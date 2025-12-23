Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Arbitraža Ivica Todorić protiv Hrvatske zapela je jer je ostao bez tvrtki, odvjetnika i novca.Devetnaestogodišnjak je nepravomoćno osuđen na 50 godina zatvora za napad u OŠ Prečko. Mikulić i Krasić ostaju u istražnom zatvoru. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske šalje prve pozive ročnicima. Glazbenik Joyja tvrdi da je pretučen na domjenku ZET-a.

Gledajte 240 sekundi 24sata
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 23. dan: Pripremite božićni kruh

Baka Ana u ovom videu radi slatki kruh prepun suhog voća i orašastih plodova. Ovaj blagdanski kolač neizostavan je dio svakog Božića. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

Recepti najboljih adventskih kolača bake Ane: Božićni kruh
Recepti najboljih adventskih kolača bake Ane: Božićni kruh
KIM ON TOUR

VIDEO Nju vide kao buduću vođu Sj. Koreje: Diktator Kim na ceremoniju poveo svoju kćer...

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un ovih je dana sudjelovao na više ceremonija otvaranja hotela na granici s Kinom, društvo mu je pravila njegova kći Ju Ae, koju mnogi vide kao njegovu nasljednicu. "Ovi hoteli dokaz su da se naša država razvija", poručio je Kim koji je hvalio gospodarski napredak svoje zemlje. Kim je u zadnje vrijeme stalno po raznim ceremonijama otvaranja, prošlog tjedna posjetio je čak tri nove tvornice...

Sjevernokorejski Kim Jong-un obilazi hotele s kćeri, hvali ekonomski napredak
Sjevernokorejski Kim Jong-un obilazi hotele s kćeri, hvali ekonomski napredak
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vujčić tvrdi da će Hrvati u 2026. živjeti bolje. Najavio i rast plaća

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Građani Hrvatske će sljedeće godine živjeti bolje, poručio je guverner HNB-a Boris Vujčić. Kaže da ćemo imati inflaciju od tri posto, toliki će biti i gospodarski rast, što je iznad prosjeka eurozone. Plaće će, najavljuje, iduće godine rasti oko šest posto, a u 2027. za četiri posto... Blagdanska košarica je poskupjela 15 posto u odnosu na lani i postala je luskuz, najskromnija košta 140 eura, izračunali su u Nezavisnim hrvatskim sindikatima. "Njihova je poruka logična", komentirao je Andrej Plenković transparent Bad Blue Boysa upućen Tomislavu Tomaševiću, na kojem je bio i zabranjeni ustaški pozdrav. Kremlj je demantirao tvrdnje da Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i dijelove nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Autor hita "Driving Home For Christmas" Chris Rea preminuo je u 75. godini...

Gledajte 240 sekundi 24sata
Gledajte 240 sekundi 24sata
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 22. dan: Breskvice bake Ane

Ovaj slatki, mirisni desert oblikova u preslatke breskvice krije savršeno nježno tijesto ispunjeno bogatom čokoladnom kremom obojeno prirodnim bojama cikle i špinata. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

Adventski kalendar božićnih kolača: Breskvice
Adventski kalendar božićnih kolača: Breskvice
SAŽETAK RIJEKA - GORICA 1-0

VIDEO Poznato lice koštalo je Goricu tri boda protiv prvaka

RIJEKA - GORICA 1-0: U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima. Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa. Jurić je za Goricu odigrao 51 utakmicu, a ljetos se pridružio Rijeci.

Rijeka - Gorica
Rijeka - Gorica

