24sata s vatrogascima koji kod Karlovca ljudima nose hranu: 'Jako su dobri, sve su nas obišli'

- Nadali smo se da nam neće poplaviti kuću, no prevarili smo se. Kao, naučeni smo na poplave, no na tako nešto se ništa ne možeš naučiti i pripremiti. Poplavljeni smo ponovno, kao i 2015. godine. Tada smo obnovili prizemlje, podizali podove za 30 centimetra i voda nam je svejedno opet u kući. Kuća je poplavljena s 20-ak centimetara vode. Podigli smo sve što smo mogli i sada boravimo na katu. - govori nam Alenka Cekurić stanovnica poplavljenog karlovačkog naselja Gradac vraćajući se sa suprugom Alenom iz nabavke potrepština dok na Selcu čekaju prijevoz čamcem do svoje kuće gdje ih čekaju kćerka i sin, no ubrzo im se pridružio sin Fran (21) koji je u nepropusnim čizmama-hlačama pješačio i stigao do punkta te se pridružio roditeljima.

On će pomagati u dostavljanju kruha i paketa. Prevest će ih čamac JVP Karlovac kojim upravlja profesionalni vatrogasac Ivan Brzović, njen susjed i čovjek koji je u srijedu iz vode hrabro spasio srnu, te njegov kolega iz DVD Gradac Danijel Barac. Osim što prevoze mještane odsječenih naselja imaju zadatak prevesti i djelatnike Cvilne zaštite i Crvenog križa koji će mještanima dostavljati kruh i pakete trajnih namirnica. U Gradac je potrebno dostaviti 110 komada kruha. Na prijevoz čeka i Vladimir Mrvac (74) koji se sa svojim mješancem Đimyem uputio po ručak.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- U dvorištu mi je 70-ak centimetara vode, poplavljena je garaža i gospodarska zgrada, no hvala Bogu kuća nije jer je povišena. S dečkima sam se uputio po pečenog piceka i sve što mi je potrebno za naredne dane te se vraćam sa njima. Jako su dobri, sve su u naselju obišli i pitali kome treba dovesti kruh. - govori nam Vladimir, a samo što je to izrekao dolaze djelatnici s paketima koje utovaruju u čamac.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sve je spremno za polazak, a prijevozu mještana i dostavi paketa priključili su se i reporteri 24 sata. Prolazimo poplavljenom livadom iza tvrtke PPK koja je srećom ostala na suhom, no svoje djelatnike prevoze velikim traktorom sa priključenom prikolicom jer je cesta popuna poplavljena i to je jedini način da nastave rad i proizvodnju. Vatrogasac Ivan spretno upravlja čamcem uz veliku pomoć kolege Danjela koji ga navodi jer poznaje svaki kanal, livadu, cestu, rubnjak ili znak. Kroz poplavljene livade i kanale stigli smo do prve postaje i poplavljene prometnice, do kuće gospodina Vladimira. Vatrogasci čamcem ulaze u dvorište te izlaze u hladnu vodu kako čamac dogurali do stepenica kuća da ostanu suhi. Krećemo dublje u naselje no dio puta koji je plići vatrogasci guraju čamac rukama te usput dostavljaju kruh mještanima sve dok dolazimo do pristojne dužine kada ponovno pokreću čamac.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dok se vozimo do idućeg odredišta voditeljica Crvenog Križa Branka Hastor nam objašnjava da su svoje korisnike s namirnicama i ostalim potrepštinama zbrinuli nekoliko dana ranije, a sada obavljaju dostave koje su zaprimili po dojavi. Na sljedećoj postaji iz čamca izlazi mladi Fran i uzima u ruke desetak komada kruha i nekoliko paketa koji će sam podijeliti susjedima po kućama a mi nastavljamo do sljedećeg odredišta gdje ostavljamo njegove roditelje. Putem je razdijeljeno još nekoliko paketa a dio puta vatrogasci su ponovno morali čamac vući rukama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dolazimo do Alenove i Alenkine kuće u koju ulaze kroz prozor te spremno uzimaju desetak kruha i paketa za susjede koje će podijelit njiihov Fran kada se vrati. Preostaju još dvije postaje za dostavu kruha i to je brzo odrađeno uz Danijelovo navođenje i Ivanovo spretno upravljanje čamcem zaobilazeći razno razne prepreke, znakove, žice u vrtovima, grmlje... naravno nekoliko puta je morao stati i očistiti elisu motora od nakupljene trave.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Samo što nismo krenuli natrag vatrogasac Ivan zaprima dojavu o evakuaciji. Radi se o njegovoj susjedi Anki koja je trenutno teško pokretna i potrebno ju je prevesti, odlazi kod kćerke u grad. Provlačimo se čamcem do ulaza u njenu kuću odgurujući se rukama i pridržavajuć konope za sušenje rublja iznad glava, te svi pomažu ženi i njenom zetu Zvonku da uđu u čamac. Svi su u šali odmah primjetili da je ovo jedan od rijetkih trenutaka da zet dolazi po svoju punicu da je odveze svojoj kući.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Ne mogu nikuda. Od kada je poplava sam u krevetu. Pala sam i slomila se te operirala ruku i nogu i sada na štakama ne mogu nikuda jer je kuća poplavljena se 15-ak centimetara vode. Odlazim kćerki i zetu u stan dok se situacija ne smiri. - govori nam Anka (83) mašući na odlasku. Vraćamo se na početni punkt u Selce, a vatrogasci nastavljaju sa novim zadaćama i izazovima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od ponedjeljka se Karlovac bori protiv poplava, ali voda je ušla u 54 obiteljske kuće, te puno više

gospodarskih objekata u naseljima Gradac, Cerovac Vukmanički, Vodostaj, Husje, Orlovac, Gornje

Mekušje, Donje Mekušje, Brođani, Kobilić i Brodarci i zatvorila 20 prometnica, kažu u Stožeru CZ grada Karlovca.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Za dostavu hrane, vode i lijekova građani se mogu javiti povjerenicima Civilne zaštite u svom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti, Stožeru na stozer.cz@karlovac.hr, broj mobitela 099 5284 728 ili vatrogascima na 193., kao i u slučaju potrebne evakuacije. Smještaj je Gradsko društvo Crvenog križa osiguralo na nekoliko lokacija. Stožer Civilne zaštite Grada Karlovca kontinuirano prati situaciju, u koordinaciji je sa Stožerom Civilne zaštite Karlovačke županije, te poziva građane da prate informacije Stožera i slijede upute. - kažu u Stožeru.

