NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora izbio je zbog posjeta ministra obrane Ivana Anušića Tel Avivu. Jedna osoba poginula u prevrtanju čamca na Uni kod Hrvatske Kostajnice -policija spasila troje migranata. Vojska seli namjetšaj iz Vjesnika uoči rušenja...