata: "Moj sinčić sam diše...". U Sisku se sa skoro pet promila alkohola zabio u stup! Ministar Anušić o frizurama na vojnom roku: "Ovo nije ekskurzija". Mirovni pregovori o kraju rata u Ukrajini u Ženevi. Mijenjali američki plan. Evo tko je sve otpisan u Dinamu, na zimu slijedi čistka.

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kod Roićeve žene radi 15 liječnika iz Klaićeve!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: 15 liječnika Klaićeve radi u privatnoj klinici. Nova pravila za strane turiste. Dronovi oko zgrade Vjesnika. Otkopali rakiju staru 60 godina. Bili smo na svinjokolji u Slavoniji. Obiteljski posao profesionalnog oštrenja sječiva u Puli, Tibor Pazmanj preuzeo od oca. Hitan apel pape za puštanje otetih u Nigeriji.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U privatnoj klinici šefa Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice! 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U privatnoj klinici šefa Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice! | Video: 24sata/Video
REMI NA OPUS ARENI

Pogledajte isključenje Ukrajinca i bijeg Osječana s dna ljestvice

OSIJEK - LOKOMOTIVA 1-1 Željko Sopić i dalje ne zna za pobjedu na klupi "bijelo-plavih", ali je drugi put u tri utakmice ostao neporažen. Lokomotiva je povela u 43. minuti penalom Pajača, 15 minuta nakon drugog žutog kartona Oleksandra Petrusenka, a izjednačio je u 76. Luka Jelenić. Osječani su sad pretposljednji s istim brojem bodova (11) kao i zadnji Vukovar, dok su lokosi pali na sedmo mjesto.

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Osijek - Lokomotiva 02:01
Sažetak utakmice Osijek - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025