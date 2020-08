250.000 bajkera na jednom mjestu: 'Ako umrem od korone, znači da mi je to bilo suđeno'

Unatoč katastrofalnoj situaciji s korona virusom po cijeloj Americi, najveći moto rally će se održati u gradiću u kojem živi 7.000 ljudi i koji je dosad ostao prilično pošteđen do pandemije korona virusa

<p>Sturgis Motorcycle Rally najveće je motociklističko okupljanje u Južnoj Dakoti, ali i jedno od najvećih na svijetu, koji svake godine 'okrene' 800 milijuna dolara.</p><p>Unatoč katastrofalnoj situaciji s korona virusom po cijeloj Americi, od petka pa narednih deset dana u gradiću Sturgis, u kojem inače živi nekih 7.000 ljudi, očekuje se dolazak oko 250.000 posjetitelja i bajkera.</p><p>Svi oni dolaze na trke, koncerte, turnire u pokeru i ostale zabavne sadržaje, ali već u petak, na prvi dan festivala, bilo je jasno u kojem smjeru cijeli događaj ide - maske nije nosio nitko, a tako bi moglo biti i narednih dana. Takva situacija čini se ne smeta lokalne vlasti, ali zato su stručnjaci i epidemiolozi jako zabrinuti.</p><p>Većina događanja se odvija vani, no najpopularnija mjesta su ipak druženja uz pivo po barovima, što bi mogla biti mjesta za superširitelje virusa. S druge strane, Južna Dakota je u ovoj pandemiji ostala prilično pošteđena i ovim relijem bi cijela situacija mogla loše završiti.</p><p>Međutim, izgleda da ni sami posjetitelji nisu previše zabrinuti. Vladnik jednog lokala u Sturgisu je za <a href="https://www.businessinsider.com/sturgis-motorcycle-rally-kicks-off-despite-surging-coronavirus-cases-2020-8?utm_campaign=sf-bi-ti&utm_medium=social&utm_source=facebook.com" target="_blank">New York Times</a> rekao da nije primijetio da se posjetitlji ponašaju drukčije nego prethodnih godina.</p><p>- Rekli smo svima, ako se bojite i mislite da niste sigurni, ostanite kući i nemojte dolaziti.</p><p>Tako se i čini da će u Sturgis doći oni koji se ne boje, ali i oni koji misle da je korona virus izmišljotina.</p><p>- Mislim da to ionako nije stvarno. To je gripa. Ako umrem od korone, znači da mi je tako bilo suđeno - rekao je sudionik utrke Thomas Seale.</p><p>Osim što ih korona nije pokolebala da sudjeluju u utrkama, ne nedostaje ni onih ostalih popratnih 'sadržaja' tipičnih za ovaj skup. Od petka je policija uhitila 84 osobe, izdala 226 upozorenja i bilo je već 18 sudara.</p>