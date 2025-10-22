24sata na mjestu pucnjave u Zagrebu: Ovo je trenutak kad su specijalci ušli i odveli napadača!

Čuli smo buku. Netko se svađao na cesti, a onda se odjednom samo čuo pucanj, ispričao je čitatelj koji je snimio trenutak pucnjave. Dodao je da je sukob počeo fizičkim napadom: „Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega.“

Prema svjedočenju druge čitateljice, reakcija hitnih službi bila je brza. „Odmah je došla policija i Hitna pomoć, nosili su čovjeka na nosilima.“

Jedan od svjedoka opisao je i počinitelja:

„Iz Porsche auta je izašao neki ćelavi čovjek, pucao. Otišao je u obližnju zgradu i pobjegao.“

Policija je potvrdila da je napadač upucao muškarca u nogu i otišao u zgradu. Ubrzo su na teren stigli i specijalci.

Pokretanje videa... 00:25 Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu | Video: čitatelj/24sata

Napadač je pod nadzorom, objavila je zagrebačka policija.