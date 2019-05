40.000 ljudi poslalo poruku ljubavi regiji i cijelom svijetu

Iako je svibanj u cijeloj regiji obilježilo izuzetno kišovito vrijeme, Sea Star je kao pravi pokretač ljetne sezone s lakoćom otjerao oblake i donio pravo ljetnje sunce u lagunu Stella Maris u kojoj su nastupale svjetske vedete kao što su Wu-Tang Clan, Nina Kraviz, Sven Vath, IAMDDB, Mahmut Orhan, Ilario Alicantea i Enrico Sangiuliani, ali i regionalne zvijezde Bajaga i Instruktori, Hladno Pivo, Vojko V, Fox, Marko Nastić, Petar Dundov i mnogi drugi. Izvođači su otišli prepuni utisaka i prenijeli ih širom svijeta na svojim društvenim mrežama, a neki od udarnih zvijezda festivala imali su priliku upoznati famoznu istarsku gastronomiju i obići neke od najpoznatijih destinacija u okolici Umaga. Neprikosnoveni rap bogovi Wu-Tang Clan u samoj završnici održali su povijesni koncert na Sea Star festivalu, a nepopnovljiva njujorška ekipa dovela je duh Staten Islanda u kristalno plavu lagunu Stella Maris. Publika je odreagirala repajući u glas njihove najveće hitove "C.R.E.A.M", "Trumph", "Gravel Pit" i brojne druge, a emotivni vrhunac koncerta bio je poziv ovog utjecajnog sastava na mir i time simbolično zaokruženje poruke ljubavi i tolerancije koju su na počektu večeri na tribini #ShareLove zajedno uputili Bajaga, frontmen Hladnog Piva Mile Kekin, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese i Dušan Kovačević, osnivač EXIT i Sea Star festivala.

Mnogima je bio nevjerojatno da uživo gledaju najveću hip-hop grupu svih vremena na Jadranu, jer je to bio njihov jedini nastup u jugoistočnoj Europi i jedan od svega 12 ukupno na kontinentu, a oni sami nakon koncerta su izjavili da im je ovo bio najbolji na cijeloj turneji! Jednako nesvakidašnji prizori mogli su se vidjeti i noć ranije kada su lideri svetske elektronske scene Sven Vath i Nina Kraviz maestralno vodili publiku sve do jutarnjeg sunca. Njemački techno otac "Papa Sven" kako ga zovu milijuni fanova širom planete, podigao je energiju na festivalu do najviše točke s lakoćom pravog majstora koji ove godine slavi 20 ljetnih sezona na famoznom španskom ostrvu Ibiza. Jedinstvena Nina Kraviz je noć u jutro pretvorila uz gotovo magijske sposobnosti i krajnje inspiriranim setom na glavnoj Addiko Tesla pozornici, zbog čega je na kraju publika dva puta skandirala njezino uz atmosferu kakva se viđa samo na stadionskom rock koncertu! Moćna ruska umjetnica zbog toga je čak dva puta produžavala set, sve dok sunce iznad magične lagune nije u potpunosti donijelo duh famozne Exitove Dance Arene, ali i vodećih party destinacija kakva je upravo Ibiza! Rusku elektronsku zvijezdu ljepota hrvatskog primorja očarala i tijekom dana, jer je vrijeme prije nastupa provela uživajući u gastronomskoj ponude tradicionalne umaške konobe, odvojivši vrijeme da skokne i do Motovuna i barem na jedan dan prepusti se nadaleko poznatom istarskom gostoprimstvu!

Ljetni provod počeo je još u četvrtak uz party zagrijavanja na tri pozornice, dok je laguna u petak zasjala u punom kapacitetu i među prvima na sceni ugostila novu rap čarobnicu IAMDDB, koja je očarala sve svojim stavom i fuzijom trap i jazz muzike koju je predstavila kroz svoje popularne hitove među kojima su bili „Shade“, „Kurr£ncy“ i „Drippy“. Prigodno je da su joj uvertiru na glavnoj sceni tog dana napravile regionalne hip-hop zvezde High 5, Fox i Vojko V, koji je publiku doveo do deliriia s potezima poput miksanja svog hita „Ne može“ i rejverske himne „Sandstorm“ sastava Darude! Da i regija ima moćnu hip-hop scenu, pokazalo se i na obližnoj Nautilus Areni gdje su nastupali drugi trenutno najtraženiji reperi kao što su Krankšsvester, Hazze, Buntai i brojni drugi. Simbolično i u duhu regionalne suradnje, pred nastup Wu-Tang Clana zagrebačkom DJ Phat Philieju na sceni su se pridružili beogradski majstor rima Smoke Mardeljano i tuzlanski hip-hop heroj Frenkie! Čist talenat i šarm regionalne scene sutradan su nastavila "braća sa Atlantide" i iskusne rokenrol zvijezde Bajaga i Hladno pivo, koji su na najbolji mogući način pokazali da im je mesto na istoj pozornici bez obzira gdje se nalazili. Da doda svemu i jednu istarsku, univerzalnu notu, prije njih je svirao i poznati istarski sastav Nola, a ta tri benda na Addiko Tesla pozornici isporučili su četiri sata vanvremenskih himni! Hitmakerski duh na glavnoj pozornici, upakiran u orijentalni paket, u subotu je isporučio je i Mahmut Orhan, dok su u Nautilus Areni dominirali jaki basovi i gorljivi setovi, zahvaljujući plejadi techno majstora kao što su Enrico Sangiuliano, Marko Nastić i Petar Dundov, a zadatak zatvaranja Arene do iduće godine pripao je DJ Jocku. After za najizdržljivije bio je prava poslastica, zahvaljujući pozitivnoj energiji DJ-eva Electric Waves stagea koji nisu stajali sve do podneva u nedelju!

Exitova društvena akcija #ShareLove poslala poruku mira u regiji

Trećeg dana Sea Star festivala, na Exotic laguna pozornici, točno u vrijeme najljepšeg zalaska sunca na Jadranu, sa tribine #ShareLove su u regiju poslane poruke ljubavi i tolerancije! Osnivač festivala Exit Dušan Kovačević, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese, i braća sa Atlantide - frontmen “Bajage i instruktora” Momčilo Bajagić Bajaga i frontmen “Hladnog piva” Mile Kekin još jednom su, pred velikim brojem posjetitelja i novinara, pokazali ujedinjenost u stavu da nacionalizam i netrpeljivost nikako ne mogu biti put, ako želimo živjeti u normalnom i civiliziranom društvu.

Iduća, velika točka u festivalskom kalendaru upravo je EXIT koji će se održati od 4. do 7. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Po mnogima ovogodišnje izdanje je dosad i najjače, a glavni razlog je impresivan muzički program koji predvode rock titani The Cure, rock bend o kome se trenutno najviše priča Greta Van Fleet, neokrunjeni kralj grime scene Skepta i nova hip-hop diva IAMDDB, najslavniji DJ svih vremena Carl Cox, službeno najpopularniji DJ tandem Dimitri Vegas & Like Mike, te hitmakeri DJ Snake, The Chainsmokers, Desiigner, Lost Frequencies, Sofi Tukker i Tom Walker, bass heroji Chase&Status i Dub FX, asovi elektronske scene Solomun, Tale of Us, Maceo Plex, Paul Kalkbrenner, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J i brojni drugi na preko četrdeset pozornica i muzičkih zona širom Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu.

