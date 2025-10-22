Obavijesti

News

Komentari 10
IZ MINUTE U MINUTU

Pucnjava u Zagrebu! Jedan od aktera je bivši policajac i TV zvijezda: 'Priveden muškarac...'

Piše Renato Jukić, Marta Divjak, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pucnjava u Zagrebu! Jedan od aktera je bivši policajac i TV zvijezda: 'Priveden muškarac...'
3
Foto: Čitatelj 24sata

Pucnjava je u srijedu prijepodne uznemirila stanovnike Novog Zagreba! "Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj nakon čega je brzo došla policija i Hitna pomoć. Čovjeka su nosili na nosilima", kazala nam je čitateljica...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

DRAMA U NOVOM ZAGREBU Sve je puno policije: 'Čuo se pucanj! Čovjek je izašao iz Porschea' 02:16
DRAMA U NOVOM ZAGREBU Sve je puno policije: 'Čuo se pucanj! Čovjek je izašao iz Porschea' | Video: čitatelj/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Najprije je bio policijski službenik, a kasnije je javnost zapazila njegov prelazak u medijsku sferu: kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2

Ovdje više o temi
 

Bivši policajac i glumac

Kako neslužbeno doznaju 24sata, jedan od aktera obračuna je Leon Lučić, bivši policajac koji je glumio u Krim Timu 2.

Nazvali smo i njegovog odvjetnika koji nam je kratko rekao: Nemam komentara

StartFragment

Uhvatili osumnjičenog!

Osumnjičeni muškarac je pod nadzorom policije, potvrdili su iz policije...

EndFragment

FOTO Opsadno stanje u Novom Zagrebu nakon pucnjave. Traže napadača, blokirali su ulice

U zagrebačkom naselju Središće u srijedu prijepodne došlo je do pucnjave nakon svađe na ulici. Svjedoci navode da je jedan muškarac fizički napao drugog, a potom pucao u njega. Policija i Hitna pomoć brzo su stigle na mjesto događaja te su ozlijeđenog muškarca odveli na nosilima. Napadač je, prema riječima očevidaca, nakon pucnja pobjegao u obližnju zgradu.

Ovdje pogledajte galeriju

Policija: Propucan muškarac!

Danas 22. listopada 2025. u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac. Mjesto događaja je osigurano te su u tijeku intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja.

Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025