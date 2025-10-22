Obavijesti

STRAVA U SREDIŠĆU

24sata na mjestu pucnjave u Zagrebu: Ovo je trenutak kad su specijalci ušli i odveli napadača!

Piše Ivan Jukić, Luka Safundžić,
24sata na mjestu pucnjave u Zagrebu: Ovo je trenutak kad su specijalci ušli i odveli napadača!
Foto: Luka Safundžić/24sata

Jedan muškarac je ozlijeđen hicem iz vatrenog oružja u predjelu noge, potvrdili su nam iz policije. Svjedoci su za 24sata ispričali kako je napadač prvo pretukao muškarca, a onda ga upucao u nogu

Čuli smo buku. Netko se svađao na cesti, a onda se odjednom samo čuo pucanj, ispričao je čitatelj koji je snimio trenutak pucnjave. Dodao je da je sukob počeo fizičkim napadom: „Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega.“

Prema svjedočenju druge čitateljice, reakcija hitnih službi bila je brza. „Odmah je došla policija i Hitna pomoć, nosili su čovjeka na nosilima.“

Jedan od svjedoka opisao je i počinitelja:

„Iz Porsche auta je izašao neki ćelavi čovjek, pucao. Otišao je u obližnju zgradu i pobjegao.“

Pucnjava u Zagrebu! Jedan od aktera je bivši policajac i TV zvijezda: 'Priveden muškarac...'

Policija je potvrdila da je napadač upucao muškarca u nogu i otišao u zgradu. Ubrzo su na teren stigli i specijalci.

Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu 00:25
Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu | Video: čitatelj/24sata

Napadač je pod nadzorom, objavila je zagrebačka policija.

