'240 sekundi' 24sata: Kako su gasili požar u Vjesniku? Tisuće u povorci za Vukovar i Škabrnju

UOČI OBLJETNICE

VIDEO Armada je mimohodom kroz Rijeku odala počast Gradu Heroju. Zapalili su i baklje... RIJEKA Armada je odala počast žrtvama Vukovara i Škabrnje te je organizirala mimohod od murala posvećenom Gradu Heroju u Vukovarskoj ulici do Mosta hrvatskih branitelja na delti. Na muralu i duž ulice su zapaljene svijeće u sjećanje na žrtve Domovinskog rata. Riječani su zapalili i baklje te sa zastavama hodali kroz grad, a kod mosta je održana i molitva za sve hrvatske branitelje.

