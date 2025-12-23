NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Arbitraža Ivica Todorić protiv Hrvatske zapela je jer je ostao bez tvrtki, odvjetnika i novca.Devetnaestogodišnjak je nepravomoćno osuđen na 50 godina zatvora za napad u OŠ Prečko. Mikulić i Krasić ostaju u istražnom zatvoru. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske šalje prve pozive ročnicima. Glazbenik Joyja tvrdi da je pretučen na domjenku ZET-a.