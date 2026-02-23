Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!

Naoružani vojnici kartela upadaju na benzinsku postaju, zalijevaju je benzinom, pale i bježe. Na drugoj snimci zaustavljaju cisternu s gorivom na cesti, vade vozača pa pucaju po njoj da eksplodira. Te scene, ali i brojne druge snimke pucnjave zabilježene su unutar 24sata u Meksiku otkad je njihovo Ministarstvo obrane potvrdilo da je u specijalnoj operaciji sigurnosnih snaga u saveznoj državi Jalisco ubijen Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho. Bio je vođa jednog od najmoćnijih narkokartela u zemlji imena Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Prema službenim informacijama, operacija je provedena u ruralnom području savezne države Jalisco, gdje su obavještajne službe locirale skrovište vođe kartela. Tijekom pokušaja njegova uhićenja došlo je do razmjene vatre između pripadnika vojske i članova kartela. Oseguera je teško ranjen te je, prema priopćenju vlasti, preminuo tijekom transporta zrakoplovom u Mexico City.

Ne biraju gdje pucaju

Naime, El Mencho je godinama bio jedan od najtraženijih ljudi u Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Američke vlasti ranije su objavile kako daju nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja. Optuživali su ga za međunarodnu trgovinu drogom, uključujući sintetske opioide poput fentanila.

Neposredno nakon što su se pojavile vijesti o njegovoj smrti, u više gradova izbili su neredi. U državama Jalisco, Guanajuato i Michoacán zapaljena su vozila, blokirane su glavne prometnice, a u pojedinim područjima pucalo se na policiju, vojsku i lokalne institucije. Posebno napeta situacija zabilježena je u turističkim zonama, gdje su lokalne vlasti pozvale stanovnike i posjetitelje da ostanu u zatvorenim prostorima dok se sigurnosna situacija ne stabilizira. Pojedine zrakoplovne kompanije privremeno su obustavile letove prema pogođenim regijama i zbog pucnjave u zračnoj luci. Strane ambasade, među kojima je i Hrvatska, izdale su upozorenja svojim državljanima.

- Građanima se savjetuje da do daljnjega ostanu na sigurnome mjestu, osobito u državi Jalisco, uključujući Puerto Vallartu, Chapalu i Guadalajaru, zatim u državi Tamaulipas, uključujući Reynosa i druge općine, kao i u dijelovima država Michoacán, Guerrero i Nuevo León - pišu iz veleposlanstva RH u Washingtonu.

Postao je to problem i za FIFA-u jer su se u Guadalajari trebale održati utakmice Svjetskog prvenstva 2026.

Dok na ulici traje pravi mali rat, meksički političari pohvalili su akciju. Predsjednica Meksika, Claudia Sheinbaum, u izvanrednom obraćanju javnosti izjavila je da je operacija rezultat "dugotrajnog, preciznog i koordiniranog rada obavještajnih i sigurnosnih službi".

- Ovo je važan korak u borbi protiv organiziranog kriminala. Država pokazuje da nitko nije iznad zakona - poručila je Sheinbaum i naglasila kako vlada neće dopustiti da nasilje destabilizira zemlju.

Istaknula je i da su sigurnosne snage raspoređene u pogođena područja kako bi zaštitile civile.

Htjeli ga uhititi

Ministar obrane naglasio je da je operacija provedena uz maksimalne mjere opreza i da je primarni cilj bio uhićenje, ali da su snage reagirale na oružani napad.

- Naše snage djelovale su u skladu sa zakonom. Žalimo zbog svakog izgubljenog života, ali država mora zaštititi svoje građane - izjavio je meksički ministar obrane.

Guverner savezne države Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pozvao je stanovništvo na smirenost i apelirao da se ne šire dezinformacije putem društvenih mreža.

- Sigurnosne institucije imaju kontrolu nad situacijom. U stalnoj smo koordinaciji s federalnim vlastima - poručio je Navarro.

S druge strane, oporbeni političari upozorili su da bi ubojstvo vođe kartela moglo izazvati novu spiralu nasilja. Nekoliko zastupnika zatražilo je izvanrednu sjednicu Kongresa kako bi se raspravilo o sigurnosnoj strategiji vlade i o dugoročnim mjerama za suzbijanje moći kartela.

Sigurnosni stručnjaci, međutim, upozoravaju da iskustva iz prošlosti, uključujući pad drugih narkobosova, poput Joaquí­na El Chapa Guzmána, pokazuju kako uklanjanje vođe ne znači nužno i kraj kartela. Često dolazi do fragmentacije organizacije i borbe za prevlast, a to može rezultirati još većim nasiljem.

Ljubavno gnijezdo

Kako piše New York Post, najozloglašeniji vođa meksičkog narko-kartela lociran je i ubijen nakon što su obavještajne službe uspjele ući u trag jednoj od njegovih ljubavnica i tako otkriti njegovo skrovito utočište, priopćili su dužnosnici u ponedjeljak.

Meksički ministar obrane Ricardo Trevilla izjavio je da su agenti prije nedjeljne racije identificirali muškarca bliskog djevojci vođe kartela Jalisco New Generation Cartel, Nemesija Osegueru Cervantesa, poznatog pod nadimkom "El Mencho".

Prema riječima Treville, obavještajci su otkrili da je žena odvedena u Tapalpu, planinsko odmaralište u saveznoj državi Jalisco, gdje su se Oseguera i njegovi ljudi skrivali u luksuznom, izoliranom kompleksu.

Oružani sukob i potjera kroz šumu

Iako je djevojka u međuvremenu napustila odmaralište, "El Mencho" i njegovi ljudi ostali su zabarikadirani u kompleksu kada je meksička vojska rasporedila specijalne snage kako bi ih neutralizirala.

Nakon što su pripadnici vojske upali u kompleks, teško naoružani članovi kartela otvorili su paljbu na vojnike, što je dovelo do žestokog obračuna i potjere kroz šumu u blizini odmarališta. U sukobu su poginula četvorica pripadnika kartela.

Još trojica su zadobila teške ozljede i preminula tijekom prijevoza u bolnicu u Ciudad de Méxicu, među njima i sam Oseguera.

Dužnosnici nisu objavili identitet djevojke niti muškarca koji je pomogao vlastima da dođu do jednog od najtraženijih ljudi meksičkog podzemlja.

Oseguera je bio u braku s Rosalindom González Valencia sve do njihova razlaza 2018. godine. Njegova bivša supruga puštena je iz zatvora prošle godine nakon što je odslužila dvogodišnju kaznu zatvora zbog pranja novca.

Međunarodna suradnja i složena operacija

Ministar Trevilla pohvalio je uspješnu operaciju u kojoj su sudjelovali meksička vojska, ratno zrakoplovstvo i elitna postrojba Nacionalne garde Meksika specijalizirana za borbu protiv kartela.

"Obavještajni proces je veoma složen", naglasio je Trevilla, ističući vrijeme i resurse potrebne za pripremu racije.

Iako je operaciju planirala i predvodila meksička vojska, obavještajnu potporu pružila je novoosnovana američka jedinica za zajedničke međuagencijske operacije protiv kartela.