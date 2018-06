24sata dominira: Osvojili smo sve što se može - 73 priznanja

Na dodjeli prestižnih INMA Global Media Awards u Washingtonu projekti 24sata opet su nagrađeni, čime je 24sata dosad sakupio čak 73 priznanja, domaća i svjetska, a samo ove godine osvojeno je 13 priznanja.

U Washingtonu su ovaj put nagrađeni projekti JoomBoos Videostar magazin, koji je osvojio drugo mjesto za najbolji print proizvod na svijetu.

To je prvi hrvatski magazin za youtubere, koji među ostalim donosi brojne ekskluzivne sadržaje o zvijezdama najpopularnijeg YouTube kanala JoomBoos, a projekt JoomBoos je već prošle godine prepoznat kao vrhunski proizvod i na INMA Global Media Awards dobio je najprestižnije globalno priznanje za najinovativniji medijski projekt.

Serijal o nestalima

Treće mjesto i nagradu Best Use of Video dobio je serijal 24sata “Nestali”.

Otad 24sata svaki tjedan u novinama, na portalu 24sata, Facebooku i YouTubeu objavljuju ispovijesti obitelji koje više od dva desetljeća tragaju za svojim voljenima kojima se trag gubi u ranim devedesetima. Prošle godine objavljena je i knjiga “Nestali” autorica Romane Bilešić i Danijele Mikole.

U Washingtonu su još dva projekta dobila posebna priznanja. Prva hrvatska YouTube serija, “Isti san”, u kojoj glavne uloge imaju zvijezde JoomBoosa, dobila je priznanje u kategoriji Best Execution of Native Advertising, a priznanje je dobila i digitalna kampanja portala miss7 #WATCHmeGO, što je drugo priznanje za ovu kampanju.

Mladi obožavaju Joomboos

Miss7 vodeći je hrvatski ženski multimedijalni brend, a iako je pokrenut prije manje od godinu dana, publika ga je vrlo brzo prepoznala te je u kratkom roku postao broj jedan na tržištu medijskog sadržaja za žene.

- Ovo je potvrda cijelom mojem timu koji je pridonio ovom velikom uspjehu. Znamo da je projekt vrlo uspješan jer je osvojio iznimno teško dostupnu mladu publiku. Nakon što nas je prepoznalo tržište, sad je i cijeli svijet zapljeskao projektu JoomBoos. Obećavamo da ćemo dati još više - izjavio je voditelj projekta JoomBoos Matej Lončarić.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Samo nekoliko dana prije prestižnih priznanja u Washingtonu, 24sata su na Digiday Media Awards Europe osvojila dvije nagrade.

JoomBoosova serija “Isti san” nagrađena je u kategoriji Best Brand Video, a stručni žiri dodijelio je i nagradu 24sata Native studiju, koja potvrđuje da imamo najbolji in-house studio u Europi. Nagrade su na dodjeli u Londonu preuzele Anela Kuburaš, urednica News videa, i Nataša Šudelija, voditeljica Native tima. 24sata su nominirana u osam kategorija s najvećim svjetskim igračima: Vice, Refinery29, Business Insider, Reuters, a u ove dvije kategorije potukli smo i CNN.

Vodeći u Europi

- Ponosni smo na sinergiju svih odjela i platformi u 24sata, jedino tako možemo kreirati najbolji proizvod za našu publiku i u tome je naša najveća snaga. Video i native su u ogromnom porastu, super je biti u ovakvoj konkurenciji - rekla je Anela Kuburaš.

Inače, ovo nije prvi put da 24sata iza sebe ostavljaju jaku i moćnu konkurenciju sastavljenu od nekih od najvećih svjetskih medijskih brendova. Tako je prošle godine Facebook Live 24sata na Digidayu dospio u finale, u koje su među najbolje ušli još samo NBC News, Bleacher Report, Super Deluxe i Refinery29, a početkom godine 24sata proglasili su najboljom medijskom kućom u Europi u live streamingu na Facebooku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mogu samo reći da je svaka naša nagrada produkt rada cijele redakcije i teamworka. Sve nagrade i priznanja koje smo dobili prethodnih godina potvrđuju uspjeh digitalne strategije 24sata - rekao je glavni urednik 24sata Goran Gavranović.

Nagrade u svim područjima

Apsolutnu dominaciju 24sata na tržištu potvrđuje i Native studio 24sata, koji je, osim brojnih nagrada ove godine, prošle godine postao najnagrađivaniji native studio na svijetu (nagrađivaniji od Bilda, Forbesa i ostalih svjetskih kuća) nakon što mu je žiri berlinskog Native Advertising Instituta dodijelio nevjerojatnih 11 odličja.

Gotovo svi projekti 24sata zadnjih su godina na brojnim natjecanjima kod nas i u svijetu dobili priznanje, što potvrđuje i kolekcija od 73 priznanja do sada za razne projekte na raznim platformama - od printa do digitala, videa i društvenih mreža.