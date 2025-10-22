Pucnjava u Zagrebu! Jedan od aktera je bivši policajac i TV zvijezda: 'Priveden muškarac...'

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Najprije je bio policijski službenik, a kasnije je javnost zapazila njegov prelazak u medijsku sferu: kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2

Ovdje više o temi

