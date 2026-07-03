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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Hrvati i dalje u šoku zbog preVARe

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: FIFA tvrdi da je gol Gvardiola opravadno poništen, brojni stručnjaci tvrde niz spornih odluka sudaca u porazu Hrvatske. Fijasko priuštivog stanovanja, stotine izvisile. Sukob dva brda nema kraja. Otkrili zašto je pao avion kraj Medulina. Slabiji interes upisa za sve važnije gimnazije. Zaprešić čeka Thompsonov koncert u subotu.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
STRAVA

VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sve je puno stakla i dijelova auta

ZAGREB - Sudarili su se automobili na raskrižju Branimirove ulice i ulice Donje Svetice, potvrdila nam je zagrebačka policija. Iz policije dodaju kako je na intervenciju izašla Hitna pomoć te vatrogasci te da se utvrđuju okolnosti nesreće. Naši čitatelji poslali su nam snimke i fotografije nesreće. Na raskrižju je sve puno stakla i dijelova auta.

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Prometna nesreća na raskrižju Branimirove VIDEO
Prometna nesreća na raskrižju Branimirove | Video: čitatelj/24sata
NEUGODNA GREŠKA

VIDEO Bruka NBA legende uoči utakmice: Rađu nazvao Srbinom

TORONTO - Ispred stadiona gdje Hrvatska i Portugal igraju šesnaestinu finala SP-a sreli smo američku košarkašku legendu, Boba McAdooa (74), osvajača dva naslova prvaka NBA-a, a iznenadio je kad je nazvao Dinu Rađu (59), jednog od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena, Srbinom

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Bruka NBA legende uoči utakmice: Rađu nazvao Srbinom VIDEO
Bruka NBA legende uoči utakmice: Rađu nazvao Srbinom | Video: Tomislav Gabelić/24sata
USRED KORTEA

VIDEO Sramotni povici Hrvata u Torontu. Urlali 'za dom spremni'

TORONTO - Uoči utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu, dok se navijačka masa u korteu približavala stadionu, šačica ljudi prekinula je navijačke pjesme urlanjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni", i to desetak puta. Dio prisutnih na to je odgovorio zvižducima. Pogledajte kako je to izgledalo

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Sramotni povici Hrvata u Torontu. Urlali 'za dom spremni' VIDEO
Sramotni povici Hrvata u Torontu. Urlali 'za dom spremni' | Video: 24sata
BIVŠA PREDSJEDNICA U TORONTU

VIDEO Kolinda hit među našim navijačima: Kako je? Neopisivo!

TORONTO - Bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović stigla je na utakmicu u Toronto, baš kao što je bila u Philadelphiji protiv Gane. Na naše pitanje kako se osjeća odgovorila je: "Neopisivo! Što će biti? Vidjet ćemo. Navijajmo svim srcem i bit će najbolje".

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Kolinda hit među našim navijačima: Kako je? Neopisivo! VIDEO
Kolinda hit među našim navijačima: Kako je? Neopisivo! | Video: Tomislav Gabelić/24sata
POČELO JE ZAGRIJAVANJE

VIDEO Kreće ludnica u Torontu! Pjeva se 'Moja domovina', a neki besplatno dijele rekvizite

Atmosfera u Torontu je na vrhuncu uoči utakmice Hrvatske i Portugala, neki hrvatski navijači su se krenuli okupljati uz taktove 'Moje domovine'. Besplatno se dijele hrvatske navijačke zastave i ostali rekviziti s prepoznatljivim kockicama

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Vesela navijačka atmosfera u Torontu VIDEO
Vesela navijačka atmosfera u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

OSTALO

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