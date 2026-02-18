24sata u Sarajevu: 'Naši su tramvaji pravi ruski rulet’

Zar je zbog manjka novca za kupovinu novih tramvaja netko morao platiti svojim životom. Kupuju se helikopteri, policijska vozila koja će na sebi imati vodene topove. Pitamo se je li to hitno, da za to ima novca, a za nove i sigurnije tramvaje nema. Umjesto toga, vozimo se u tramvajima kojima nije mjesto ni u muzeju. Rekao nam je to jučer mladi Sarajlija koji je sa sugrađanima i jučer, šesti dan zaredom, prosvjedovao nakon tragične prometne nesreće u kojoj je u iskliznuću tramvaja s tračnica poginuo 23-godišnjak, a teško je ozlijeđena 17-godišnja učenica.

Prosvjednici se okupljaju ispred Zemaljskog muzeja, kraj mjesta strašne tramvajske nesreće u kojoj je smrtno stradao Erdoan Morankić, a maloljetna učenica ostala bez noge. Od vlasti traže objavu svih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimak iz tramvaja u trenutku nesreće, povlačenje svih starih tramvaja i ostavke svih odgovornih.

Olimpijski grad je pobijelio, ima snijega, nije ga nešto odviše, ali hladnoća koja štipa prste ruku slabija je od one koja se uvukla u srca Sarajlija. Svugdje magla i sivilo, tek bjelina po vrhovima jela na planinama oko Sarajeva bijeg je od strašnog događaja. Sve su oči uprte u nebo. Čekaju sunce i odgovor na pitanje tko je kriv za gubitak života, dok ministri pišu priopćenja o dubokom žaljenju, a uprave poduzeća prebacuje lopticu na "višu silu" ili "zamor materijala" te "poludjele elektromotore".

Unatoč godinama, prosvjedovao je i Sarajlija Zoran Marić (80), koji ne krije nezadovoljstvo.

- Tramvaj koji je sudjelovao u nesreći star je gotovo kao i ja, a meni je na leđima 80 godina. S njim sam se vozio kao student i stvarno me zanima tko je odobrio da on uopće bude u prometu. Imam o tome mišljenje, sram me i reći, jer moram psovati. Ali reći ću, u Sarajevo nam je došlo ono najgore, od zla oca i gore matere. Bitni su stranačka iskaznica i poslušnost. Njihova teza je neka voze, pa dok traje neka traje, njima sigurnost onih koji se u njima voze ili pored kojih voze nije bitna - rekao nam je Zoran.

Dodaje kako u potpunosti podržava mlade ljude koji danima prosvjeduju tražeći pravdu i istinu o tome što je uistinu pravi uzrok nesreći.

- Svaki dan sjedam u ovaj tramvaj i molim se bogu, plaćamo karte, a dobivamo ruski rulet na šinama - ogorčeno nam je rekao Muhamed Pašić.

Sarajevsko tužilaštvo jučer je objavilo da su dosad saslušali 30 svjedoka i izuzeli deset snimki nadzornih kamera koje su zabilježile trenutak nesreće.