Jedan muškarac je ozlijeđen hicem iz vatrenog oružja u predjelu noge, potvrdili su nam iz policije. Svjedoci su za 24sata ispričali kako je napadač prvo pretukao muškarca, a onda ga upucao u nogu
24sata na mjestu pucnjave u Zagrebu: Ovo je trenutak kad su specijalci ušli i odveli napadača!
Čuli smo buku. Netko se svađao na cesti, a onda se odjednom samo čuo pucanj, ispričao je čitatelj koji je snimio trenutak pucnjave. Dodao je da je sukob počeo fizičkim napadom: „Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega.“
POGLEDAJTE VIDEO:
Prema svjedočenju druge čitateljice, reakcija hitnih službi bila je brza. „Odmah je došla policija i Hitna pomoć, nosili su čovjeka na nosilima.“
Jedan od svjedoka opisao je i počinitelja:
„Iz Porsche auta je izašao neki ćelavi čovjek, pucao. Otišao je u obližnju zgradu i pobjegao.“
Policija je potvrdila da je napadač upucao muškarca u nogu i otišao u zgradu. Ubrzo su na teren stigli i specijalci.
Pogledajte snimku
Pokretanje videa...
Napadač je pod nadzorom, objavila je zagrebačka policija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+