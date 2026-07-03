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'240 sekundi' 24sata: Hrvati i dalje u šoku zbog preVARe
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: FIFA tvrdi da je gol Gvardiola opravadno poništen, brojni stručnjaci tvrde niz spornih odluka sudaca u porazu Hrvatske. Fijasko priuštivog stanovanja, stotine izvisile. Sukob dva brda nema kraja. Otkrili zašto je pao avion kraj Medulina. Slabiji interes upisa za sve važnije gimnazije. Zaprešić čeka Thompsonov koncert u subotu.