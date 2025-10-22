Pucnjava je u srijedu prijepodne uznemirila stanovnike Novog Zagreba! "Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj nakon čega je brzo došla policija i Hitna pomoć. Čovjeka su nosili na nosilima", kazala nam je čitateljica...
Pucnjava u Zagrebu! Jedan od aktera je bivši policajac i TV zvijezda: 'Priveden muškarac...'
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
Najprije je bio policijski službenik, a kasnije je javnost zapazila njegov prelazak u medijsku sferu: kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
Bivši policajac i glumac
Kako neslužbeno doznaju 24sata, jedan od aktera obračuna je Leon Lučić, bivši policajac koji je glumio u Krim Timu 2.
Nazvali smo i njegovog odvjetnika koji nam je kratko rekao: Nemam komentara
Uhvatili osumnjičenog!
Osumnjičeni muškarac je pod nadzorom policije, potvrdili su iz policije...
FOTO Opsadno stanje u Novom Zagrebu nakon pucnjave. Traže napadača, blokirali su ulice
U zagrebačkom naselju Središće u srijedu prijepodne došlo je do pucnjave nakon svađe na ulici. Svjedoci navode da je jedan muškarac fizički napao drugog, a potom pucao u njega. Policija i Hitna pomoć brzo su stigle na mjesto događaja te su ozlijeđenog muškarca odveli na nosilima. Napadač je, prema riječima očevidaca, nakon pucnja pobjegao u obližnju zgradu.
Policija: Propucan muškarac!
Danas 22. listopada 2025. u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac. Mjesto događaja je osigurano te su u tijeku intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja.