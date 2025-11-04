Obavijesti

News

Komentari 5
NAJVAŽNIJE VIJESTI

'240 sekundi' 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jedna osoba uhićena, a još dvije privedene iz skupine od stotinjak u crno maskiranih huligana koji su istjerali 20-ak izvođača iz gradskog kotara u Splitu, skladište guma izgorjelo u požaru u Svetoj Nedelji, Beroš može bezbrižno na posao...

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama' 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama' | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE!

VIDEO Ogromne gužve na A3! HAK: 'Kolona je 9 km'. Čitatelj: 'Stojimo već 45 minuta...'

Punih 45 minuta stojimo na naplatnoj, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku. Iz HAK-a su objavili kako je kolona vozila na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Zagreb istok (48+350 km i 45+000 km). "U smjeru Bregane kolona je oko 9 km, a u zoni radova vozi se jednim trakom", rekli su iz HAK-a. Dodali su i kako je veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici ( A3) između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvora Jakuševec i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.

Pokretanje videa...

Gužva na NP Lučko 01:01
Gužva na NP Lučko | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš natrag na poslu u bolnici. Dolac preselio na Europski trg...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Na autocesti A3 kreće postavljanje portala elektroničke naplate. Projekt vrijedan 80 mil. eura. Otkrijte kako funkcionira... Prvi radni dan u Vinogradskoj bolnici za bivšeg ministra Vilija Beroša. Jasmina u istoj godini postala brucošica i baka! Dolac preselio na Europski trg. Manduševac osvanuo obojan u crveno. Detalji krize u Dinamu. Ilan Kabiljo vraća se na scenu!

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš natrag na poslu u bolnici. Dolac preselio na Europski trg... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš natrag na poslu u bolnici. Dolac preselio na Europski trg... | Video: 24sata Video
SAŽETAK OSIJEK - VARAŽDIN

VIDEO Osijek nošen Kohortom i Sopićem tražio pobjedu protiv Varaždina. Nije ju pronašao

OSIJEK - VARAŽDIN 0-0 Simon Rožman nije "preživio" tri uzastopna poraza Osijeka pa je na njegovo mjesto stigao Željko Sopić. Tražio je domaćin pobjedu u debiju novog trenera, ali organizirani i disciplinirani Varaždinci odolijevali su napadima. "Bijelo-plavi" su bodovno izjednačeni s Vukovarom na začelju, a u idućem kolu idu u goste Hajduku, dok je Varaždin četvrti

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Osijek - Varaždin 02:08
Sažetak utakmice Osijek - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Fantomski kupci kupili zemlju, vlasnici stanova u problemima

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Vlasnicima tisuću stanova u zagrebačkom kvartu Špansko fantomski kupci za 40,000 eura pokupovali su zemljišta oko zgrada i stavili su zabilježbu na stanove. Hrvati koji žive u inozemstvu, a nisu odradili vojni rok, dužni su prijaviti se najbližem hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu radi uvođenja u vojnu evidenciju. U srcu protupožarne sezone, Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije palila je raslinje uz prugu. Na otoku paškog sira i čipke 50 eura skoro je uvredljiv iznos za mito, šale se Pažani na iznos navodno ponuđen za glas na unutarstranačkim izborima HDZ-a na Pagu...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Fantomski kupci kupili zemlju, vlasnici stanova u problemima 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Fantomski kupci kupili zemlju, vlasnici stanova u problemima | Video: 24sata/Video
'BILI' PREUZELI VRH

VIDEO Nemoguć promašaj Šege, krvnički faul na Bambi i raketa Durdova. Pogledajte sažetak

SLAVEN - HAJDUK 0-0 Splićani su remizirali u Koprivnici, imali i igrača više u posljednjoj dionici susreta, ali tvrdi 'farmaceuti' uspjeli su sačuvati bod. Rebić je bio sjajan, Šego promašio čisti zicer, a utakmicu je obilježio jedan od najbržih crvenih kartona u povijesti HNL-a. Hajduk je ipak opet preuzeo čelo ljestvice ispred najvećeg rivala Dinama

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Slaven - Hajduk 02:07
Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025