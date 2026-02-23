Obavijesti

'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora izbio je zbog posjeta ministra obrane Ivana Anušića Tel Avivu. Jedna osoba poginula u prevrtanju čamca na Uni kod Hrvatske Kostajnice -policija spasila troje migranata. Vojska seli namjetšaj iz Vjesnika uoči rušenja...

'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio 04:00
'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio | Video: 24sata/Video
VIDEO: PLJUVANJE ILI NE?

Sigur tvrdi da je nepravedno isključen. Pogledajte snimku

VIDEO Hajdukovac Niko Sigur dobio je izravan crveni karton nakon koškanja sa Stjepanom Radeljićem poslije gola Marka Livaje za pobjedu nad Rijekom. Četvrti sudac objasnio je treneru Hajduka da je to bilo zbog pljuvanja. Sigur pak tvrdi da je nepravedno isključen i da je sudac to krivo protumačio. Pogledajte snimku i sami prosudite

Sigur pljuje Radeljića 00:19
Sigur pljuje Radeljića | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STRAŠNO

VIDEO Teška nesreća kod Sv. Križa: Prevrnuo se na bok!

ŠTEFANEC/SVETI KRIŽ - Vozač automobila oporavlja se u OB Čakovec nakon teške prometne nesreće koju je imao u ponedjeljak ujutro. Kako nam je potvrdila PU međimurska, on je nešto prije 7.30 sati sletio s ceste između mjesta Štefanec i Sveti Križ. Završio je na boku te su ga izvlačili. Očevid traje i mole sve za oprez

Teška nesreća kod Sv. Križa 00:09
Teška nesreća kod Sv. Križa | Video: 24sata Video
NAKON UTAKMICE

VIDEO Pogledajte kako su Torcida i Armada ispratili igrače

Hajduk je slavio protiv Rijeke 1-0 u Jadranskom derbiju, a gol odluke zabio je Marko Livaja u 79. minuti. Domaći su navijači pjesmom i pljeskom pozdravili igrače nakon utakmice, ali u pozitivnom tonusu je reagirala i Armada koja je stigla na daleko gostovanje

Reakcija navijača nakon derbija 00:32
Reakcija navijača nakon derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SAŽETAK HAJDUK - RIJEKA

VIDEO Sanchez divljao uz teren, Livaja presudio Rijeci, a Sigur pljunuo igrača?! Evo sažetka

HAJDUK - RIJEKA 1-0 Samo jedan gol, ali puno sadržaja! Tako se može opisati ova utakmica u kojoj je sudac Dario Bel pokazao tri crvena kartona, a samo jedan u tijeku igre. Petrovič je morao ranije na tuširanje zbog starta đonom na što je Victor Sanchez izgubio živce i zaradio crveni. Livaja je zabio u 79. za 1-0, a Sigur pljunuo Radeljića i morao van u istoj akciji

Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka 01:57
Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Eskalacija na svim stranama. NATO digao vojne avione zbog ruskih raketa

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: NATO digao avione nakon ruskog raketnog napada. Splitska psihijatrija pod pritiskom, raste broj intervencija. Krvavi sukob stranaca u centru Zagreba. Prosvjed u Korenici protiv centra za migrante. Naoružani muškarac ubijen ispred Trumpova imanja. Radioaktivni otpad planiraju skladištiti na Čerkezovcu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

