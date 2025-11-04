NAJVAŽNIJE VIJESTI
'240 sekundi' 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jedna osoba uhićena, a još dvije privedene iz skupine od stotinjak u crno maskiranih huligana koji su istjerali 20-ak izvođača iz gradskog kotara u Splitu, skladište guma izgorjelo u požaru u Svetoj Nedelji, Beroš može bezbrižno na posao...