'240 sekundi' 24sata! Mikulićev zet i kći u četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen zbog 190 tisuća eura mita, Andrija Mikulić  ostao je bez posla , a još nije poznato hoće li mu biti  odobreno šest mjeseci pune i isto toliko pola plaće. Isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen zbog 190 tisuća eura mita, Andrija Mikulić  ostao je bez posla , a još nije poznato hoće li mu biti  odobreno šest mjeseci pune i isto toliko pola plaće. Uhićena Federica Mogherini bivša šefica eu  diplomacije—nju i još dvoje terete za malverzacije s natječajima. Potvrđena optužnica Srđanu Mlađanu-trostrukog ubojicu terete da je kuma s kojim je dijelio ćeliju poticao na ubojstva...

VIDEO Ovako je Srđan Mlađan stigao na sud u Varaždinu uz pratnju naoružanih specijalaca

Naoružani policajci doveli su trostrukog ubojicu Srđana Mlađana na sud u Varaždinu.Sve zbog nove optužnice prema kojoj je naručio ubojstva.

VIDEO Boysi i igrači glasno su proslavili skok na vrh tablice...

GORICA - DINAMO 0-2 "Modri" su u zadnjoj utakmici 15. kola pobijedili Goricu golovima Monsefa Bakrara i Marka Solde. Teška utakmica, ali jako važna pobjeda kojom su Zagrepčani skočili na vrh HNL-a. Bad Blue Boysi napunili su gostujuću tribinu i bili su velika podrška svojoj momčadi tijekom cijelog susreta. Nakon utakmice igrači i Boysi su se pozdravili i zajedno zapjevali.

VIDEO Velika pobjeda Dinama u Gorici. Pogledajte kako su Soldo i Bakrar zabili za slavlje plavih

GORICA - DINAMO 0-2 Zagrepčani su uspjeli srušiti Goricu golovima Bakrara i Solde te su zasjeli na vrh HNL ljestvice. Teška utakmica u kojoj je Dinamo dominirao posjedom, ali slabo stvarao prilike. U 34. je Bakrar zabio na asistenciju Zajca i tako se išlo na odmor. U nastavku je Stojković zaradio crveni i Gorica je stiskala, ali je Soldo u 92. zabio za potvrdu pobjede Dinama

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Krasić uhićen zbog mita, napadi na antifašističkim marševima...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uhićenje Dragan Krasića i suradnika zbog mita, muškarac preminuo u Splitu nakon pokušaja skrivanja droge, optužnica protiv Koste Kostanjevića i četvero ljudi zbog preplaćenih zaštitara, istraga o ranjavanju časne sestre u Zagrebu vodi prema mogućem samoozljeđivanju, Hrvatska proizvodi samo 63% mesa za domaću potrošnju, uvoz i dalje velik...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Antifašistički marš u četiri grada okupio više tisuća ljudi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U četiri grada održani su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma",a najviše je napetosti izazvao onaj u Zadru, gdje su dvojica maskiranih iz gumenjaka bacala balone napunjene crvenom tekućinom čim je povorka krenula preko mosta do Poluotoka. 66-godišnji muškarac u stanu usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji-ubojica je pod nadzorom policije. Premosnica na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika puštena u promet-uspostavljen dvosmjerni promet u dvije trake u smjeru istok-zapad i zapad-istok...

