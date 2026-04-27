'240 sekundi 24sata': Osmi dan terora dojava o bombama. Kako će im policija stati na kraj?

KRA-KRA!

VIDEO Europsko prvenstvo u oponašanju galebova u Belgiji: Ovu je snimku teško objasniti... Ako vam je ton pojačan maksimalno, naš savjet je da ga prije početka snimke malo smanjite.... U belgijskom gradu De Panne za vikend je održano natjecanje u oponašanju galebova. Sudjelovalo je čak 70 natjecatelja iz 15 zemalja, mnogi od njih bili su i u prikladnim kostimima... Nagrada za najboljeg? Nema je! Samo se možete hvaliti idućih godinu dana kako ste vi europski prvak u oponašanju zvukova i pokreta galebova...

Kopiranje linka