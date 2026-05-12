Obavijesti

News

Komentari 1
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kilogram trešanja kao kila janjetine! Vozili smo se u robotaksiju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Vjetar nosio krovove zgrada i kuća u Zagrebu, Saru (18) u Slavoniji usmrtio drogirani vozač! Vozili smo se u robotaksiju u Americi. A kod nas doma - sulude cijene: Kila trešanja kao kila mlade janjetine!

Pokretanje videa...

'240 sekundi' 24sata: Kilogram trešanja kao kila janjetine! Vozili smo se u robotaksiju... 04:00
'240 sekundi' 24sata: Kilogram trešanja kao kila janjetine! Vozili smo se u robotaksiju... | Video: 24sata/Video
PROMETNI KAOS

VIDEO Kamion se prevrnuo na A3: 'Pet sati čekamo u koloni. Sramota. Počeli su ga micati'

A3 - Kamion se prevrnuo na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u utorak popodne. Promet je zatvoren, a brzo je nastala i kolona od pet kilometara u jednom i tri kilometra u drugom smjeru. "Pet sati čekamo u koloni. Ovo je sramota. Problem je gorivo koje istječe iz kamiona. Pokušavaju ga maknuti. Iz tog razloga ne puštaju nikoga proći. U koloni su obitelji s malenom djecom bez vode i hrane", ispričao nam je čitatelj koji je snimio micanje kamiona.

Pokretanje videa...

Prevrnuti kamion na A3 00:21
Prevrnuti kamion na A3 | Video: Čitatelj 24sata
GUŽVE U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte kolonu od 10 kilometara na obilaznici!

A3 - Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, kolona je oko 10 kilometara. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb istok u smjeru Bregane, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara po satu. "Kolona je nepregledna, sporo se voze", ispričao nam je čitatelj koji je snimio ogromnu gužvu.

Pokretanje videa...

Kolona na obilaznici u Zagrebu 00:45
Kolona na obilaznici u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
NEVJEROJATNO

VIDEO Nije samo Seve vidjela snijeg u maju. Pogledajte zimske uvjete kod Gospića

GOSPIĆ - Pao je snijeg na cestama u gorju, javio je HAK. Naš čitatelj snimio je zimske uvjete na prijevoju Ljubovo kod Gospića. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Pokretanje videa...

Snijeg kod Gospića 00:22
Snijeg kod Gospića | Video: Čitatelj 24sata
PROMETNI KAOS

VIDEO Poplavio podvožnjak na Škorpikovoj. Auti jedva voze

ZAGREB - Poplavio je podvožnjak u Ulici Velimira Škorpika. Auti se jedva probijaju kroz veliku količinu vode koja se nakupila. "Nisam nikada vidjela da je u ovakvom stanju bio promet", rekla je naša čitateljica koja je snimila video prometnog kaosa.

Pokretanje videa...

Poplavljena ulica u Zagrebu 00:27
Poplavljena ulica u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
PREKINUT PROMET

VIDEO Prevrnuo se kamion na A3: Kolona je od 5 kilometara

A3 - Prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca. Kolona je oko pet kilometara, javlja HAK. Naši čitatelji snimili su nam prevrnuti kamion na autocesti te dodali kako se odmah krenula stvarati gužva. Sisačka policija nam je potvrdila kako se provodi očevid...

Pokretanje videa...

Prevrnut kamion 01:40
Prevrnut kamion | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026