'240 sekundi' 24sata: Hrvati i dalje u šoku zbog preVARe

STRAVA

VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sve je puno stakla i dijelova auta ZAGREB - Sudarili su se automobili na raskrižju Branimirove ulice i ulice Donje Svetice, potvrdila nam je zagrebačka policija. Iz policije dodaju kako je na intervenciju izašla Hitna pomoć te vatrogasci te da se utvrđuju okolnosti nesreće. Naši čitatelji poslali su nam snimke i fotografije nesreće. Na raskrižju je sve puno stakla i dijelova auta.

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